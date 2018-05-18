Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 мая 2018
- 10:22 Вывод иностранных военных и новый политический процесс: о чем говорили Путин и Асад в Сочи.
- 02:00 Иностранные войска должны покинуть Сирию, — Путин (ВИДЕО).
- Вчера 23:38 Путин провел в Сочи переговоры с Асадом.
- Вчера 23:17 Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО).
Вывод иностранных военных и новый политический процесс: о чем говорили Путин и Асад в Сочи
Встреча Владимира Путина и Башара Асада, которая должна дать начало новому этапу урегулирования ситуации в Сирии.
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Иностранные войска должны покинуть Сирию, — Путин (ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом.
Российский лидер поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с терроризмом и заявил, что иностранные войска должны быть выведены из Сирии.
«Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооружённые силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики», — отметил Путин.
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Путин провел в Сочи переговоры с Асадом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО)
Уничтожение террористов ИГИЛ* в находящемся на юге Дамаска лагере беженцев Мухайям-эль-Ярмук вступает в финальную стадию.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
При огневой поддержке авиации ВКС России и ВВС Сирии широкомасштабное наступление наземных подразделений разворачивается с нескольких направлений.
С севера террористов теснит отряд национальной обороны «Восток». На западе, объединив усилия, наступают 9-я механизированная дивизия и Республиканская Гвардия. На востоке — 10-я механизированная дивизия и отряды национальной обороны.
Задача этих соединений не дать отступающим отрядам боевиков затеряться в городской застройке и сократить их численность заградительным огнем.
Ключевая роль в операции возложена на объединенную группировку 4-й танковой дивизии, 7-й механизированной дивизии, 14-й дивизии специального назначения, палестинское вооруженное формирование «Аль-Кудс» и группировка Мухсина. Эти подразделения наступают с юга и вынуждают террористов ИГИЛ* покидать свои позиции и отступать.
Операция продлится несколько дней. На сегодня можно констатировать, что ударный костяк южной группировки разрубил отряды ИГИЛ в Мухайям-эль-Ярмук пополам, ресурсы террористов истощены, а управление нарушено.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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