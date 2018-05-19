Гражданская война: причины и уроки
Можно ли было избежать гражданской войны в России?
Что сегодня россияне знают о событиях столетней давности? И почему Красная Армия всё-таки победила? На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают член Комитета Госдумы по делам национальностей Александр Кравец (фракция КПРФ), главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди, журналист Максим Шевченко и доктор исторических наук Александр Пыжиков. Ведущий – Владислав Жуковский.
==========================================================================
Рекомендуем:Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович
==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
Можно и нужно предотвратить гражданскую войну в нашей стране России, если только уничтожить вовремя идеологические и физические основы пятой колоны, то есть исконных предателей нашего государства. Под идеологическими основами следует понимать распространителей либерально-западной идеологии.Это и “чубайсята” (да за диверсию на Саяно-Шушенской ГЭС вся команда Рыжего афериста пожизненно должна гондурасить на Колыме),это и “гайдарята”(вон их сколько ещё в правительстве Дмитрия Айфоновича их сидит), это и последователи великого реформатора -алкаша Бени Ельцина и конечно “навальнята”.Первых три категории надо жёстко профилактировать в рамках закона, благо наворовали они на вышку для себя и своих близких. Ну а последних -этим можно просто по попе ремнём и на несколько лет восстанавливать БАМ на Дальнем Востоке. Пусть сызмальства к труду приучаются, а не на “окупай-обай” пиво хлестать.А вот кто ударит в спину нам, так это преступные исламистские этнодиаспоры Средней Азии и Кавказа. Вон их сколько, будущих террористов, прячется по стройкам, рынкам и подвалам. Сегодняшний теракт в чечне (недавно на всю Россию какой то Великий Акамедик призывал гостей в его “кавказско-туристический рай” ) это наглядно показал. А самое интересное, что защищали храм и прихожан, а затем погибли не местные продажные чеченские полицейские(наверняка были предупреждены собратьями по вере), а наши простые русские хлопцы. То есть местные мусульманские правоохранители и ещё раз показали свою предательскую исламистскую сущность. Зато эта гордая биомасса любит орать на камеру “мипехотинцыпутина” и “милюбимроссию”. )