Новый/старый состав правительства

Медведев озвучил состав нового/старого правительства, который он подал на утверждение.Первый вице-премьер — Антон СилуановВице-премьер — Юрий ТрутневВице-премьер по социальной политике — Татьяна ГоликоваВице-премьер по культуре и спорту — Ольга ГолодецВице-премьер по промышленности — Дмитрий КозакВице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий БорисовВице-премьер по строительству — Виталий МуткоВице-премьер по транспорту — Максим АкимовВице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей ГордеевВице-премьер—глава аппарата правительства — Константин ЧуйченкоМинистр просвещения Ольга ВасильеваМинистр науки и высшего образования Михаил КотюковМинистр по развитию Дальнего Востока Александр КозловМинистр природных ресурсов и экологии Дмитрий КобылкинМинистр внутренних дел Владимир КолокольцевМинистр юстиции Александр КоноваловМинистр по делам Северного Кавказа Сергей ЧеботарёвМинистр иностранных дел Сергей ЛавровМинистр промышленности и торговли Денис МантуровМинистр культуры Владимир МединскийМинистр строительства и ЖКХ Владимир ЯкушевМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин НосковМинистр энергетики Александр НовакМинистр экономического развития Максим ОрешкинМинистр по ГО и ЧС Евгений ЗиничевМинистр финансов Антон СилуановМинистр спорта Павел КолобковМинистр здравоохранения Вероника СкворцоваМинистр транспорта Евгений ДитрихМинистр сельского хозяйства Дмитрий ПатрушевМинистр труда и соцзащиты Максим ТопилинМинистр обороны Сергей ШойгуИз существенных изменений – нет Шувалова, Рогозина, Дворковича, Ткачева, Хлопонина и Пучкова.Ожидается также утверждение Кудрина главой Счетной Палаты.По перестановкам в АП пока нет полной ясности. Многие ждут официального подтверждения "ухода" Суркова с вопросов связанных с Донбассом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com