Вот оно, доказательство, что есть евреи, а есть — жиды!

Я давно уже вывел формулу ответа тем, кто пытается навесить на меня или на кого-то другого ярлык "антисемита":

"Я различаю, что среди нас есть евреи, а есть жиды, и те и другие — носители одной крови, но разного менталитета! Разница между ними такая же, какая была между немцами и нацистами в годы Второй Мировой войны — и те, и другие по факту были немцами, но сознание последних было изуродовано идеологией нацизма. Так и сознание жидов изуродовано идеологией воинствующего иудаизма. Поэтому жиды ничуть не лучше нацистов!"

Сегодня мы имеем наглядное доказательство этому, причём его привёл мировому сообществу министр иностранных дел России Сергей Лавров:

Глава МИД России Сергей Лавров назвал кощунственными заявления о том, что погибшие в Газе дети были террористами. Об этом сообщает ТАСС. (16 мая 2018 г.).

«Я не могу согласиться с заявлениями о том, что десятки мирных граждан, включая грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами. Я считаю, что это кощунственные заявления, которые призваны уйти от честного разговора», — сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя заявления американских властей.

Газа. Медик доставляет в больницу раненного ребенка. (Thomas Coex/AFP/Getty Images)

Лавров также сообщил, что Россия готова содействовать прямому диалогу между Израилем и Палестиной. Проблема статуса Иерусалима не может быть предметом односторонних решений, сказал глава российского МИД..."

Источник.

Мне хорошо известно, откуда у жидов такое убеждение, что "погибшие в Газе дети были террористами". Это всё воинствующий иудаизм — религиозная идеология, которую давно надо признать экстремистской, но у наших политиков, к сожалению, не хватает духу пойти на этот шаг!

Для начала историческая справка:

"Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км². Столица — город Газа. Подавляющее большинство населения Газы мусульмане-сунниты". Источник.

Другими словами Газа находится на территории Палестины:

То, что весь мир называет Палестиной, Израильтяне называют Ханааном, потому как в их иудейской Торе эти земли называются именно так — Ханааном. Причём согласно иудейским книгам, когда-то давно, на территории нынешней Палестины (в Ханаане) жили племена славян, но евреи их всех истребили, и этому способствовала идеология их воинствующего иудаизма, разрешающая евреям убивать женщин, стариков, детей. Даже грудных детей! Им якобы бог Иегова дал такое указание — не щадить никого!

Вот свидетельство того, что для иудеев Палестина — это Ханаан, и что там, по утверждению иудеев же, некогда жили племена славян:

Это фрагмент книги «О языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей» (Санкт-Петербург, 1866 год). Эта книга была издана в Российской империи более 150 лет назад Авраамом Яковлевичем Гаркави, российским востоковедом и гебраистом, действительным статским советником Российской империи, автором статей в Еврейской энциклопедии и Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

Как видим, "Палестина — по-еврейски Ханаан"!

Теперь посмотрите на то, как один еврей из России задаёт вопрос раввину "Как оправдать истребление, женщин, детей, стариков при завоевании Ханаана"?

То есть, он спрашивает, как оправдать истребление, женщин, детей, стариков при завоевании Палестины, (в прошлом и сейчас), и что ответил этому еврею на русскоязычном сайте (по сути в СМИ!) раввин Хаим Аккерман:

Источник: http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q4139.htm

Прочли? Вот так вот! Жидам убивать своих врагов, причём даже грудных детей повелевает их Господь, которого Христос-Спаситель назвал диаволом! Какие указания прописал жидам этот Господь, хорошо видно в тексте "Второзакония":

И даже после этих вопиющих свидетельств экстремизма иудейской идеологии найдутся священники-моральные уроды, которые с дьявольским упорством будут и дальше утверждать, что "иудеи и христиане в одного Бога веруют"?!

Приложение: "Мы все пребываем в ментальном концлагере! И только единицы пытаются из него выбраться..."

18 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин