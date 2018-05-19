Гражданская война: причины и уроки

Концептуал СМИ Можно ли было избежать гражданской войны в России?

Что сегодня россияне знают о событиях столетней давности? И почему Красная Армия всё-таки победила? На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают член Комитета Госдумы по делам национальностей Александр Кравец (фракция КПРФ), главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди, журналист Максим Шевченко и доктор исторических наук Александр Пыжиков. Ведущий – Владислав Жуковский.

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