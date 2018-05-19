Македония меняет название

Будни маленьких и не очень гордых стран.Под давлением Греции, в которой уже есть провинция Македония, независимая Македония согласилась переименоваться в Илинденскую Македонию. Называться будет Республика Илинденская Македония. Но есть серьезные опасения, что за пределами самой Македонии и Греции, ее все равно будут называть Македонией, сокращая вычурное название в духе Боснии.Новое название проистекает из восстания 1903 года против Османской Империи, которое состоялось в Ильин день, к чему теперь и будет отсылать новое название государства. Вводить будут через референдум в среднесрочной перспективе. А то вдруг туркам тоже не понравится и Эрдоган заявит протест.Вот так вот – соседнему государству не понравилось название вашего государства, поэтому пришлось переименовываться.

Источник: colonelcassad.livejournal.com