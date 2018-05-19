Главная » Невероятное в мире, Политика

Македония меняет название

22:13. 19 мая 2018 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:


Будни маленьких и не очень гордых стран.
Под давлением Греции, в которой уже есть провинция Македония, независимая Македония согласилась переименоваться в Илинденскую Македонию. Называться будет Республика Илинденская Македония. Но есть серьезные опасения, что за пределами самой Македонии и Греции, ее все равно будут называть Македонией, сокращая вычурное название в духе Боснии.
Новое название проистекает из восстания 1903 года против Османской Империи, которое состоялось в Ильин день, к чему теперь и будет отсылать новое название государства. Вводить будут через референдум в среднесрочной перспективе. А то вдруг туркам тоже не понравится и Эрдоган заявит протест.
Вот так вот – соседнему государству не понравилось название вашего государства, поэтому пришлось переименовываться.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: балканы, греция, македония
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Языковые доказательства древности русской цивилизации
...— это лишь разные во вре­мени названия одного суперэтноса. Индоевропейцы есть искусственное... многие постулаты “библейской археологии”.Первичное название Иерусалима — Ершалайма — Ярус. ...Не является ли, однако, слово “Македония” производным двух племён (маки и...
Средства массовой дезинформации США взялись за Гуту
..., поскольку в этой организации постоянно меняются названия, а иногда даже места дислокации..., в Армении 9 гектар, в Македонии 6 кв. км., база «Рамштайн...
Потерянный герой Русов
...множество племен с чисто славянскими названиями, среди которых - русы... очень интересное открылось Г меняется на К в греческом, ... и населением исторической области Македония. На современном этапе Македонский... моим началом и признали меня своим сеньором …». В ...
Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы
...он (Александр) покинул пределы Македонии и обошёл ВЕСЬ МИР, ...Про одну Александрию более- менее подробно написано (стр.42,...проведён жирной линией МЕРИДИАН, названный Гиркулес (Циркуль) и расположены...-затем он возвратился в Македонию проведать больную мать, и ...
Операции ЦРУ на Балканах
...американское внешнее управление в Македонии, и как вся ...С момента отделения в Македонии начали активно действовать представители.... По инициативе МВД Македонии планировалось проведение технической разведки... ли у нее название?Для меня она закончилась через ...
Этруски – это русские. (К истории протославян)
..., чем просто название народа. Названия многих народов Европы были разным, менялись со временем... в это же время в Македонии); «latus fundus» означало «большое ... (его принято называть Юпитером.) Kороли Македонии поклонялись этрусскому богу Иеове-Солнцу...

Один комментарий»

  • 57 29
    Владимир Коток 20 мая 2018 в 12:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Мало кто знает, но само слово “македония” составное и произошло от слияния корней “мак” и “дон”.
    “Мак” – от “маки”, антонима древнеславянского слова “паки” (больше, большой) и означает, соответственно “меньше”, “маленький”, “мелкий” (растение “мак” тоже имеет мелкие “маковые” зерна).
    “Дон” – означает “дно”, “река”.
    Итак, слово “македония” означает буквально “мелкоречье”.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>