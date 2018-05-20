Bild: Путин показал, кто хозяин на мировой политической арене

Немецкое издание Bild, которое известно своими антироссийскими материалами, выходит со статьёй, посвящённой Владимиру Путину и его встрече с канцлером Германии в Сочи. В статье говорится, что за сутки до переговоров с Ангелой Меркель российский президент принял в сочинской резиденции Башара Асада, которого ФРГ обвиняет в массовых убийствах сирийских граждан.



Из материала:

“Путин и Асад отмечали победу над террористами в войне, которая превратилась в войну против сирийского народа, и в которой только за первые четыре месяца этого года погибло более 3 тыс. мирных жителей. А ранее Путин открыл мост, против строительства которого выступала Германия. Однако Меркель, несмотря на все эти факты, за несколько недель до начала ЧМ-2018 сидела в летней резиденции президента России в Сочи, чем Путин показал, что он хозяин не только здесь, на своей даче, но и на всей мировой политической арене”.

Путин, как сообщает автор статьи, обсудил с Меркель и ситуацию на Украине. А так это обсуждение представляет Bild:

“Путин дал понять Меркель и европейцам: все ваши молитвы, все ваши усилия по поиску мирного решения конфликта и четыре года минским договорённостям о прекращения огня ничего для меня не значат!”



Статья в Bild вышла под заголовком «Путин не мог быть более удовлетворенным».



Судя по посылу в статье, Bild был против поездки Меркель в Сочи. Видимо, более ранняя поездка Меркель к Трампу, который в очередной раз потребовал от Германии поднять расходы на содержание НАТО, для этого немецкого издания сердцу милее.

Источник: voicesevas.ru