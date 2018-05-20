Bild: Путин показал, кто хозяин на мировой политической арене
Немецкое издание Bild, которое известно своими антироссийскими материалами, выходит со статьёй, посвящённой Владимиру Путину и его встрече с канцлером Германии в Сочи. В статье говорится, что за сутки до переговоров с Ангелой Меркель российский президент принял в сочинской резиденции Башара Асада, которого ФРГ обвиняет в массовых убийствах сирийских граждан.
Из материала:
Путин, как сообщает автор статьи, обсудил с Меркель и ситуацию на Украине. А так это обсуждение представляет Bild:
Статья в Bild вышла под заголовком «Путин не мог быть более удовлетворенным».
Судя по посылу в статье, Bild был против поездки Меркель в Сочи. Видимо, более ранняя поездка Меркель к Трампу, который в очередной раз потребовал от Германии поднять расходы на содержание НАТО, для этого немецкого издания сердцу милее.
Источник: voicesevas.ru