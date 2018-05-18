Сочи, Англия и ее интересы

Чему нам стоит поучиться у наших соперников, так это настойчивости в выполнении поставленных целей. Они всегда считали, считают и будут считать Россию своим врагом. И политику в отношении нас строят только на этой платформе.

Все, что мы наблюдаем сегодня со стороны англичан: ложь, обвинения, попытки давления и изоляции, бряцанье оружием – уже не раз было в нашей истории.

Об одном её важном эпизоде, к сожалению, у нас малоизвестном подготовил материал постоянный автор ресурса nstarikov.ru Юрий Максимов.

Сочи в прицеле английской политики

Вчера, сегодня, завтра.

В марте 2018 года действия Великобритании по «делу Скрипаля» стали причиной эскалации напряжения между Россией и Западом, что могло стать началом большой войны. Мы уже привыкли к публичным провокациям со стороны США, которые перехватили у англичан инициативу в противостоянии с Россией. Но Англия отнюдь не сошла со сцены. Эта империя, имеющая свои интересы по всему миру, по-прежнему находится в большой игре. В течение последних 200 лет британцы сохраняют завидную последовательность в достижении своих геополитических целей. Что интересно, они не сменили концепцию ведения информационной войны. Некоторые российские исследователи такую ситуацию называют системной ошибкой английских спецслужб. Но так ли это? Чтобы разобраться, нужно рассмотреть методы действий Великобритании в зоне её традиционных интересов. Для примера возьмём историю противостояния империй на Черноморском побережье Северного Кавказа, в рамках которой затронем и малоизвестные страницы жизни города Сочи.

В 1829 году, после окончания очередной Русско-турецкой войны, по Адрианопольскому мирному договору, Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубани до порта Святого Николая (южнее Поти) отошло к России. Конечно, сложившаяся ситуация не устраивала всех наших геополитических противников: Англию, Францию и, конечно, соседнюю Турцию. Именно эти страны стали ядром антироссийской коалиции в будущей Крымской войне, подготовка к которой началась именно тогда, в конце 20-х гг. 19 века.

Одним из способов «раскачивания» ситуации и создания предпосылок к социально-экономическим потрясениям издревле является «национальный» фактор, который может быть удачно дополнен использованием межконфессиональных разногласий. Обычно такая работа проводится «чужими руками», с использованием эмиссаров-советников, поставок оружия и т.д. Эффективность данной стратегии определяется качеством организации и степенью вовлечения существующих противоречий между властями и местным населением. С учётом кавказской специфики и особенностей политики Российской империи в этом регионе, для масштабного кровопролития порой достаточно было лишь «доброго совета» со стороны. «Советчики» долго ждать себя не заставили.

Во время Кавказской войны в 1830-х гг. русскими войсками была создана Черноморская береговая линия. Она состояла из укреплений, предназначенных для охраны побережья. Всего с 1830 по 1842 гг. было возведено таких 17 фортов. В 1836 году начальником Линии был назначен генерал-майор Н.Н. Раевский, тот самый, чью батарею при Бородино современники назвали могилой французской кавалерии.

После 1829 года Черноморское побережье Северного Кавказа (тогда на многих картах – Черкессия) стало местом для невиданного доселе паломничества английских разведчиков. Причины тому были серьёзные: Россия стремилась к закреплению на побережье и последующему контролю над Чёрным морем. Это шло в разрез со стратегическими интересами Англии, и, по мнению британцев, ситуация требовала безотлагательного и радикального решения.

Английские спецслужбы на Кавказе

В качестве одного из наиболее активных эмиссаров в Черкессии отметился глава британского посольства в Турции Д. Уркарт, так же известный как агент британской внешней разведки под конспиративным псевдонимом Дауд-бей. Именно Уркарту принадлежит заслуга сильного влияния на СМИ Англии и Германии, в результате чего было сформировано «нужное» общественное мнение Англии и Европы. Сводилось это к незамысловатым «доказательствам» опасности российской политики не только для «свободы народов Азии», но и Великобритании (сегодня эта манипуляция производится по тем же методикам, но уже на гораздо более примитивном уровне, как пример – загадочное «отравление» Скрипалей). Вместе с другими английскими агентами Уркарт занимался на Черноморском побережье созданием постоянной армии горцев, в том числе планированием будущих боевых операций. Действия англичан были эффективными: вожди причерноморских горских племён получили уверенность в том, что весь мир, то есть Англия и Турция, помогает им бороться против русских.

Как и сегодня, в те далёкие времена Англия во всеуслышание требовала обеспечить «бескорыстную защиту азиатских народов от русской агрессии» и любые военно-политические действия британского правительства объясняла «законной самообороной». Как и в наши дни, тогдашняя Англия требовала изолировать Россию, заставить её отказаться от Кавказа, вернуться к границам 17 века, в кольцо враждебных государств. Всё было просто и понятно. Настолько, что участие Англии в агрессии против России во время Крымской войны в 1853—1856 гг. тоже было объявлено «самообороной». Надо полагать, превентивной.

Ещё один английский агент, Джеймс Станислав Белл (Якуб-бей), который позже «засветится» за спинами горцев при высадке русского десанта в районе нынешнего Сочи, был арестован в 1836 году в районе нынешнего Новороссийска. А в 1837 году, непосредственно перед началом череды русских десантных операций на Черноморском побережье, транзитом через Константинополь в Черкесию прибыла целая делегация из представителей британской разведки, включая уже упомянутого Белла.

Как мы видим, «советников» у черкесских старейшин хватало. Что касается оружия, то и с этим всё было «как полагается». Поставки оружия на Черноморское побережье Кавказа производились на регулярной основе, что однажды чуть не стало причиной для начала большой войны. В 1836 году российской береговой охраной была арестована британская шхуна Vixen, с которой горцам было отгружено 8 орудий, тысяча пудов пороха и большое количество стрелкового оружия. Принадлежала шхуна упомянутому выше Джеймсу Беллу. Факт задержания своего судна англичане цинично назвали «нарушением принципов свободной торговли» и призвали «мировое сообщество» рассмотреть вопрос о «законности пребывания Черкесии под юрисдикцией России». Знакомые формулировки, не правда ли? Под этим «благовидным» предлогом Англия всерьёз начала готовиться к войне с Россией.

Британцам был нужен прямой выход через Кавказ к Персии и Индии, так что ставки были высоки. Время поджимало, годились любые провокации. Русская армия и флот были приведены в полную боевую готовность. Но на тот момент желающих воевать за английские интересы не нашлось. Конфликт к весне 1837 года англичанам пришлось замять, признав конфискацию судна законным действием русских властей. Как видите, и такое бывает.

Но война была нужна. И она началась, хотя и на другом конце Евразийского континента. В 1840 году британские финансово-олигархические круги «выпустили пар», начав серию кровавых опиумных войн в Китае.

Конечно, не оставалась в стороне и Турция, не смирившаяся с потерей северного побережья Чёрного моря и активно сотрудничающая с Англией. Турков совершенно не смущало существование Ункяр-Искелессийского договора, который был заключён в 1833 году с Российской империей. Договор обязывал Турцию гарантировать свободу русских торговых путей через проливы и препятствовал высадке десантов из европейских стран. Но турецкие власти, несмотря на заверения в дружбе, не только контрабандно поставляли горским племенам оружие и снаряжение, но и оказывали им непосредственное содействие при ведении боевых действий против российской армии.

Мало кому известно, что имам Шамиль носил звание генералиссимуса, которое ему было присвоено… военно-политическим руководством Османской империи. До сих пор не опубликованы многочисленные архивные материалы, доказывающие непосредственную связь горских вождей с английской и турецкой разведками. Идея кровавого «Национального обета», подкинутая горцам в 1834 году, принадлежала именно англичанам, а если точнее – Уркарту. Он же привёз черкесам им же придуманное «Национальное знамя».

В 1840 году Белл писал: «Черкесы сражаются за наше дело». И он в своих откровениях по «черкесскому вопросу» был не одинок. Факт: англичане использовали горцев в качестве «пушечного мяса», что полностью соответствовало британским военно-политическим традициям. Все обещания о «поддержке» оказались ложью. Более того, англичане никогда не делали секрета из того, что эффективная на первых порах борьба горцев против Российской Империи стала возможной исключительно благодаря активной деятельности британской и турецкой агентуры.

Сегодня создание укреплённой береговой линии порой выдают как ошибочное решение, принятое исходя из недостаточно полных и непроверенных данных. Это не так. Российским десантным операциям предшествовала активная разведывательная деятельность. Неоценимый вклад в это дело внёс малоизвестный ныне русский офицер Федор Торнау, который под видом горца произвёл «скрытый обзор берегового пространства на север от Гагр», как ему предписывало задание «центра». В июле 1835 года он смог проникнуть в труднодоступные районы Западного Кавказа, предоставив руководству империи достоверные сведения, которые до сих пор высоко оцениваются в т.ч. и с научно-исторической точки зрения.

Основание Сочи

В период с 1 по 18 апреля 1838 года была успешно проведена операция по подготовке, высадке и закреплении десанта в устье реки Соча-Пста, по обе стороны которой располагалось село Сочипсы, населённое абазинами, убыхами и турками. Русское командование было осведомлено о концентрации противника в районе планируемой высадки, поэтому лёгкой победы никто не ждал.

Десантники прибыли из Сухумской крепости на кораблях усиленной эскадры. Общая численность десанта, по разным оценкам, составляла от 3 до 3,5 тыс. человек. Высадка русских войск на сочинский берег произошла 13 апреля в 16 часов. Взятие Сочи стало одной из самых тяжелых десантных операций по всей Черноморской береговой линии. Из-за спин сражающихся горцев за высадкой русского десанта наблюдал наш знакомый англичанин Белл, который впоследствии приложил все усилия для постоянных атак черкесов на форты Линии.

21 апреля 1838 г. был заложен форт, в честь императрицы получивший название «Александрия». 18 мая 1839 года, из-за сходства названия с другим укреплением, форт был переименован в Навагинский. За 16 лет истории первого русского укрепления на территории центрального Сочи гарнизон только убитыми и умершими от ран потерял около 2 тысяч солдат и офицеров. В 1854 году личный состав Черноморской береговой линии был эвакуирован, крепости — разрушены.

На завершающем этапе Кавказской войны, в 1864 году, командующий войсками Кубанской области генерал-адъютант граф Н.И.Евдокимов предложил план военных действий для окончательного покорения Северного Кавказа. Главным средством для этого должно было послужить заселение казачьими станицами территории между реками Белой Лабой и восточным побережьем Чёрного моря. Горцам было предложено навсегда переселиться на равнинные плодородные земли Кубани или в Турцию.

В начале 1864 года батальоны Даховского отряда перешли через Гойтхский перевал, достиг побережья Чёрного моря и заняли бывший форт Вельяминовский (Туапсе). 5 марта войска вошли в бывший форт Лазарев. Сломив упорное сопротивление убыхов и шапсугов у реки Годлик, даховцы 19 марта заняли бывший форт Головинский, а 25 марта – форт Навагинский. На его месте был учреждён пост Даховский, который с тех пор всё чаще стал называться Сочи.

В первых числах апреля в лагерь прибыл наместник на Кавказе Великий князь Михаил Николаевич. Здесь он принял убыхских старейшин. Многие горцы отказались покидать свои земли. Русская военная администрация отреагировала быстро и решительно. В середине апреля в горы двинулись 4 колонны войск. Серьёзного сопротивления горцы не оказали. 21 мая 1864 года на месте нынешней Красной Поляны был проведён парад войск, посвященный окончанию Кавказской войны.

Заключение

С момента основания олимпийского Сочи прошло ровно 180 лет. В течение этого исторического периода Англия не оставляла попыток оторвать южные территории от России. Прямое английское проникновение в Крым и на Черноморское побережье Северного Кавказа удалось свести к нулю только в годы Советской власти. Но геополитический расклад в этом регионе не изменился совершенно. Англичане «отметились» на Кавказе перед ВОВ, не оставались в стороне во время Холодной войны, открыто содействовали боевикам во время кавказских войн 1990-х гг. До недавнего времени практически без изменений оставался и формат действий представителей иностранных разведок, который внешне был замаскирован под работу прозападных НКО.

На территории сопредельных стран британцы по-прежнему ведут крайне активную и, надо признать, эффективную антироссийскую деятельность. В настоящее время, наряду с «традиционными» территориями, британцев интересует Абхазия и Армения (в настоящий момент ещё одной целью для дестабилизации и «отстёгивания» от России является Казахстан, но это тема для отдельного разговора).

Если Абхазия непосредственно прилегает к России, то Армения осталась единственным в регионе дружественным нам государством, со всех сторон зажатым Грузией, Азербайджаном, Турцией и Ираном. С точки зрения британской разведки, это серьёзное упущение. Которое активно «исправляется». Британская разведка на Кавказе во многом опирается на НПО, в частности – на организацию «Ресурсы примирения», деятельность которой формально ориентирована на решение социально-религиозных проблем. В свою очередь, эта организация непосредственно связана с абхазским «Центром гуманитарных программ», который стал альма-матер для многочисленных НКО, напрямую завязанных на английскую разведку и оказывающих влияние на внешнюю политику республики.

В Армении, где количество западных НКО, сотрудников иностранных посольств и спецслужб у непосвящённого человека может вызвать недоумение, уже запущена активная фаза процесса дестабилизации с последующим изменением политической ориентации. Кавказ – традиционная сфера интересов Англии. И современной Армении, судя по всему, британскими планами отведена особая роль (здесь нужно иметь в виду и чрезвычайную активность и ЦРУ). Несмотря на отсутствие (пока что) антироссийских заявлений армянской оппозиции, последующими шагами могут стать требования по ликвидации нашей 102-й военной базы в Гюмри. А это практически неизбежно станет катализатором для начала активных боевых действий со стороны Азербайджана и уничтожения армянской государственности. Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями.

Сохраняется высокая активность британцев и в других кавказских республиках. Благотворительная организация Peacebuilding UK (Миротворчество — Великобритания) нашла возможность для реализации своих проектов в условиях действия закона «Об иностранных агентах». Без сомнений, её опытом воспользуются и другие. С учётом расположения и значимости города Сочи, сложившаяся ситуация, говоря дипломатическим языком, не может не вызывать озабоченности.

В системе международных отношений российские Крым и Кавказ по-прежнему остаются зоной внимания сильнейших государств мира. Не обделены этим и бывшие советские республики. Англия традиционно сохраняет интерес к Ближнему Востоку, несмотря на некоторую завуалированность своих действий, что проще назвать дезинформирующей компанией. Пресловутое «Дело Скрипаля» в плане риторики информационного противостояния вернуло нас во времена первой половины 19-го века. Ответные действия России привели не только к высылке из нашей страны некоторых английских дипломатов, но и к менее афишируемому закрытию НКО «Британский Совет».

Англия потеряла важный инструмент «мягкой силы», долгое время находившийся под патронажем MI-6 – службы, являющейся внешнеполитической разведкой МИДа Великобритании и структурно входящей в состав правительства этой страны. Такое «обрубание рук» британской внешней разведке является беспрецедентным, но назревшим и хорошо продуманным шагом со стороны нашего МИДа. Истеричная реакция английских властей говорит о том, что действия России являются правильными.

Нашим оппонентам был дан однозначный сигнал. Все понимают, что это только начало глобальных изменений, итогом которых может стать реструктуризация влияния в важнейшем регионе. Что, в свою очередь, неизбежно повлечёт за собой стремительное изменения расклада сил и в мировом масштабе. Такого англичане никогда и никому не прощали. Но всё когда-нибудь случается в первый раз. Так что ждём развития событий.

Юрий Максимов