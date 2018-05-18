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Новости Украины и Новороссии 18 мая 2018

10:17. 18 мая 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+)

Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», капитан украинского судна был арестован в Крыму за браконьерствоТраулер «ЯМК-0041» был задержан ещё 4 мая, а вчера в Сеть попали снимки, сделанные на судне.

На снимках — ряды мёртвых дельфинов, всего их сорок шесть. Обнаружены они были уже после задержания траулера: пограничники извлекли из воды более девяти километров сетей, из которых были отпущены в море более 160 камбал, три акулы-катрана. А вот дельфины никуда уплыть уже не смогли бы.

Экологический ущерб, нанесённый Чёрному морю украинскими браконьерами, оценён в сумму более 440 тысяч рублей (чуть более 185 тысяч гривен).

Реальный же масштаб урона оценить не представляется возможным — следствие установило, что команда «ЯМК-0041» расставила ещё около 20 километров сетей. Арестованному капитану украинского судна Новицкому (на фото) грозит до пяти лет лишения свободы.

Тут стоит вспомнить абсурдную историю об «украинских боевых дельфинах-патриотах», которые, по словам постпреда Порошенко, отказались подчиняться русским оккупантам и погибли.

На этих фото — дельфины не воображаемые, а реальные — запутавшиеся и умершие в сетях украинских преступников.

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Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) | Русская весна
Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) | Русская весна
Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) | Русская весна
Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) | Русская весна
Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) | Русская весна
Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) | Русская весна

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В Раде возмутились «разбором украинцев на органы»

В Раде возмутились «разбором украинцев на органы» | Русская весна

Обсуждение «разбора украинцев на органы» — это преступление, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович журналистам, покинув зал заседания парламента, где шло обсуждение проекта закона о трансплантации.

Политик отметил, что перед Киевом стоит ряд важных проблем, которые необходимо решить, однако вместо этого принимаются законы, направленные на «разбор украинского населения на органы».

«Первый самый важный закон Украины — воюющей страны, страны без экономических проблем, с возрастающим населением, с великолепной жизнью — это трансплантация органов», — сыронизировал он в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, депутат выразил уверенность, что принятие такого закона может привести к новым убийствам в стране.

«Если сейчас в воюющей стране проголосуют за трансплантацию органов, считайте, что сейчас действительно начнется вакханалия: убийства уже будут дальше (происходить. — Прим. ред.). Я считаю, что обсуждение трансплантации и разбирания украинцев на органы сегодня — это преступление настоящее, нешуточное. Я не хочу участвовать в этом и просто возмущен тем, что происходит», — посетовал Рабинович. 

В четверг Верховная рада во втором чтении приняла закон о трансплантации органов и других анатомических материалов, который позволяет совершать трансплантацию с разрешения близких донора, если он при жизни не дал письменное согласие.

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На Украине создали «танк-вышиванку» (ФОТО)

На Украине создали «танк-вышиванку» (ФОТО) | Русская весна

Вышиваночная вакханалия на Украине приняла совсем гротескные формы. На ГП «Завод имени Малышева» (танковом заводе) в Харькове в так называемый День вышиванки презентовали желто-голубой баннер с вышитым изображением танка «Оплот».

На предприятии сообщили, что инициативу рабочих создать необычную визитку завода — вышитое изображение танка «Оплот» — поддержал генеральный директор Александр Хлань.

«Заказ на вышивку и аппликации выполнили на Харьковской фабрике художественных изделий. Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, — 6 квадратных метров. Полотно расшито аутентичными узорами, причем количество стежков — до 3 млн, из них 1,5 млн пошло на силуэт боевой машины, 75 тысяч — на вышитое название и логотип завода, примерно столько же — на изображение ствола танка», — отметили на заводе.

Сообшается, что баннер сделан из прочного и устойчивого к непогоде материала. Отныне его будут устанавливать на заводе ко всем праздничным датам.

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На Украине создали «танк-вышиванку» (ФОТО) | Русская весна

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Кон Чен Ый поблагодарил рубашку

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