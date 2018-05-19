Македония меняет название
22:13. 19 мая 2018 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал: brahman
Будни маленьких и не очень гордых стран.
Под давлением Греции, в которой уже есть провинция Македония, независимая Македония согласилась переименоваться в Илинденскую Македонию. Называться будет Республика Илинденская Македония. Но есть серьезные опасения, что за пределами самой Македонии и Греции, ее все равно будут называть Македонией, сокращая вычурное название в духе Боснии.
Новое название проистекает из восстания 1903 года против Османской Империи, которое состоялось в Ильин день, к чему теперь и будет отсылать новое название государства. Вводить будут через референдум в среднесрочной перспективе. А то вдруг туркам тоже не понравится и Эрдоган заявит протест.
Вот так вот – соседнему государству не понравилось название вашего государства, поэтому пришлось переименовываться.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Мало кто знает, но само слово “македония” составное и произошло от слияния корней “мак” и “дон”.
“Мак” – от “маки”, антонима древнеславянского слова “паки” (больше, большой) и означает, соответственно “меньше”, “маленький”, “мелкий” (растение “мак” тоже имеет мелкие “маковые” зерна).
“Дон” – означает “дно”, “река”.
Итак, слово “македония” означает буквально “мелкоречье”.