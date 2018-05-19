Удивительные пейзажи Елены Покушевой
15:46. 19 мая 2018 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Удивительные пейзажи Елены Покушевой, будто написаны с наших родных мест. До чего чудесное растение иван-чай: душистое, красивое, полезное… А еще тысячелистник, он здесь тоже есть. Фиолетовые колокольчики, красный клевер, ромашки и сладкая, переспелая клубника… И также, местами, высятся стога сена, белеют березы, тропинка извилисто бежит к реке…
Чуть зацветет иван-чай,
С этого самого цвета,—
Раннее лето, прощай,
Здравствуй, полдневное лето.
Липа в ночной полумгле
Светит густой позолотой,
Дышит — как будто в дупле
Скрыты горячие соты.
От перестоя трава
Никнет в сухом опереньи.
Как жестяная, мертва
Темная зелень сирени.
Где-то уже позади
День равноденствие славит.
И не впервые дожди
В теплой листве шепелявят.
Не пропускай, отмечай
Снова и снова на свете
Легкую эту печаль,
Убыли-прибыли эти.
Всех их приветствуй с утра
Или под вечер с устатку…
Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.
1967
Источник: nashaplaneta.su