Константин Хабенский: Советские люди — ненормальные
Из интервью Константина Хабенского «Комсомольской правде»:
— В одном из интервью вы сказали, что не пытались копировать реального советского офицера Александра Печерского, у вас другие цели. Какие?
— Мне было важно показать момент перелома, превращения из советского человека в человека нормального. В чем отличие? У советского общественное стоит превыше личного. Но, пройдя через ужасы и боль, офицер обращает внимание на женщину, которая его любит. И вот в пиковой сцене — во время вечеринки в лагере, где над заключенными издевались, где их убивали, — Печерский превращается в человека нормального. Это такая страшная ночь рождения нового мира. Когда уже приперло и отступать некуда. И когда он признается в любви женщине , что несвойственно советскому человеку в погонах, у него за спиной появляются крылья. И это дает какую-то легкость в тяжелом решении о побеге.
Аналогичную мысль Константин озвучивает и в другом интервью агентству «РИА Новости»:
— Насколько глубоко вы вживались в роль Александра Печерского? Чувствовали себя в силах возглавить восстание в Собиборе?
— Никогда не пытаюсь так узко относиться к историческим персонажам. Я стараюсь все-таки делать собирательный образ. Этот образ — собирательный. Это образ советского человека, который в какой-то момент перерождается в просто человека.
Рекомендуем также ознакомиться с мнением простых пользователей и кинозрителей о высказывании К.Хабенского: обсуждение темы в группе ВК Научи хорошему.
Дополнительные материалы о недавних творческих достижениях Константина Хабенского:
О его роли в сериале «Троцкий»:
О его роли в фильме «Хороший мальчик»:
Источник: feedproxy.google.com