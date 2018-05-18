Скрипаль победил “Новичок”!
13:10. 18 мая 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сергей Скрипаль выписан из районной больницы Солсбери.
Г-н Скрипал и его дочь Юрия Скрипаль были приняты в больницу вместе с Ником Бэйли после того, как 4 марта 2018 года были подвергнуты воздействию нервного агента. Все трое были выписаны.
В то время как эти пациенты сейчас выписаны, их право на конфиденциальность пациентов остается и ограничивает нас предоставлением подробных отчетов о лечении, которое эти лица получили. Тем не менее, лечение людей, которые были так остро нездоровы, будучи отравленными нервными агентами, требовало их стабилизации, сохраняя их жижзнедеятельность до тех пор, пока их тела не смогут вырастить больше ферментов, чтобы заменить те, которые были отравлены.
Главный исполнительный директор районной больницы Солсбери Кара Карл-Баркс сказал: «Это фантастическая новость о том, что Сергею Скрипалу достаточно хорошо, чтобы покинуть районную больницу Солсбери. То, что он, Юлия и офицер Бейли удалось покинуть нас так скоро после вступления в контакт с этим нервно-паралитическим веществом стало возможным благодаря тяжелой работе, умению и профессионализму наших врачей, которые обеспечивают выдающуюся помощь всем нашим пациентам, изо дня в день.
«Это было трудное время для тех, кто попал в этот инцидент – пациентов, наших сотрудников и людей из Солсбери. Я хотел бы поблагодарить публику за поддержку, и я хочу воздать должное как для клинического персонала, так и тем, кто тяжело работает за кулисами.
https://www.england.nhs.uk/south/2018/05/18/sergei-skripal-discharged-from-salisbury-district-hospital/ – цинк
Так сказать "посрамили видных экспертов" по "Новичку".
Если серьезно, то вообще нет каких-либо доказательств, что Скрипаль был отравлен, а не сидел где-то на конспиративной квартире на период действия провокации.
Это уже просто смешно, когда "смертельное вещество" никого не убило, а само вещество оказалось вовсе не "эксклюзивом из России", а широко распространенным в хим.лабораториях стран НАТО.
Из всех провокаций последнего времени эта пожалуй была наиболее тупой и топорной.
Источник: colonelcassad.livejournal.com