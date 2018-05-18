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Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 мая 2018

10:19. 18 мая 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Вывод иностранных военных и новый политический процесс: о чем говорили Путин и Асад в Сочи

Встреча Владимира Путина и Башара Асада, которая должна дать начало новому этапу урегулирования ситуации в Сирии.

Подробности на http://tvzvezda.ru

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Иностранные войска должны покинуть Сирию, — Путин (ВИДЕО)

Иностранные войска должны покинуть Сирию, — Путин (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом.

Российский лидер поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с терроризмом и заявил, что иностранные войска должны быть выведены из Сирии.

«Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооружённые силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики», — отметил Путин.

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Путин провел в Сочи переговоры с Асадом

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО)

Новость обновляется
Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО) | Русская весна

Уничтожение террористов ИГИЛ* в находящемся на юге Дамаска лагере беженцев Мухайям-эль-Ярмук вступает в финальную стадию. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

При огневой поддержке авиации ВКС России и ВВС Сирии широкомасштабное наступление наземных подразделений разворачивается с нескольких направлений. 

С севера террористов теснит отряд национальной обороны «Восток». На западе, объединив усилия, наступают 9-я механизированная дивизия и Республиканская Гвардия. На востоке — 10-я механизированная дивизия и отряды национальной обороны. 

Задача этих соединений не дать отступающим отрядам боевиков затеряться в городской застройке и сократить их численность заградительным огнем.

Ключевая роль в операции возложена на объединенную группировку 4-й танковой дивизии, 7-й механизированной дивизии, 14-й дивизии специального назначения, палестинское вооруженное формирование «Аль-Кудс» и группировка Мухсина. Эти подразделения наступают с юга и вынуждают террористов ИГИЛ* покидать свои позиции и отступать.

Операция продлится несколько дней. На сегодня можно констатировать, что ударный костяк южной группировки разрубил отряды ИГИЛ в Мухайям-эль-Ярмук пополам, ресурсы террористов истощены, а управление нарушено.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО) | Русская весна
Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО) | Русская весна
Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО) | Русская весна
Ад в Дамаске: ВКС РФ, танки и спецназ САА ведут жестокие бои с ИГИЛ (ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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