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Удивительные пейзажи Елены Покушевой

15:46. 19 мая 2018 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:


Удивительные пейзажи Елены Покушевой, будто написаны с наших родных мест. До чего чудесное растение иван-чай: душистое, красивое, полезное… А еще тысячелистник, он здесь тоже есть. Фиолетовые колокольчики, красный клевер, ромашки и сладкая, переспелая клубника… И также, местами, высятся стога сена, белеют березы, тропинка извилисто бежит к реке…

Чуть зацветет иван-чай,
С этого самого цвета,—
Раннее лето, прощай,
Здравствуй, полдневное лето.



Липа в ночной полумгле
Светит густой позолотой,
Дышит — как будто в дупле
Скрыты горячие соты.



От перестоя трава
Никнет в сухом опереньи.
Как жестяная, мертва
Темная зелень сирени.



Где-то уже позади
День равноденствие славит.
И не впервые дожди
В теплой листве шепелявят.



Не пропускай, отмечай
Снова и снова на свете
Легкую эту печаль,
Убыли-прибыли эти.



Всех их приветствуй с утра
Или под вечер с устатку…
Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.

1967












Источник: nashaplaneta.su

Метки: искусство, Литература, поэзия
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