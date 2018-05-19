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Константин Хабенский: Советские люди — ненормальные

01:05. 19 мая 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Из интервью Константина Хабенского «Комсомольской правде»:

— В одном из интервью вы сказали, что не пытались копировать реального советского офицера Александра Печерского, у вас другие цели. Какие?

— Мне было важно показать момент перелома, превращения из советского человека в человека нормального. В чем отличие? У советского общественное стоит превыше личного. Но, пройдя через ужасы и боль, офицер обращает внимание на женщину, которая его любит. И вот в пиковой сцене — во время вечеринки в лагере, где над заключенными издевались, где их убивали, — Печерский превращается в человека нормального. Это такая страшная ночь рождения нового мира. Когда уже приперло и отступать некуда. И когда он признается в любви женщине , что несвойственно советскому человеку в погонах, у него за спиной появляются крылья. И это дает какую-то легкость в тяжелом решении о побеге.

Аналогичную мысль Константин озвучивает и в другом интервью агентству «РИА Новости»:

 — Насколько глубоко вы вживались в роль Александра Печерского? Чувствовали себя в силах возглавить восстание в Собиборе?

— Никогда не пытаюсь так узко относиться к историческим персонажам. Я стараюсь все-таки делать собирательный образ. Этот образ —  собирательный. Это образ советского человека, который в какой-то момент перерождается в просто человека. 

konstantin habenskiy sovetskie lyudi nenormalnyie 2 Константин Хабенский: Советские люди — ненормальные

Рекомендуем также ознакомиться с мнением простых пользователей и кинозрителей о высказывании К.Хабенского: обсуждение темы в группе ВК Научи хорошему.

Дополнительные материалы о недавних творческих достижениях Константина Хабенского:

О его роли в сериале «Троцкий»:

 О его роли в фильме «Хороший мальчик»:

konstantin habenskiy sovetskie lyudi nenormalnyie Константин Хабенский: Советские люди — ненормальные

Источник: feedproxy.google.com

Метки: персоны, технологии
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