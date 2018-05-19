Удивительные пейзажи Елены Покушевой, будто написаны с наших родных мест. До чего чудесное растение иван-чай: душистое, красивое, полезное… А еще тысячелистник, он здесь тоже есть. Фиолетовые колокольчики, красный клевер, ромашки и сладкая, переспелая клубника… И также, местами, высятся стога сена, белеют березы, тропинка извилисто бежит к реке…Чуть зацветет иван-чай,С этого самого цвета,—Раннее лето, прощай,Здравствуй, полдневное лето.Липа в ночной полумглеСветит густой позолотой,Дышит — как будто в дуплеСкрыты горячие соты.От перестоя траваНикнет в сухом опереньи.Как жестяная, мертваТемная зелень сирени.Где-то уже позадиДень равноденствие славит.И не впервые дождиВ теплой листве шепелявят.Не пропускай, отмечайСнова и снова на светеЛегкую эту печаль,Убыли-прибыли эти.Всех их приветствуй с утраИли под вечер с устатку…Здравствуй, любая пора,И проходи по порядку.1967

Источник: nashaplaneta.su