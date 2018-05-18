Запредельные технологии Древнего Египта

Отсутствие необходимого высокоточного оборудования, с помощью которого могли быть созданы многочисленные древнеегипетские артефакты, а также отсутствие следов промышленной инфраструктуры для его производства в самом Египте и за его пределами свидетельствуют о том, что высокие технологии были привнесены извне. И здесь не худо бы вспомнить распространенный у различных народов мифологический сюжет о «сынах неба», которые по совершении на Земле некоей гуманитарной миссии возвращаются на «свою звезду».

На рубеже III тысячелетия до н. э. в Египте практически на пустом месте произошел необъяснимый технологический рывок. Словно по мановению волшебной палочки в предельно сжатые сроки египтяне возводят пирамиды и демонстрируют невиданное мастерство в обработке твердых материалов — гранита, диорита, обсидиана, кварца… Все эти чудеса происходят до появления железа, станков и прочего технического инструментария. Впоследствии уникальные навыки древних египтян столь же стремительно и необъяснимо исчезают…

СТРАННОЕ СОСЕДСТВО

Возьмем, к примеру, историю с египетскими саркофагами. Они делятся на две группы, которые разительно отличаются по качеству исполнения. С одной стороны, небрежно изготовленные короба, в которых преобладают неровные поверхности. С другой — отшлифованные с невероятным мастерством многотонные гранитные и кварцитовые вместилища непонятного назначения. Зачастую качество обработки этих саркофагов находится на пределе современных машинных технологий.

Не меньшую загадку представляют древнеегипетские изваяния, созданные из сверхпрочных материалов. В Египетском музее каждый желающий может увидеть статую, высеченную из цельного куска черного диорита. Поверхность статуи отполирована до зеркального блеска. Ученые предполагают, что она относится к периоду Четвертой династии (2639-2506 гг. до н. э.) и изображает фараона Хафру, которому приписывается строительство одной из трех самых больших пирамид Гизы.

Но вот незадача — в те времена египетские мастера использовали лишь каменные и медные инструменты. Мягкий известняк такими орудиями обрабатывать еще можно, но диорит, который представляет собой одну из наиболее твердых пород, ну никак нельзя.

И это еще цветочки. А вот колоссы Мемнона, расположенные на западном берегу Нила, напротив Луксора, — это уже ягодки. Мало того что они сделаны из сверхпрочного кварцита, их высота достигает 18 метров, а вес каждой статуи составляет 750 тонн. К тому же покоятся они на кварцитовом пьедестале в 500 тонн! Понятно, что никакие приспособления для транспортировки не выдержали бы подобной нагрузки. Хотя статуи изрядно повреждены, отличное исполнение уцелевших плоских поверхностей наводит на мысль об использовании развитых машинных технологий.

Но даже величие колоссов меркнет в сравнении с обломками гигантской статуи, покоящейся во дворе Рамессеума — поминального храма Рамсеса II. Сделанная из цельного куска розового гранита скульптура достигала высоты 19 метров и весила около 1000 тонн! Вес пьедестала, на котором некогда стояло изваяние, составлял около 750 тонн. Чудовищные размеры статуи и высочайшее качество исполнения абсолютно не вписываются в известные нам технологические возможности Египта периода Нового царства (1550-1070 гг. до н. э.), которым датирует скульптуру современная наука.

А вот сам Рамессеум вполне соответствует техническому уровню того времени: статуи и храмовые постройки созданы в основном из мягкого известняка и не блещут строительными изысками.

Ту же самую картину мы наблюдаем и с колоссами Мемнона, возраст которых определяется по остаткам расположенного за ними поминального храма. Как и в случае с Рамессеумом, качество этого сооружения, мягко говоря, не блещет высокими технологиями — необожженный кирпич и грубо подогнанный известняк, вот и вся кладка.

Такое несообразное соседство можно объяснить только тем, что фараоны попросту пристраивали свои храмовые комплексы к памятникам, оставшимся от иной, гораздо более древней и высокоразвитой цивилизации.

ГЛАЗА СТАТУИ

С древнеегипетскими статуями связана еще одна загадка. Речь идет о глазах, сделанных из кусочков горного хрусталя, которые вставлялись, как правило, в известняковые или деревянные изваяния. Качество линз настолько высокое, что мысли о токарных и шлифовальных станках приходят сами собой.

Глаза деревянной статуи фараона Хора, подобно глазам живого человека, выглядят то голубыми, то серыми в зависимости от угла освещения и даже имитируют капиллярную структуру сетчатки! Исследование профессора Джея Эноха из университета Беркли показало удивительную близость этих стеклянных муляжей к форме и оптическим свойствам реального глаза.

Американский исследователь считает, что наибольшего мастерства в обработке линз Египет достиг примерно к 2500 году до н. э. После этого столь замечательная технология отчего-то перестает эксплуатироваться и впоследствии забывается вовсе. Единственное разумное объяснение — кварцевые заготовки для моделей глаз египтяне откуда-то заимствовали, а когда запасы иссякли, прервалась и «технология».

КАК ВЫГЛЯДЕЛИ БОГИ?

Древнегреческий историк Диодор Сицилийский писал’ со слов египетских жрецов, что смертные управляли Египтом менее 5 тысячелетий. Царству людей предшествовала власть богов и героев, которые правили невероятные 18 тысяч лет. Древнеегипетский жрец и историк Манефон также начинает свой список правителей Египта с династии богов и полубогов.

Если сопоставить утверждения античных авторов и факты, которыми мы располагаем в настоящий момент, получается, что никакого технологического рывка не было. Просто начиная с III тысячелетия до н. э. в Египте стали всплывать артефакты, оставшиеся от первых божественных династий. Не исключено, что фараоны целенаправленно искали, пытались освоить и попутно присвоить сохранившиеся фрагменты этого наследия.

О внешнем облике подлинных создателей древних шедевров могут поведать скульптурные изображения дочерей фараона-реформатора Эхнатона. Первое, что бросается в глаза, — неестественно вытянутая форма черепа, характерная, к слову, и для других произведений амарнского периода. Этот феномен породил гипотезу о врожденном заболевании семьи фараона. Однако ни о каких психических отклонениях в семье правителя, которые неизбежно должно вызвать подобное заболевание, нигде не упоминается.

Если фараоны действительно были отдаленными потомками богов, не исключено, что время от времени у них могли проявляться «божественные» гены. Не с этой ли анатомической особенностью богов связан распространенный у различных народов обычай деформации головы?

Еще одна важная и загадочная деталь древнеегипетского скульптурного канона — абсолютная симметрия пропорций лица. Как известно, в природе не существует симметричных объектов. Это правило относится и к человеческому телу. Более того, эксперименты показали, что фотографии, составленные из строго симметричных половин одного и того же лица, вызывают у человека инстинктивное отторжение.

Сквозит в них что-то неестественное и чуждое людской натуре. Но, может быть, в том мире, откуда пришли боги, царили иные природные условия, благодаря которым «аномалия» стала нормой? Как бы то ни было, нам следует внимательно прислушаться к словам Плутарха: «В большее кощунство впадает не тот, кто отрицает существование богов, а тот, кто признает их такими, каковыми считают их суеверные».