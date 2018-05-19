Информация для знания обязательна! “Поземельно-шнуровая Книга” важнее любой Конституции— Государственный АКТ на вечное пользование землей

Весь этот учёт в РФ сплошная фикция!)Как РФ ставит на кадастровый учёт землю, продаёт ее, не получив её от СССР? Запросите в архиве документы: выписку из поземельно-шнуровой книги до 1991 года на тот зем/участок, который интересует; акт приёма-передачи с баланса СССР на баланс РФ; нормативный акт, на основании которого данный з/у был выделен в пользование.

В поземельно-шнуровой книге записана вся государственная собственность. А что это такое? Есть полная собственность — это владение, пользование и распоряжение. А есть частичная собственность, где одного или нескольких пунктов полной собственности нет. А есть право на собственность — это вообще когда у вас ничего нет, есть только право на это. Ну вот по тому же проекту Конституции РФ, у каждого есть право на труд, но безработица в стране. Право на труд не нарушено — так ведь? Земля раньше находилась в исключительной собственности государства и никак по другому быть не могло и не может быть. Так как если сегодня люди заявляют о том, что необходимо право собственности менять на документ о личной собственности, то сами того не ведая разрывают страну на части.

Если тут земля дяди Васи, а там тёти Гали, то встает вопрос, а где тогда государственная земля? И если эта земля в собственности лично вот этих людей, то они могут делать с ней все что угодно. То есть захотел картошку посадил, захотел начал добычу полезных ископаемых, а захотел продал свою собственность иностранному государству? За эти годы в голову населения вбивали термин «личная собственность» для того, чтобы народ сам разорвал границы государства. Если же продать землю другому государству нельзя, то тогда какой ты собственник? Снова пример приведу: если я собственник телефона, то я могу им владеть (вот он лежит у меня в кармане), пользоваться (вот я по нему звоню) и распоряжаться (например продать его другому человеку). Но в вопросе с землей определение собственности не работает, так как со своей якобы собственностью человек не может сделать все что захочет, а значит он не собственник. Мало того под собственников сегодня в РФ написаны множество законов обязывающих собственников платить государству деньги. А в советское время и ранее не было такого, так как вся земля принадлежала государству.

Для примера, есть статья 32, часть 10 Жилищного кодекса РФ, где говориться о том, что собственники за свой счет сносят свои жилые помещения, а земля изымается, если дом подлежит сносу. А снести могут например незаконные постройки. Так вот если раньше жилье в стране строило государство, на землях записанные в поземельную книгу, то сегодня эта книга изъята из обращения, заменена на похозяйственную книгу и строят дома частные организации. Следовательно все дома построенные в период после 1991 года являются незаконными постройками и подлежат сносу за счет «собственников» жилых помещений.

Социальное жилье сегодня еще существует, но через «добровольную» приватизацию продолжают изымать его у населения, чтобы обязать платить за него, а в случае неуплаты — изымать. Люди рвутся в собственники, а это та же кабала, что и кредиты. Как же было раньше? Государственные земли передавались в безсрочное (безвозмездное) пользование с обязательной записью в поземельной книге, на что выдавался государственный акт на право пользования землей. А на квартиры выдавали ордера, что в правовом статусе имеет большую юридическую силу, чем сегодняшние документы о государственной регистрации ПРАВА собственности.

Люди регистрируют права на недвижимость, но называют это документом о собственности. Государственную землю никто продать не может и не может быть ни частной ни личной собственности в отношении земли. Правительство РФ зная, что придет время и народ проснется не стали рисковать и в такой исторически важный и значимый документ не стали вносить свои незаконные закорючки и просто спрятали эту книгу от народа в архивы. Ищите где в вашем городе сегодня лежит эта книга, которая не является секретной и доступ к ней не ограничен. Берите из нее выписку о том, кто на момент 1991 года является законным правообладателем того участка земли, что вам необходим. Найдите этого правообладателя — это не физическое лицо, а юридическое. А дальше либо становитесь соучредителем этой организации, либо договаривайтесь с правообладателем и оформляете дарственную, либо иными способами решаете вопрос о том, чтобы ваш участок земли стал принадлежать вам на праве ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Имея такие документы с выпиской из поземельной книги и зная в лицо реального правообладателя или его правоприемника, к вам никогда не придут органы РФ, как это например недавно сделали в Москве и снесли все постройки назвав их незаконными. Как сносят сегодня любые дома незаконно построенные. А доказать незаконность постройки очень легко. Например дом построен еще в 1985 году, а землю просят приватизировать в 2000 году. Таким образом по закону не может появиться права на дом раньше чем права на землю. И дом уже считается незаконной постройкой, так как документы на землю были оформлены позже, чем на дом.

Бардак везде, но не создавайте новый бардак тем, что некоторые люди не зная этих вещей вносят еще больший бардак и путаницу придумывая документы о личной и другой собственности. Изучайте земельные законы СССР и находите пенсионеров, работников связанных с землей, кто еще слышал о поземельной книге и знают где она и как велась. А молодые специалисты даже не слышали о ней ни разу, путая ее с похозяйственной книгой. Будьте юридически грамотными и изучайте тему не поверхностно.





С XV века еще во времена царей на Руси была проведена полномасштабная перепись земель, которая принадлежала Руси. Замеряли и реки и озера и деревья и леса. На все делали карты. Документ в котором все эти данные записывались со временем менял свое название и сегодня его можно найти под такими названиями как: поземельная книга или земельно-шнуровая книга (более раннее название). Велась она до 1991 года включительно. Это не просто книжка, а многотомные журналы с картами территорий.

В каждом регионе своя на ту часть земли к которой эта территория относится. У каждой части этой книги есть 8 копий, которые хранятся в сельской администрации, в районной, областной, в городском и областном архиве, в Москве и тд… На случай если вдруг как бы случайно сгорает архив, то ее восстанавливали из других ее копий. Абы кто не мог вписывать туда данные. Существует порядок, где на эту должность выбирается человек, который дает присягу на то, что данные вносимые в эту книгу будут достоверными. В этой книге прописана вся территория нашей родины и наших земель. Она главнее любой конституции, так как именно этот документ обозначает законность и границы нашей земли, на которой мы с вами живем. Такой документ есть у каждой страны и в случае возникновения спорных моментов, достают эту книгу и определяют границы государств.

В этой книге записана вся государственная собственность. А что это такое? Есть полная собственность – это владение, пользование и распоряжение. А есть частичная собственность, где одного или нескольких пунктов полной собственности нет. А есть право на собственность – это вообще когда у вас ничего нет, есть только право на это. Ну вот по той же конституции РФ, у каждого есть право на труд, но безработица в стране. Право на труд не нарушено – так ведь? Земля раньше находилась в исключительной собственности государства и никак по другому быть не могло и не может быть. Так как если сегодня люди заявляют о том, что необходимо право собственности менять на документ о личной собственности, то сами того не ведая разрывают страну на части. Если тут земля дяди Васи, а там тёти Гали, то встает вопрос, а где тогда государственная земля? И если эта земля в собственности лично вот этих людей, то они могут делать с ней все что угодно. То есть захотел картошку посадил, захотел начал добычу полезных ископаемых, а захотел продал свою собственность иностранному государству? За эти годы в голову населения вбивали термин “личная собственность” для того, чтобы народ сам разорвал границы государства. Если же продать землю другому государству нельзя, то тогда какой ты собственник? Снова пример приведу: если я собственник телефона, то я могу им владеть (вот он лежит у меня в кармане), пользоваться (вот я по нему звоню) и распоряжаться (например продать его другому человеку). Но в вопросе с землей определение собственности не работает, так как со своей якобы собственностью человек не может сделать все что захочет, а значит он не собственник. Мало того под собственников сегодня в РФ написаны множество законов обязывающих собственников платить государству деньги. А в советское время и ранее не было такого, так как вся земля принадлежала государству.

http://самара.новос…

А это то,что творит ООО РФ, минуя данную поземельно-шнуровую книгу

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ПИСЬМО от 31 августа 1994 г. N 2-14/1316

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ПРОЧНО СВЯЗАННУЮ С НИМИ НЕДВИЖИМОСТЬ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.12.93 N 2130 “О государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость” и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1992 г. N 622 “О совершенствовании ведения государственного земельного кадастра в Российской Федерации” Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству подготовил и направляет для использования в практической работе на местах следующие документы: Методические указания о государственной регистрации прав граждан и юридических лиц на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость; Методические указания о Регистраторе прав на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость; Структура и содержание Поземельной книги для регистрации прав на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость.

Прошу до принятия Земельного кодекса, Гражданского кодекса и Закона РФ “О регистрации прав собственности на недвижимость” принять указанные выше документы как временные к исполнению и организовать их размножение и срочное доведение до городов и районов.

Одновременно направляю проект Положения о регистрационных сборах, взимаемых при регистрации прав на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость, которое Вам надлежит утвердить органами власти субъектов Российской Федерации в качестве временного документа.

Первый заместитель

Председателя Роскомзема

В.В.АЛАКОЗ

Источник: https://cont.ws/@rossiavpered/949302