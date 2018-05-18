«Советские партизаны вынуждали немцев жечь сёла», — украинские СМИ оправдывают фашистов 70 лет спустя (ВИДЕО)

То, что украинские так называемые журналисты должны понести наказание наравне с киевскими военными преступниками, все поняли ещё в 2014 году. Но отдельные средства массовой дезинформации пытаются превзойти себя — так небезызвестный телеканал «1+1» в годовщину Победы над гитлеровским фашизмом решил оболгать украинцев, которые в своё время мужественно сражались с захватчиками, плюнув на могилы партизан Черниговщины.

О том, как извратили историю села Корюковка, уничтоженного фашистами, блестяще рассказывает материал украинского издания «Страна.ua». Напомним, издание подвергается давлению и преследованию со стороны киевских властей, главный редактор «Страны» был вынужден бежать из Украины и просить убежища в Австрии.

13 мая на ТСН вышел спецрепортаж, посвященный Корюковской трагедии — массовому убийству оккупантами населения поселка Корюковка в Черниговской области 1 и 2 марта 1943 года.

«Катастрофа в Корюковке: как власть СССР скрыла преступление партизан, из-за которых нацисты расстреляли село» — именно так озаглавлен материал ТСН.

Уже само это название как бы указывает нам на подлинных виновников трагедии — преступных советских партизан, чьи действия чуть ли не вынудили гитлеровцев на акт возмездия.

Такая трактовка событий военных лет вызвала огромный вал комментариев в социальных сетях.

Поэтому «Страна» решила разобраться, что же на самом деле произошло в Корюковке в 1943 году.

Рестораны и душегубки

Сюжет ТСН начинается с рассказа о жизни поселка перед трагедией. «В 1943 году Корюковка была огромным даже по нынешним меркам поселком, здесь жило много обеспеченных людей, а на площади находился роскошный ресторан с официантами, — восхищаются авторы передачи. — Почему же Корюковка без потерь простояла два года оккупации и вдруг — уничтожение?».

В то же время ни «вдруг», ни «без потерь» в реальной, а не выдуманной истории Корюковки, не было.

Черниговщину недаром называют краем партизанской славы, и Корюковка — один из тех городов, который с первых и до последних дней оккупации оказывал яростное сопротивление нацистам.

В первые дни существования Корюковского партизанского отряда в его ряды вступили около 500 человек. Оставшиеся помогали партизанам провизией и снаряжением. Кроме того, в городе также действовало советское подполье, имевшее свыше 20 явочных квартир.

Например, 6 декабря 1941 года подпольщики Петр Романов и Иван Полищук пробрались в здание сахарного завода (оборудование которого к тому моменту демонтировали и увезли в Германию) и с трубы заводской котельной разбросали тысячу листовок с призывами к корюковчанам бороться с нацистской оккупацией.

Командовал корюковскими партизанами Алексей Федоров — в будущем дважды Герой Советского Союза. Начав активную деятельность в декабре 1941-го, к марту 1942 года отряд Федорова уничтожил около тысячи солдат и офицеров противника, подорвал 33 моста, пустил под откос пять эшелонов.

К тому моменту под его началом сражались уже около 900 партизан — не только из Корюковки, но и из расположенных по соседству населенных пунктов.

23 марта 1942 года на ликвидацию черниговских партизан немцы бросили до семи тысяч (дивизия!) немецких и венгерских солдат и офицеров, а также сотрудников украинской вспомогательной полиции.

Им удалось окружить партизан, завязался кровопролитный бой, суливший гибель отряду. Однако Федоров нашел брешь в рядах атакующих и смог увести своих людей.

Отдельного внимания заслуживает пассаж журналистов о том, что до марта 1943 года Корюковка существовала «без потерь». Это, конечно, не так. В январе 1942 года немцы провели здесь «окончательное решение еврейского вопроса» — проще говоря, уничтожили всех проживающих в поселке евреев.

При этом Корюковка стала одним из первых мест, где немцы использовали душегубки — специальные передвижные газовые камеры в виде грузовиков, где обреченных травили выхлопными газами двигателя…

Всего в Корюковке с сентября 1941-го по февраль 1942 года уничтожили около 300 евреев, порядка 150 партийных работников и членов их семей, а также 12 цыган.

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В 1942 году началась кампания по обеспечению Германии дешевой рабочей силой из числа жителей оккупированных территорий. Точное число жителей Корюковки, увезенных немцами, неизвестно, но в целом с территории Черниговской области угнали в Рейх 42 тысячи человек.

Иными словами, попытки представить ситуацию так, что до февраля 1943 года оккупанты и местные жители мирно уживались друг с другом, не выдерживают никакой критики.

Накануне

Что же за «преступление» партизан повлекло за собой чудовищную карательную акцию? Вот как излагают события на ТСН.

«Почему же Корюковка без потерь простояла два года оккупации и вдруг уничтожение? За несколько дней до ужасной катастрофы на немецкую тюрьму в Корюковке напали партизаны, нападение разработал коммунист Николай Попудренко. Историк Андрей Науменко утверждает, что Попудренко это нападение было нужно для того, чтобы зарекомендовать себя на высоком уровне.

Партизаны убили немцев-охранников и освободили двоих детей партизанского вожака Федора Ступака, которых увезли в Москву. По фашистским порядкам после такого население подлежало уничтожению», — так в статье описываются «преступления партизан».

На самом деле события развивались немного иначе.

В начале февраля 1943 года партизаны Федорова вернулись в родные края после очередного рейда. Их лагерь размещался на границе Черниговской и Брянской областей. Местные жители по традиции стали снабжать партизан продуктами, что не укрылось от взоров оккупационной администрации.

Для острастки оккупанты взяли в заложники порядка 400 местных жителей — в основном, родственников партизан. Около 250 были сразу же расстреляны, других в скором времени ожидала та же участь.

Среди расстрелянных была жена одного из подчиненных Федорова, «полевого командира» партизан Феодосия Ступака (почему в изложении ТСН Феодосий стал Федором, можно только гадать).

Среди ожидавших казни были двое детей Ступака — мальчики 12 и 13 лет.

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Именно Ступак, на тот момент командовавший отрядом в отсутствие Федорова (которого вызвали в Москву для разработки плана дальнейших действий отряда) и принял решение атаковать Корюковку, в тюрьме которой находилась основная часть пленников, включая его сыновей.

Чувствуете разницу? В версии журналистов ТСН — операция по спасению детей партизанского вожака, в реальности — план по освобождению сотни обреченных на смерть мирных жителей, включая женщин и детей.

Интересно, что в сюжете ТСН инициативу проведения операции передали почему-то Попудренко, якобы придумавшего все это из карьерных соображений — «чтобы зарекомандовать себя на высоком уровне».

О мотивах такого «сюжетного хода» остается только гадать: возможно, дело в том, что Попудренко (в отличие от Ступака) был видным деятелем Компартии — третьим секретарем Черниговского обкома КП(б)У.

Операция, которую журналисты ТСН описывают как «нападение на тюрьму», на самом деле была существенно более масштабной. Фактически, в ночь на 27 февраля 1943 года партизаны взяли Корюковку штурмом, выбив располагавшийся здесь немецко-венгерский гарнизон.

После разгрома врага, партизаны взорвали стоявший на железнодорожной станции эшелон и вывели из строя железнодорожные стрелки, сожгли деревянный мост, уничтожили несколько автомобилей, несколько мастерских, но главное — освободили 97 пленников.

После этого бойцы отступили из Корюковки на свою базу в районе Каменных Хуторов — в густых лесах примерно в 40 километрах от Корюковки.

Правда, партизаны и сами понесли потери — так в бою погиб командир операции Феодосий Ступак, отдавший свою жизнь за то, чтобы его дети и другие обреченные получили право на жизнь…

Расправа

Кошмар, начавшийся в Корюковке на следующий день, 1 марта 1943 года, не нуждается, казалось бы, в искажениях и украшательствах — эта история достаточно ужасна и без них. Однако и здесь журналисты ТСН почему-то решили изложить историю по-своему.

«Небывалое по размаху уничтожения мирного населения Корюковки началось 1 марта в 9 утра, сюда въехала Зондеркоманда 4А, руководителями группы были немцы, однако сама группа вообще состояла из венгров и славян», — говорится в сюжете.

На самом деле основную роль в карательной операции в Корюковке сыграла не Зондеркоманда 4а, а бойцы 105-й венгерской легкой дивизии. А приказ об уничтожении Корюковки, согласно архивным документам, отдал начштаба 399-й комендатуры Байер Франц. К слову, он благополучно пережил войну, не подвергся преследованиям после нее и скончался в Касселе в 1961 году в возрасте 73 лет.

В массовых убийствах также участвовали представители СС и члены вспомогательной полиции — проще говоря, полицаи, набранные из местных жителей.

К слову, пассаж журналистов ТСН о «зондеркоманде, состоявшей из венгров и славян» вызвал у автора этих строк неподдельное изумление. Зондеркоманды были спецподразделениями карательной машины Третьего рейха, в которых служили лишь проверенные члены СС, многие из которых к тому же были сотрудниками гестапо и СД («Службы безопасности рейхсфюрера СС»).

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Даже вспомогательный персонал (водителей, переводчиков) этих эскадронов смерти старались набирать из числа фольксдойче, т. е. этнических немцев, проживавших за пределами Германии. Зондеркоманда, укомплектованная венграми и славянами — исторический нонсенс.

Каратели согнали жителей села в общественные здания под предлогом проверки документов, после чего выводили наружу партиями по 50–100 человек и расстреливали, невзирая на пол и возраст.

Параллельно принялись сжигать дома корюковчан. Тех, кто пытался спрятаться или убежать, расстреливали или живьем бросали в огонь.

9 марта каратели вернулись в село, где уничтожили немногих жителей, которые сбежали в день главной расправы, но потом рискнули вернуться на пепелища. Несколько десятков людей заживо сожгли в печи для обжига кирпича, других обливали бензином и поджигали прямо на улице…

Данные о числе погибших в Корюковке разнятся: называют цифры от 1700 (личности именно стольких жертв расправы установлены) до 8000 человек. Наиболее общепринятой считается цифра в 6700 убитых — мужчин, женщин, стариков, детей…

Мотивы

Трагедия в Корюковке — одна из наиболее жутких страниц в истории зверств, которые творили нацистские оккупанты на Украине в годы Великой Отечественной войны.

С помощью именно таких «мероприятий» они стремились раздавить сопротивление, заставить украинцев занять предписанное им место в картине «Нового мирового порядка» Адольфа Гитлера, место безграмотных и бесправных рабов «расы господ» — немцев. Худшая судьба ожидала разве что евреев и ромов, которых нацистские вожди и вовсе приговорили к поголовному уничтожению.

Об этом бы надо почаще напоминать некоторым гражданам современной Украины, поздравляющим друг друга с днем рождения Адольфа Гитлера или восхищающихся нацистским режимом в социальных сетях.

Но журналисты ТСН видят ситуацию несколько иначе.

«Нацистские зверства были частью кремлевского плана, и поэтому они сами создавали поводы для них, — утверждают авторы передачи. — Надо было доказать населению, что немцы — звери, и надо народу подниматься на борьбу».

То есть, оказывается, это партизаны во всем виноваты: сознательно (по коварному замыслу Кремля!) злили немцев, чтобы те предпринимали карательные акции, ответом на которые, в свою очередь, должно было стать народное сопротивление!

От этой изящной конструкции — полшага до мысли о том, что, может, не зли немцев злокозненные партизаны, то и убийств бы не было, а по всей Украине бы «жило много обеспеченных людей», ходивших по «ресторанам с официантами»?

Но зачем нужно было «поднимать на борьбу» жителей Корюковки и окрестных сел, если они без всяких хитрых планов Кремля массово вступали в ряды партизан или оказывали этим партизанам всемерную поддержку?

Какие еще доказательства нацистского варварства нужны были людям, на глазах которых без всякой вины уничтожали сотни их земляков, включая женщин и детей? И не безумие ли искать провокационные или карьеристские мотивы в действиях людей, которые стремились спасти от смерти своих родных, томящихся в нацистских застенках?

Обвинения

«Вокруг Корюковки — сплошные леса, ведь Черниговщина — это Полесье, и именно в лесах на тот момент находилось, по разным оценкам, от трех до пяти тысяч партизан. Именно они сначала спровоцировали немцев, а потом ни один из них не сдвинулся с места, чтобы спасти местных.

Однако партизаны только наблюдали, но бездействие — такое же преступление. „У них были указания — не вмешиваться. Надо было доказать населению, что немцы — звери и надо народу подниматься на борьбу”, — сказал Андрей Науменко», — говорится в статье ТСН.

Пассивное наблюдение за массовым убийством — серьезное обвинение. Но совершенно безосновательное. Каким образом находящиеся на своей базе в 40 километрах от Корюковки партизаны могли помочь жителям поселка? Да они, скорее всего, даже и не знали о творящемся ужасе: оккупанты явно не уведомляли их о готовящейся расправе!

А знай партизаны о творящихся зверствах, какие «кремлевские планы» могли бы удержать этих людей от попытки спасти своих родных, друзей и соседей от неминуемой смерти? Ведь это они же буквально за день до того пошли в последний для многих из них бой ради освобождения узников корюковской тюрьмы!

Увы, и факты, и банальная логика нередко отступают на второй план в ситуациях, когда необходимо добиться должного «психологического эффекта».

И именно поэтому так важно знать и помнить, что именно происходило в Украине в годы войны и оккупации. Ни подвиги, ни страдания нашего народа не могут и не должны быть забыты — а тем более искажены до неузнаваемости в угоду «политической целесообразности текущего момента».

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