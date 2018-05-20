Балансируя над пропастью: как советские разведчики работали в тылу у гитлеровцев

Источник: tvzvezda.ru

Подвиг советских разведчиков, получавших сведения чрезвычайной важности с риском для жизни, увековечен в десятках художественных фильмов и книг, а значительная часть подробностей операций, проведенных органами разведки во время Великой Отечественной, в силу их важности, остается государственной тайной до сих пор.



Эффективную диверсионную деятельность на оккупированной противником территории всегда считали наивысшим показателем профессионализма разведчика. При этом членам глубоко законспирированных диверсионных подразделений каждый день приходилось балансировать над пропастью — в дополнение к сложностям войсковой разведки, в которой была понятна и линия фронта, и облик вероятного противника, работа не просто в тылу врага, а внутри его боевых порядков требовала особых навыков.

Незадолго до оккупации Киева немецкими войсками органы внешней разведки сформировали специальный отряд, членам которого предстояло не просто добывать ценную информацию о дальнейших планах противника, но и проводить ликвидации солдат и офицеров противника. Уже в сентябре 1941 года к тайным операциям в Киеве приступила боевая разведывательно-диверсионная группа, руководство которой осуществлял Иван Данилович Кудря (оперативный псевдоним «Максим»), которому к началу активной фазы диверсионных операций не было и тридцати лет.

Одним из самых серьезных достижений группы стало выявление сформированного в Киеве отделения немецкой военной разведки «Абвер». Кроме доклада о подробном местонахождении и численности личного состава, Кудря смог под видом управдома внедрить в окружение сотрудников немецкого разведывательного центра свою сотрудницу, позднее передавшую подробные данные на 87 вражеских диверсантов, заброшенных в тыл передовых частей и соединений Красной Армии.

Параллельно со сбором данных группа «Максима» занималась и ликвидацией немецких военных. Особых различий в чинах и званиях не делали — почти сразу после захвата Киева в одной из немецких комендатур сработало взрывное устройство, заложенное в подсобном помещении, а еще через неделю на воздух взлетел забитый гитлеровскими солдатами кинотеатр.

Историки до сих пор не могут определиться с единым мнением относительно обстоятельств, при которых личность «Максима» и некоторых членов его группы была раскрыта. По одним данным, Иван Кудря и его боевые товарищи были раскрыты случайно, по другим — опытного разведчика «сдал» один из завербованных им агентов из числа местных пособников врага.

5 июля 1942 года разведчики-диверсанты были арестованы, и следующие три месяца в подвалах одной из немецких комендатур разведчиков пытали офицеры тайной полиции Гестапо, однако никаких данных о проделанной работе захватившим Киев нацистам добыть не удалось. От полученных в ходе допроса травм Иван Кудря и его товарищи скончались.

Ввиду особой важности работы и ценности сведений о судьбе Ивана Даниловича долгое время отсутствовала даже та часть информации, что доступна лицам с допуском к секретной информации. Лишь 8 мая 1965 года, в канун празднования 20-летия победы в Великой Отечественной войне, некоторые подробности работы группы диверсантов в Киеве были рассекречены, и советскому разведчику, пожертвовавшему жизнью ради победы над врагом, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Служба по собственному желанию

Одним из самых результативных разведчиков-диверсантов и грамотных «полевых» руководителей за всю историю Великой Отечественной стал Дмитрий Николаевич Медведев. Боевая служба Медведева началась задолго до нападения Германии на СССР — в органы ВЧК он поступил ещё в 1920 году. Спустя 16 лет плодотворной работы, сталелитейщик по образованию и разведчик по призванию, руководством органов государственной безопасности был направлен в зарубежную командировку.

Еще через три года, в 1939-м, по состоянию здоровья Медведев был вынужден уйти на пенсию. Однако сразу после нападения гитлеровской Германии, уже в августе 41-го, по личной инициативе Медведев был направлен на прежнее место работы. Для уникального профессионала было выбрано одно из самых опасных направлений — работа в глубоком тылу противника, за десятки и сотни километров от линии фронта.

«До 1942 года группа под командованием Медведева работала в Брянской, Смоленской и Могилевских областях, осуществив более 50 успешных диверсий — от уничтожения вражеских коммуникаций до взрыва складов с боеприпасами и подрыва железнодорожных эшелонов снабжения», — рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» историк Вадим Кучинский.

С 1942 по 1944 год специальная диверсионная группа Медведева «Победители» работала на территории Ровенской и Львовской областей Украины. Подобранная особым образом боевая группа поражала специалистов своей эффективностью — всего за два года диверсантам Медведева удалось организовать 120 крупных засад и диверсий на хорошо охраняемых объектах. Благодаря грамотному руководству Медведева и кадровому составу, подобранному особым образом, удалось ликвидировать 1300 гитлеровских солдат и офицеров, а также 11 генералов из высшего военного руководства Рейха на оккупированных территориях.

Боевую службу легендарный разведчик-диверсант завершил в 1944 году в звании полковника — 5 ноября за проявленное мужество при выполнении боевых задач Медведев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Разведчик, в которого не верят

Долгое время среди историков не утихал спор о том, существовал ли в действительности советский разведчик-диверсант Николай Иванович Кузнецов, которого многие из офицеров немецкой разведки и контрразведки навсегда запомнили как Пауля Зиберта или Рудольфа Шмидта.

Особую ценность для органов разведки Кузнецов представлял благодаря незаурядной способности к обучению: вне зависимости от того, чему предстояло научиться, разбирать автомат с закрытыми глазами или после 15 минут изучения наизусть рассказать подробности карты из обычного офицерского планшета — все это Николай Кузнецов, попавший в поле зрения органов госбезопасности задолго до начала войны, проделывал играючи.

После зачисления в 4-е управление НКВД под руководством Павла Судоплатова для образа «настоящего немецкого офицера» специально под Кузнецова с чистого листа «создается» биография Пауля Вильгельма Зиберта — немца, попавшего из Люфтваффе в пехоту и захваченного в плен. Для быстрого обучения личности немецкого офицера зимой 1942 года советского разведчика отправляют в лагерь для военнопленных под Красногорском, где Кузнецов учится «жить, есть и спать» как настоящий немец.

Кузнецова по праву считают едва ли не самым ценным разведчиком Великой Отечественной. Список его достижений поражает — входя в доверие и общаясь с гитлеровскими офицерами на чистом немецком без акцента, Кузнецов уже к 1943 году, получив данные о передвижениях высшего командного состава, смог организовать покушение на посыльного рейхскомиссариата Украины майора Гаана и сопровождавшего его имперского советника по связи подполковника Райса. Изучение добытых Кузнецовым документов позволило установить точное местоположение секретного объекта «Вервольф» — полевого защищенного штаба Гитлера на «восточных территориях».

В 1943 году Кузнецов получает папку с важными секретными материалами, отсутствие которых в Ставке ВГК могло в буквальном смысле слова изменить историю. Войдя в контакт с офицерами вермахта разведчик добывает и сведения о сосредоточении 7 танковых, 2 моторизованных и 18 пехотных дивизий общей численностью почти в три тысячи танков и миллион человек пехоты в направлении Курска и Белгорода. Благодаря этим сведениями удалось быстро просчитать направление удара и разгромить наиболее боеспособные танковые подразделения СС и вермахта на Курской дуге.

В том же году Кузнецов провел свою последнюю ликвидацию в составе диверсионной группы — в здании суда был ликвидирован глава юридического департамента рейхскомиссариата Украины Альфред Функ. Изъятые у Функа документы позднее позволили раскрыть подготовку покушения на лидеров «Большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля на конференции в Тегеране.

«Идеальный немецкий офицер» смог дослужиться до звания гауптмана вермахта (младший офицерский состав) и имел все шансы быть эвакуированным вместе с гитлеровскими войсками при отступлении», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» историк Олег Волгин.

Кузнецов и его группа погибли практически случайно. Уже во время отхода к своим, 1944 году советские диверсанты наткнулись в лесу на местных «помощников» гитлеровцев — членов УПА (организация запрещена на территории РФ) и в ходе завязавшегося боя получили смертельные ранения.

Человек в тени

Несмотря на то, что послужной список Николая Кузнецова не существовал бы без самоотверженной работы, в тени его подвигов долгое время совершенно несправедливо оставались люди, которые собственными руками «делали» его как немецкого офицера.

Одним из таких суперпрофессионалов стал Павел Георгиевич Громушкин, настоящее имя и биография которого долгое время держалось в секрете даже после смерти. Легендарный разведчик имел прямое отношение к работе одних из самых ярких советских разведчиков — с 1938 года Громушкин работал в специальном департаменте, главной задачей которого являлось изготовление специальных документов, с которыми любая разведка, любая государственная и военная структура за рубежом могла принять советского агента за своего.

Именно на работе Громушкин познакомился с одним из самых известных разведчиков-нелегалов в истории спецслужб — Вильямом Фишером, больше известным как Рудольф Абель. После возвращения из короткой зарубежной командировки в 1942 году Павел Громушкин приступил к работе по организации и общей координации партизанских отрядов, действовавших против гитлеровских войск практически стихийно и нерегулярно.

На протяжении работы в органах разведки основной работой специального отдела, в котором служил Громушкин, было изготовление немецких документов для нужд партизан. Сам Громушкин позднее вспоминал, что подделать немецкие бумаги было не слишком сложно, но для идеальных документов требовалась не только внимательность, но и уникальная способность разбираться в особенностях немецких военных бумаг. Печати, штампы, почерк, особенности при написании и даже способ складирования документов — ошибка по одному из пунктов подготовки могла стоить жизни разведчику.

Именно Громушкин и его сослуживцы готовили документы для легендарного разведчика Николая Кузнецова. Главной заслугой Громушкина стало идеальное качество немецких документов — по данным историков, специальные части и патрули СС проверяли документы Кузнецова не менее 35 раз, и ни разу качественно изготовленные бумаги на имя Пауля Зиберта, которого никогда не существовало в реальности, не вызвали у немецких военных подозрения.

Источник: nstarikov.ru