Сводки от ополчения Новороссии 18 мая 2018
- 08:31 «Самые хорошие обстрелы»: девочка из Горловки показала отметки в подвалах (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:16 Погиб командир батальона ДНР “Пятнашка”.
- 08:08 Взрыв в Донбассе. Как попали представители НАТО на минное поле?.
- 08:04 Зрада: Волкер нанёс сокрушительный удар по украинской пропаганде о Донбассе.
- 00:22 Под Авдеевкой погиб Олег Мамиев.
- Вчера 23:31 ВСУ обстреляли окрестности Горловки, женщину разорвало на куски.
- Вчера 22:00 МОЛНИЯ: ВСУ обстреляли и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.
«Самые хорошие обстрелы»: девочка из Горловки показала отметки в подвалах (ФОТО, ВИДЕО)
Горловка и её многострадальные пригороды, названия которых за четыре прошедших года, выучили от Камчатки до Калининграда, в последние дни снова не сходят со страниц сводок.
Вновь приходят трагические новости о гибели и ранениях мирных жителей. Так, на днях украинскими оккупантами была убита молодая женщина Вороненко Елена 1983 г. р.
На видеозаписи ниже девочка из Горловки рассказывает о том, как жить в условиях постоянных обстрелов, каково это — прятаться в подвале и как вынужденные обитатели подвалов помечают «самые лучшие обстрелы».
А жители Гольмы тем временем публикуют фото последствий украинских обстрелов.
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Погиб командир батальона ДНР “Пятнашка”
Стало известно о том, что в Донецкой народной республике погиб командир батальона «Пятнашка» с позывным Мамай. Речь идёт об Олеге Мамиеве. О его гибели сообщает группа ВКонтакте «Союз Добровольцев Донбасса». Из сообщения в социальной сети:
Сегодня мы потеряли нашего близкого боевого товарища, члена Совета Командиров СДД, члена Правления СДД, командира легендарного батальона “Пятнашка”, Олега Мамиева, позывной – “Мамай”.
Олег Мамиев в числе первых Российских добровольцев прибыл на Донбасс в начале мая 2014 года.
Имея за плечами опыт войны 2008 года в Южной Осетии, Мамай организовал боевую подготовку необстрелянных ополченцев, разоружал части ВСУ, принимал участие в тяжелых боях летом 2014 года, в том числе за ДАП и КПП «Мариновка» в составе батальона «Восток».
Впоследствии Олег Мамиев стал командиром 2-го батальона Полка специального назначения ДНР (Интернациональная бригада «Пятнашка»).
«Пятнашка» всегда находилась на самых горячих участках фронта — с батальонами «Спарта» и «Сомали» вела бои в Донецком аэропорту, участвовала во взятии Углегорска. Комбат очень заботился о своем подразделении, в котором по праву пользовался непререкаемым авторитетом.
Дворцам и паркетам Донецка, Олег предпочитал компанию своих бойцов на продуваемых ветрами и постоянно обстреливаемых позициях. Он никогда не прятался за спины своих солдат и всегда был первым.
Мамай был человеком потрясающий личной скромности, за четыре года войны он дослужился до звания майора и лишь недавно был награждён государственной наградой ДНР – Орденом республики.
Вечером 17 мая, под Донецком в районе авдеевской промзоны, в результате обстрела из АГС, «Мамай» получил тяжелые ранения в голову, живот и грудь и умер во время операции в госпитале.
На Донбассе у Олега остались жена и маленький сын.
Вечная память и слава герою!
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Взрыв в Донбассе. Как попали представители НАТО на минное поле?
Военнослужащие НАТО подорвались на минном поле в районе подконтрольной украинской армии Авдеевки, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.
Собеседник уточнил, что в результате взрыва «трое натовских военнослужащих из Канады погибли, двое из США получили ранения».
Это сообщение появилось после того, как украинские военные заявили о крупных потерях армии ДНР под Горловкой.
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Зрада: Волкер нанёс сокрушительный удар по украинской пропаганде о Донбассе
В войне на Донбассе с обеих сторон принимают участие этнические русские.
Об этом куратор Украины от Госдепартамента США Курт Волкер заявил в интервью «BBC Україна», тем самым опровергнув то, что вот уже 4 года говорят власти и СМИ Украины об украинском Донбассе.
По его словам, «местное население на Донбассе — это в основном этнические русские, которые говорят по-русски».
Волкер в интервью иезуитски упомянул «помощь русскоязычному населению»:
«Если Россия на самом деле хочет помочь русскоязычным людям, она должна начать с вывода своих войск с этой территории», — заявил он.
Волкер также заявил, что у президента России Владимира Путина есть ориентиры и возможности «представить себя в лучшем свете».
«Например, установление мира в Украине, остановка боев между этническими россиянами по обе стороны конфликта — это то, что Путин мог бы выдвинуть на передний план. Но начаться это должно по выбору Москвы», — сказал Волкер.
Как сообщала «Русская Весна», Волкер прибыл на Донбасс 14 мая и уже успел сделать ряд громких заявлений — в частности о том, что украинцы не смогут вернуть Крым и Донбасс.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Под Авдеевкой погиб Олег Мамиев
Вечером под Авдеевкой погиб от осколочного ранения командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев (позывной "Мамай").
По одним данным – обширные осколочные ранения груди и ног от АГС, по другим – от ВОГа с подставольника.
Его успели доставить в госпиталь, но спасти не смогли.
Мир праху.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ обстреляли окрестности Горловки, женщину разорвало на куски
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МОЛНИЯ: ВСУ обстреляли и обесточили Донецкую фильтровальную станцию
Сегодня с 21:00 до 21:30 украинские военные вели миномётный огонь по району вблизи Донецкой фильтровальной станции.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.
Обстрел вёлся с направления н. п. Каменка, было выпущено 6 мин калибром 82 мм.
В 21:10 ДФС была обесточена, работа станции временно остановлена.
Более подробная информация уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su