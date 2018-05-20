Борьба Сталина с финансовым интернационалом

Финансисты являются революционерами и объективно, и сознательно . Банкиры стремятся к полной всемирной власти над народами. И лучшая машина полновластия — « лжекоммунистическое государство» по схеме Интернационала с сосредоточением управления финансами и ссудного процента в руках немногих. Абсолютное господство , это то единственное, чего они пока не достигли .

Капиталистическая система определяется кредитно-финансовой системой , являющейся средством управления общественными процессами . Кредит и финансы являются самой мощной машиной революции, а пролетарский Коминтерн при них не более, чем марионетка. Но Маркс не раскрывает этого. Он успешно закамуфлировал правду.



Известны и их представители в России, одним из которых является Чубайс. «Они» раздают политические и финансовые должности только своим посредникам, заслужившим «Их» доверие. Банкиры и политики — «соломенные чучела», хотя и занимают высокие посты, они лишь исполнители «Их» планов.

Таким образом, в мире существует международная преступная банда, по своей социальной функции претендующая на положение древнего жречества, но в отличие от которого, невидима для остальных людей, обеспокоенных лишь собственными проблемами.



Начиная с древнего мира жрецы выработали систему управления народами — «толпо-элитарную пирамиду» общества: сверху «жречество» (иерофанты)-хранители высшего знания; ниже — управленческая администрация или «элита» (фараон, король, аристократия); нижний слой — трудящиеся массы, «толпа» со знанием прикладного характера. Эта система в том или ином виде сохранилась до сих пор.

Жречество имело монополию на философскую культуру, методологию, позволяющую связать разрозненные знания в целостную картину мира, дающую возможность вести прогнозно-управленческую деятельность. В условиях монополии на знания, необходимые для управления, цена на продукт управленческого труда монопольно высока. «Элита», во исполнение указаний «жречества», также предъявляет обществу монопольно высокую цену за продукт своего труда, а все остальные воспринимают это как эксплуатацию одних другими.

В своё время древнеегипетские жрецы (иерофанты) культа бога Амона-Ра («Тайного» бога), имея Высшие знания и сохраняя их втайне от непосвященных, решили захватить контроль над народами планеты, ликвидировали противоборствующую этим намерениям силу — жрецов культа Бога-Атона-Ра.

Жрецы Амона-Ра создали религиозное учение (Ветхий Завет) и навязали его силой одному из израильских племен — колену Иуды. Это учение получило название иудейского, а иудеи стали исполнителями этой ветхозаветной миссии ростовщичества и «господства над многими народами».



То есть иудеи — это первая жертва захвата власти на планете узкой группы людей. Однако в своей миссии эта жертва сметает и закабаляет целые народы. Жрецы Амона-Ра укрылись в колене Левия (иудейских наследственных священников-раввинов) и в ходе концентрации богатства и капиталов трансформировались в финансовый Интернационал («мировое правительство», «мировое закулисье»).

Вот эта «невидимая» группа и осуществляет управление странами и народами, принявшими доллар в качестве платёжного средства, или эквивалента для своей валюты.

Раковский сообщил, ссылаясь на Троцкого, что один их «Них» был Вальтер Ратенау, который в Раппале разорвал экономическую блокаду СССР несмотря на то, что он был крупнейшим миллионером. Вторым, известным ему, был сын Натана Ротшильда — барон Лионель Ротшильд. Маркс и самые высокие начальники 1–го Интернационала, в том числе Герцен и Гейне, подчинялись Лионелю Ротшильду (портрет которого под именем Сидонии написал Вениамин Дизраэли — английский премьер и писатель).

Можно с уверенностью считать, что политику «Их» реализует и координирует «пятиконечная звезда» пяти братьев Ротшильдов. Основатель этой «звезды» Amschel Moses Bauer, был вынужден сменить фамилию на Rothschild (roth-видимый, schild-вывеска). Он поставил своих сыновей во главе банковских домов в разных странах. Meyer был отправлен во Франкфурт (Германия), Solomon — в Вену (Австрия), Nathan — в Лондон (Англия), Carl — в Неаполь (Италия), James — в Париж (Франция).

Имеются указания на то, что 5 братьев распределились имели какую-то тайную помощь для составления баснословных богатств. Возможно это была часть укрытых сокровищ Ордена Тамплиеров, хозяином которого в свою очередь был Орден «Приорат Сиона», инициатор практически всех тайных обществ, включая розенкрейцеров, масонов и иллюминатов (в соответствии с его собственноручно публикуемыми документами, начиная с 1956 г.).

Банк «Кун, Леб и Ко» с Уолл Стрита также входит в систему финансового Интернационала. К этому банку принадлежат семьи Шифф, Варбург, Леб и Кун , ибо все они связаны семейными узами, а также различные деятели и лица: Барух, Альтшуль, Кохем, Беньямин, Штраус, Леман, Дрейфус, Ламонт, Мандель, Моргентау, и др.

НЕМИФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МИФИЧЕСКИХ» ВЛАСТИТЕЛЕЙ

В качестве доказательства существования «мифического» финансового Интернационала Раковский указывает на некоторые исторические события.



Приводя высказывание матери 5–ти братьев Ротшильдов: «Если мои сыновья захотят, то войны не будет», он утверждал, что практически за каждой войной стоял финансовый Интернационал. Утверждения Раковского подтвердились. Сейчас от самих банкиров известно, что они разожгли Гражданскую войну в Америке.



Цель: заставить правительство США оплачивать большие расходы, которые банкиры с удовольствием профинансировали бы своими фальшивыми деньгами.



Для этого в 1857 г. в Лондоне Международный Банковский Синдикат принял решение, что (в Америке) Север должен быть стравлен с Югом по старому принципу «разделяй и покоряй». Стремление банкиров ввергнуть правительства в большие расходы — прямая причина почти всех войн XIX–XX столетий.

Раковский утверждал, что придет время, когда утро 24 октября 1929 г. будет для истории революции более важным днем, чем октябрь 1917 г. В этот день произошел крах биржи в Нью-Йорке. Начало так называемой «депрессии» — это настоящая революция. Четыре года правления Гувера — это годы революционного продвижения (12–15 млн. бастовавших).



В июле 1929 г. достигнута договоренность о финансировании Гитлера. Начинается подготовка захвата власти в США посредством финансовой революции (завершилась в лице Франклина и Леоноры Рузвельт). В феврале 1933 г. в США происходит последний этап кризиса с закрытием банков.



Кризис в США преследовал две цели — увеличение власти денег финансового Интернационала и получение непосредственной, прямой власти. Обе цели были достигнуты. Это подтверждается американским исследователем Ральфом Эпперсоном в книге «Невидимая рука»).

Первая мировая война была гигантским шагом к «лжекоммунизму». На дипломатическом уровне «Они» изолировали русского царя для разжигания русско-японской войны и финансировали Японию через Якова Шиффа, главу банка «Кун, Леб и Ко», родственника Ротшильдов. Он имел такую власть, что государства, имеющие колониальные владения в Азии, поддержали создание Японской Империи.



Из лагерей российских пленных в Петроград прибыли «борцы», натренированные как революционные агенты. Они были туда посланы из Америки с разрешения Японии, полученного через лиц, ее финансирующих. Русско-Японская война, благодаря организованному поражению Царской Армии, вызвала революцию 1905 г., которая если и не победила, то создала необходимые условия для победы в 1917 г.

Один из «Них» — Вальтер Ратенау — добивается проезда Ленина через враждебную Германию. Союзники изгнали Троцкого из Франции за то, что он был «пораженцем». «Им» удалось его освободить из Канадского лагеря и доставить через союзную Англию в Россию, чтобы он там пропагандировал «пораженчество».



«Пораженчество» — это была образцовая акция революционеров. Она развалила фронты, создала огромную армию дезертиров, создавших анархию в государстве. Организованный ряд поражений на фронтах вызвал в России революцию. Была установлена «демократическая» республика, то есть была обеспечена безнаказанность для революционеров. Керенскийдолжен был спровоцировать следующее кровопролитное наступление.



Он организует его с той целью, чтобы демократическая революция вышла из берегов и можно было бы сдать государство «лжекоммунизму». Троцкий должен был «неприметным образом» оккупировать весь государственный аппарат. Керенский не был противником Ленина.



Но он был сообщником Троцкого, а ещё вернее «Их» человеком. «Лжекоммунизм» в России обязан Керенскому гораздо больше, чем Ленину, так как тот был сознательным, добровольным и очень результативным «пораженцем».

Движущей силой революцией 1917 г. до сих пор считается пролетариат. Однако два из трех рычагов достижения власти путем революции не могут быть управляемы самим пролетариатом. Первый — это создание инфляции (рычаг экономики) и второй — рычаг войны. Третьим рычагом является сам пролетариат, наносящий окончательный удар могуществу капиталистического государства и захватывающий в нем власть для финансового Интернационала.

ЛЕЙБА ТРОЦКИЙ — РЕВОЛЮСИОНЕР?

В революции 1917 г. необходимо видеть роль Льва Троцкого (Лейбы Давидовича Бронштейна). После бегства из Сибири Троцкий жил некоторое время среди эмигрантов в Лондоне, Париже и Швейцарии. Ленин, Плеханов, Мартов и прочие авторитеты смотрели на него только как на обещающего новобранца.



В 1905 г. ему исполняется 25 лет и он возвращается в Россию один, без партии и без собственной организации. Однако, Троцкий становится первой фигурой во время революции в Петрограде. Только он один выходит из нее, обретя влияние и популярность.



Как и почему возвышается неведомый Троцкий? Ответ прост: он женится. Его жена — Седова. Она дочь Животовского, объединенного с банкирами Варбургами, компаньонами и родственниками Якова Шиффа. Вот причина, по которой Троцкий одним махом становится во главе революционного списка.



За спиной людей, покушавшихся на эрцгерцога в 1914 г. и вызвавшего войну, стоит Троцкий. Троцкий обеспечивал в Стокгольме получение средств на революцию и их перемещение в Россию.



Крупская знала кто такой Троцкий в действительности и обеспечила его сотрудничество с Лениным, несмотря на имеющуюся между ними холодность отношений. Ленину трудно было выносить амбициозность и заносчивость Троцкого. Если бы между ними не была достигнута договоренность о сотрудничестве, Ленин, вероятнее всего, остался бы заблокированным в Швейцарии.



В Петрограде Ленин сразу приобщает Троцкого к руководству революцией, который, кстати, прибыл из Америки со 275 своими последователями. Это была существенная в то время помощь.

Настоящей партией «беспартийного» Троцкого был древний «Бунд» еврейских пролетариев, из которых родились все московские революционные ветви и которым он дал почти 90% всех руководителей. Но, естественно, это был не «Бунд» официальный, а «Бунд» конспиративный, вкрапленный во все социалистические партии, вожди которых находились под его руководством (включая Керенского).



«Бунду» также подчинялись некоторые вожди буржуазных фракций (масонов). Фактически масоны подчинялись «Им» и играли важную роль в первой фазе демократической буржуазной революции. В те времена почти все правители союзных наций были масонами. Они верили, что революция задержится на буржуазной республике французского типа.



Они ничему не научились после первого урока, каким для них была Великая французская революция, которая пожрала большинство масонов и, в первую очередь, Великого магистра Орлеанской ложи-Людовика XVI.

«Коммунистическая» революция предполагает ликвидацию всей буржуазии как класса. Одним из секретов «коммунистической» революции является самоубийство масонства как организации и физическая ликвидация каждого значительного масона от рук революционеров. Но этот конец для масона должен быть тайной и она ему не раскрывается ни на 33 градусе посвящения, ни выше.



Многие считают, что Троцкий был масоном 33 (высшего?) градуса. Но его деятельность в революции и дальнейшая судьба, его ритуальное убийство (альпенштоком) указывают на то, что он был членом организации, стоящей в революционной иерархии над масонством. Без сомнения, это был человек финансового Интернационала.

После захвата власти в 1917 году среди революционеров начинается борьба между приверженцами и противниками Брестского мира, который был по существу изменой Ленина мировой революции. Троцкистская оппозиция была против подписания мирного договора.



По «Их» плану Советское государство должно было включиться с оружием в руках в немецкую революцию, для которой имелись тогда благоприятные условия, а большевики должны были сидеть в Версале на Мирной конференции. Ленин пытался исправить последствия своей «измены» в 1920 г., но неудачно, так как время было упущено и изменилась ситуация.

Ленин, используя свой авторитет, исходя из необходимости спасти свою власть, при содействии Сталина, поддерживаемый национальным русским крылом партии, навязал свою волю. Так родился «социализм в одной стране», то есть национал-коммунизм, достигший своего апогея при Сталине.

Троцкисты сопротивлялись этому, но в такой форме и размерах, чтобы коммунистическое государство не было разгромлено и чтобы не скомпрометировать участие троцкистов во власти. Это была борьба тихая, скрытая, но жестокая. Троцкий организовал покушение Каплан на Ленина.



По его приказу Блюмкин убил германского посла Мирбаха. Государственный переворот социал-революционеров Спиридоновой был согласован с Троцким. Его человеком для всех этих дел, стоявшим вне подозрения, был литовский еврей Розенблюм, который пользовался именем О’Рейли и был известен, как лучший агент Британской Интеллидженс.



На самом деле это был человек от «Них». В случае провала отвественность за покушения и заговоры падала бы не на Троцкого, не на троцкистов, а на Англию. Как было задумано, так оно и случилось.

Красная армия и отступала перед белыми, территория СССР сократилась до размеров Московского княжества. Троцкий сделался организатором и начальником советской армии, и она сразу стала побеждать. Ряд побед должен был увеличить его престиж, необходимый ему для захвата власти. Победы над белогвардейцами обеспечивались на 90% «Ими».



Белые, по своему, были демократами. Среди них были меньшевики, остатки старых либеральных партий. Внутри этих сил «Они» имели влияние.



Когда Троцкий стал главнокомандующим, эти люди получили приказ начать систематически изменять белым в обмен на обещания участия в советском правительстве (Майский — один из немногих, получивших такую награду). Этот саботаж был совмещен с уменьшением помощи белым генералам. В результате белые несли поражение за поражением.





***





Из статьи „Борьба Сталина с финансовым интернационалом”.