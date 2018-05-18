Сводки от ополчения Новороссии 18 мая 2018

«Самые хорошие обстрелы»: девочка из Горловки показала отметки в подвалах (ФОТО, ВИДЕО)

Горловка и её многострадальные пригороды, названия которых за четыре прошедших года, выучили от Камчатки до Калининграда, в последние дни снова не сходят со страниц сводок. Вновь приходят трагические новости о гибели и ранениях мирных жителей. Так, на днях украинскими оккупантами была убита молодая женщина Вороненко Елена 1983 г. р.



На видеозаписи ниже девочка из Горловки рассказывает о том, как жить в условиях постоянных обстрелов, каково это — прятаться в подвале и как вынужденные обитатели подвалов помечают «самые лучшие обстрелы».



А жители Гольмы тем временем публикуют фото последствий украинских обстрелов. Читайте также: На Донбассе погибли военные НАТО

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Погиб командир батальона ДНР “Пятнашка”

Стало известно о том, что в Донецкой народной республике погиб командир батальона «Пятнашка» с позывным Мамай. Речь идёт об Олеге Мамиеве. О его гибели сообщает группа ВКонтакте «Союз Добровольцев Донбасса». Из сообщения в социальной сети:





“В ДНР погиб Командир Олег Мамиев, позывной — «Мамай».



Сегодня мы потеряли нашего близкого боевого товарища, члена Совета Командиров СДД, члена Правления СДД, командира легендарного батальона “Пятнашка”, Олега Мамиева, позывной – “Мамай”.

В 2014 году Мамай приехал на Донбасс защищать женщин, детей и стариков Донбасса от оголтелой бандеровской хунты, которая взяла власть в Киеве. Он воевал в «Востоке», участвовал во многих боевых операциях, всегда оказываясь на самых опасных участках. Перейдя в интербриг”.

Олег Мамиев в числе первых Российских добровольцев прибыл на Донбасс в начале мая 2014 года.

Имея за плечами опыт войны 2008 года в Южной Осетии, Мамай организовал боевую подготовку необстрелянных ополченцев, разоружал части ВСУ, принимал участие в тяжелых боях летом 2014 года, в том числе за ДАП и КПП «Мариновка» в составе батальона «Восток».

Впоследствии Олег Мамиев стал командиром 2-го батальона Полка специального назначения ДНР (Интернациональная бригада «Пятнашка»).

«Пятнашка» всегда находилась на самых горячих участках фронта — с батальонами «Спарта» и «Сомали» вела бои в Донецком аэропорту, участвовала во взятии Углегорска. Комбат очень заботился о своем подразделении, в котором по праву пользовался непререкаемым авторитетом.

Дворцам и паркетам Донецка, Олег предпочитал компанию своих бойцов на продуваемых ветрами и постоянно обстреливаемых позициях. Он никогда не прятался за спины своих солдат и всегда был первым.

Мамай был человеком потрясающий личной скромности, за четыре года войны он дослужился до звания майора и лишь недавно был награждён государственной наградой ДНР – Орденом республики.

Вечером 17 мая, под Донецком в районе авдеевской промзоны, в результате обстрела из АГС, «Мамай» получил тяжелые ранения в голову, живот и грудь и умер во время операции в госпитале.

На Донбассе у Олега остались жена и маленький сын.



Вечная память и слава герою!

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Взрыв в Донбассе. Как попали представители НАТО на минное поле?

Военнослужащие НАТО подорвались на минном поле в районе подконтрольной украинской армии Авдеевки, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.

“По данным нашей разведки, сегодня (17 мая) в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине”, - рассказал агентству представитель военного ведомства.

Собеседник уточнил, что в результате взрыва «трое натовских военнослужащих из Канады погибли, двое из США получили ранения».





“Также, имеется информация о ранении трех сопровождавших из числа украинских силовиков”, - добавили в командовании Донецкой республики.



Это сообщение появилось после того, как украинские военные заявили о крупных потерях армии ДНР под Горловкой.

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Зрада: Волкер нанёс сокрушительный удар по украинской пропаганде о Донбассе

В войне на Донбассе с обеих сторон принимают участие этнические русские. Об этом куратор Украины от Госдепартамента США Курт Волкер заявил в интервью «BBC Україна», тем самым опровергнув то, что вот уже 4 года говорят власти и СМИ Украины об украинском Донбассе. По его словам, «местное население на Донбассе — это в основном этнические русские, которые говорят по-русски». Волкер в интервью иезуитски упомянул «помощь русскоязычному населению»: «Если Россия на самом деле хочет помочь русскоязычным людям, она должна начать с вывода своих войск с этой территории», — заявил он. Волкер также заявил, что у президента России Владимира Путина есть ориентиры и возможности «представить себя в лучшем свете». «Например, установление мира в Украине, остановка боев между этническими россиянами по обе стороны конфликта — это то, что Путин мог бы выдвинуть на передний план. Но начаться это должно по выбору Москвы», — сказал Волкер. Как сообщала «Русская Весна», Волкер прибыл на Донбасс 14 мая и уже успел сделать ряд громких заявлений — в частности о том, что украинцы не смогут вернуть Крым и Донбасс. Читайте также: Пуля в сердце: снайпер ликвидировал боевика ВСУ (ФОТО)

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Под Авдеевкой погиб Олег Мамиев

Вечером под Авдеевкой погиб от осколочного ранения командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев (позывной "Мамай").По одним данным – обширные осколочные ранения груди и ног от АГС, по другим – от ВОГа с подставольника.Его успели доставить в госпиталь, но спасти не смогли.Мир праху.

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ВСУ обстреляли окрестности Горловки, женщину разорвало на куски

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МОЛНИЯ: ВСУ обстреляли и обесточили Донецкую фильтровальную станцию

Сегодня с 21:00 до 21:30 украинские военные вели миномётный огонь по району вблизи Донецкой фильтровальной станции. Об этом «Русской Весне» сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК. Обстрел вёлся с направления н. п. Каменка, было выпущено 6 мин калибром 82 мм. В 21:10 ДФС была обесточена, работа станции временно остановлена. Более подробная информация уточняется. Читайте также: Пуля в сердце: снайпер ликвидировал боевика ВСУ (ФОТО)

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