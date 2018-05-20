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Абрамовичу придётся заплатить за продление британской визы

20:09. 20 мая 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

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Владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович не смог приехать на вчерашний матч, сделавший "Челси" обладателем Кубка Англии. Ему не продлили въездную визу. Наезд на Абрамовича, часть общей кампании давления на засевших в Лондоне российских олигархов. Для начала их заставляют раскрыть информацию о своих офшорах (размещённых в основном на британских Виргинских островах). Затем каждому будет указано: кому и сколько он должен отдать, чтобы сохранить возможность наслаждаться лондонскими туманами.

https://www.sport-express.ru/football/england/reviews/abramovichu-ne-dayut-britanskuyu-vizu-v-chem-delo-1411116/

 

Источник: www.apn-spb.ru

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