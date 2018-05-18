Новый/старый состав правительства
14:10. 18 мая 2018 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Медведев озвучил состав нового/старого правительства, который он подал на утверждение.
Первый вице-премьер — Антон Силуанов
Вице-премьер — Юрий Трутнев
Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова
Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец
Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак
Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов
Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко
Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов
Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев
Вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко
Министр просвещения Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Министр юстиции Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр культуры Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков
Министр энергетики Александр Новак
Министр экономического развития Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС Евгений Зиничев
Министр финансов Антон Силуанов
Министр спорта Павел Колобков
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр транспорта Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин
Министр обороны Сергей Шойгу
Из существенных изменений – нет Шувалова, Рогозина, Дворковича, Ткачева, Хлопонина и Пучкова.
Ожидается также утверждение Кудрина главой Счетной Палаты.
По перестановкам в АП пока нет полной ясности. Многие ждут официального подтверждения "ухода" Суркова с вопросов связанных с Донбассом.
Первый вице-премьер — Антон Силуанов
Вице-премьер — Юрий Трутнев
Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова
Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец
Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак
Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов
Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко
Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов
Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев
Вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко
Министр просвещения Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Министр юстиции Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр культуры Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков
Министр энергетики Александр Новак
Министр экономического развития Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС Евгений Зиничев
Министр финансов Антон Силуанов
Министр спорта Павел Колобков
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр транспорта Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин
Министр обороны Сергей Шойгу
Из существенных изменений – нет Шувалова, Рогозина, Дворковича, Ткачева, Хлопонина и Пучкова.
Ожидается также утверждение Кудрина главой Счетной Палаты.
По перестановкам в АП пока нет полной ясности. Многие ждут официального подтверждения "ухода" Суркова с вопросов связанных с Донбассом.
Источник: colonelcassad.livejournal.com