Мы все пребываем в ментальном концлагере! И только единицы пытаются из него выбраться…

Это снова пишу я, "пресловутый Антон Благин", как меня называют некоторые читатели, или "неприкосновенный антисемит «в законе»", как меня окрестили недавно журналисты Израиля, упомянув моё имя в статье, обвиняющей самого Владимира Путина в антисемитизме!

Приложение: "Кремлёвские евреи "не замечают" антисемитизм Путина".

Уже 22 года с упорством учёного я исследую пресловутый "еврейский вопрос" и по совокупности сделанных мною открытий в этой опасной области я мог бы, наверное, быть доктором наук, если бы наука под названием "еврееведение" существовала официально...

Главное сейчас, в чём я утвердился, находясь на финишной прямой в своих исследованиях, что я понял окончательно, изучив гигантский массив информации и сопоставив тысячи исторических фактов, состоит в том, что окружающее нас информационное пространство, в котором мы все существуем, в котором нарождаются НАШИ ДЕТИ, и в котором нарождаются и вырастают ИХ ДЕТИ, оно представляет собой искусственно созданную среду со всеми признаками концлагеря.

Буквально ментальным концлагерем делает нашу информационную среду многоплановая и разнородная дезинформация, которая имеет место абсолютно во всех сферах нашей жизнедеятельности и естествознания. И что самое печальное — эту дезинформацию возводят в статус Истины государственные институты!

Прочесть публикацию Марка Эли Раважа за 1928 год можно здесь.

То есть, наши власть-имущие этой дезинформацией целенаправленно заваливают, как грудой камней, те пути-проходы в естествознании, которые, по их мнению, существуют не для простых смертных, но только для одних них, "богоизбранных"...

Причём в ментальном концлагере пребывает сегодня не только разноплеменной русский народ, но и еврейский народ, состоящий из большой ветви ашкеназов и малой ветви сефардов — германских и испанских евреев соответственно.

Евреи первыми познали на себе ужасы ментального концлагеря по той причине, что это народ искусственный, не имеющий реальной истории, живший изначально и воспитывающийся до сих пор исключительно на мифологии иудаизма. На мифологии, которой наполнена их "священная Тора"! Причём сочинённая для евреев мифология иудаизма, нерушимая, сохраняемая ими из века в век как святыня, настолько же чудовищна по своей сути, насколько была чудовищной реальная жизнь тех древних евреев, которых когда-то пришёл спасать легендарный Христос-Спаситель, свободный в своём мировоззрении человек.

Для нас, ныне живущих, должна быть крайне интересна вот эта "жемчужина" знания из христианского Евангелия, прямо говорящая нам о том, что много веков назад евреи уже жили в сотканном из лжи информационном пространстве, буквально ментальном концлагере: "Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными..." (Ин. 8: 31-32).

Кто бы и как бы ни пытался мне сейчас возразить по поводу выше сказанного, это будут совершенно бесполезные потуги, потому что приведенные слова из Евангелия не имеют двойного толкования, они ясно говорят нам о том, что от евреев была сокрыта истина! То есть, им была навязана дезинформация с цель формирования у них в сознании неправильного представления о мире, о Боге, о том, что такое хорошо, и что такое плохо, и так далее...

Это может кому-то показаться невероятным, но это подтверждённый текстом "Торы" факт: даже такое понятие как "совесть человеческая" было выведено из круга познания евреев и сделано буквально "запретным плодом"! Надо думать, те, кто навязал тогда евреям иудейскую мифологию вместо естествознания, преследовали корыстную цель сформировать у евреев с помощью этой мифологии такой характер мышления и такую манеру социального поведения, какие нужны были их хозяевам-рабовладельцам.

Когда же к евреям пришёл Христос, объявивший всем, что он послан "только к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15: 24), и сказавший им: "и познаете истину, и истина сделает вас свободными..." (Ин. 8: 32), то его, величайшего просветителя, "духовные пастыри евреев" казнили как мятежника...

А сколько ещё, помимо Христа, было казнено в нашей истории великих просветителей, которые пытались донести до простого народа естественнонаучные истины?! В средние века, как мы все знаем из школьной истории, на кострах Инквизиции были сожжены сотни тысяч людей, которые обладали какими-то опасными для власть-имущих знаниями или способностями!

Вспомните и о таком факте: даже Солнце было одно время под запретом! За утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца, а это установил точно, на основе научного анализа ещё Аристарх Самосский, древнегреческий учёный, те, кто создавал евреев как новый вид человека и кто им дал вместо солнечного — лунный календарь, могли любого запросто сжечь на костре как "еретика"!

Скажу сразу, что для меня давно уже не секрет тот исторический факт, что евреи — это народ, искусственно выведенный не где-то в каком-то Древнем Израиле, а на территории средневековой "Священной Римской империи", где в течении многих веков свирепствовала папская Инквизиция, известная своими изуверскими пытками и казнями инакомыслящих людей.

Причём правители "Священной Римской империи" выводили евреев-сефардов в Испании и евреев-ашкенази в Германии и Польше по технологии, по которой сегодня выводят бойцовских собак с заранее заданными способностями и качествами характера.

Ниже я приведу два факта, запечатлённых в мировой литературе, а вы, читатель, сами решите, правда это или ложь.

"В 19 веке одним из развлечений, как рабочего класса, так и знатных особ были собачьи бои и травля на медведей, быков. Ценились собаки, наделённые боевым духом. Их внешность не имела особого значения, главное чтобы собака могла драться и побеждать, а для этого нужны были храбрость, ловкость, азарт и бесстрашие. Но собачьи бои в 1835 году в Англии стали под запретом, а развлечение не утратило популярности. Предприимчивые англичане стали заводить для этих целей небольших по размеру собак, которые можно было легко спрятать под пальто, на случай если нагрянет полиция. Увлекающийся разведением и торговлей собак Джеймс Хинкс из Бирмингема, скрестив разные породы, смог вывести первого бультерьера, сильно отличающегося от современного. Первые выведенные буль энд терьеры считались гладиаторами среди собак, которые сражались до смерти ради своего хозяина. Джеймс Хинкс в поисках идеальной для него собаки использовал различные породы собак. Вполне вероятно, что бультерьеры были выведены в результате скрещивания старотипных бульдогов и английских белых терьеров. Предки бультерьера имели массивные и короткие головы, тупые морды как у бульдога, компактные корпуса, бочкообразные конечности и выглядели не очень привлекательно.

К концу 50-х годов Хинкс, проводя многочисленные эксперименты с участием не только английских терьеров, но и далматинов, вывел семейство чисто белых собак, которые уже назывались бультерьерами. Черты бульдога уже были во многом утрачены, голова стала длинная и гладкая, морда крепкая и без отвислых губ, шея длинная и крепкая, животное стало более энергичным, при этом сохранились все самые лучшие качества – храбрость, бдительность, мускулистость, интеллигентность и интеллект. Хинкс, цель которого заключалась в выведении белых и изящных собак, предпринимал попытки тесного инбридинга, осуществляя вязки кровных особей, т. е. матери с сыном, отца с дочерью . Точно не известно на основе каких пород, кроме перечисленных, выведен бультерьер, но есть предположения что имеется примесь кровей борзых, гончих из-за рождения щенков с ушами как у гончих, с мордой как у борзых, а так же фоксхаунда, грейхаунда, испанского пойнтера. В результате удалось вывести более элегантную и привлекательную собаку, не утратившую упрямство, силу и мощь. Хинкс отдавал предпочтение белым собакам и его «джентльмены в белом» завоевали любовь многих людей, покоряя всех на выставках и быстро приобретая популярность. Белых бультерьеров называли белыми кавалерами или джентльменами за их воспитанность и способность защищать своего хозяина и его семью, контролируя при этом свою агрессию к посторонним.

После нескольких попыток, в 1887 году в Англии был создан первый бультерьер-клуб, а в Америке клуб создан в 1895 году. Первый современный бультерьер по кличке Лорд Гладиатор родился в 1917 году..." Источник.

Стьтья, которую я привожу ниже, была опубликована на сайте "Глобального еврейского онлайн центра" Jewish.ru четыре года назад.

Ашкеназы произошли от 350 человек

10.09.2014

Все современные ашкеназские евреи (численность которых на сегодняшний день превышает 10 миллионов человек. Комментарий — А.Б.) происходят от группы людей численностью примерно 350 человек, живших 600-800 лет назад. Таковы результаты исследования международной группы генетиков во главе с профессором Колумбийского университета Шаем Карми, опубликованные на этой неделе в журнале Nature Communications. Учёные секвенировали геномы 128 ашкеназов, сравнив их с геномами представителей других еврейских этнических групп.

Исследователи пришли к заключению, что современные ашкеназы произошли от еврейских выходцев с Ближнего Востока, смешавшихся в эпоху Средневековья с евреями, населявшими Европу. Эти выводы опровергают выдвинутую рядом исследователей теорию происхождения ашкеназских евреев от хазар, народа преимущественно тюркского происхождения, проживавшего в районе Нижней Волги, Северного Кавказа и Крыма.

Новая работа генетиков проливает свет и на некоторые аспекты истории миграций еврейского населения. В XIII–XV веках еврейские общины изгонялись из многих стран Западной Европы. Изгнание из Испании в 1492 году было хотя и наиболее масштабным, но не единственным в этом ряду. В 1290 году евреи были выселены из Англии, в 1394-м — из Франции. Еврейские беженцы из этих стран и составили ядро ашкеназского сообщества.

Учёные пришли к выводу, что в популяции ашкеназов произошёл ряд генетических изменений, которые отличают их как от других еврейских этнических групп, так и от современных европейских этносов. Некоторые из этих мутаций привели к появлению специфичиских генетически обусловленных заболеваний, которые распространены преимущественно или исключительно среди ашкеназов. К их числу относятся предрасположенность к раку груди и яичников у ашкеназских женщин, болезнь Тея—Сакса (редкое наследственное заболевание нервной системы), лейциноз (врожденное нарушение обмена веществ) и ряд других. Впрочем, свои наследственные заболевания есть у любой человеческой популяции. Так, среди евреев-сефардов распространены болезнь Вольмана и аллергия на бобовые растения.

Исследования геномов различных этнических групп отвечают на вопрос, почему в большинстве человеческих сообществ запрещены браки между близкими родственниками. Каждый человек является носителем хотя бы нескольких вредных рецессивных мутаций. Но поскольку они локализованы в несовпадающих участках хромосом, вероятность перехода их в активное состояние очень мала. Браки между родственниками значительно повышают вероятность того, что оба партнера являются носителями одной и той же генетической мутации и что они произведут на свет дефективное потомство.

Среди ашкеназских евреев вредные генетические мутации распространены по той причине, что они прошли в своей истории через так называемое «бутылочное горлышко», отмечают исследователи. Эффект «бутылочного горлышка» — это сокращение генетического разнообразия популяции вследствие критического уменьшения её численности, в дальнейшем восстановленное.

Это приводит к росту числа близкородственных браков и, соответственно, к распространению генетически обусловленных заболеваний. Следствием этого является так называемый «эффект основателя» : когда новую популяцию создаёт малочисленная группа людей, все их потомство будет отличаться пониженным генетическим разнообразием...

Наглядный пример пониженного генетического разнообразия.

Эффект «бутылочного горлышка» проявляется и в животном мире. Классический пример — популяция гепардов. С помощью генетического анализа было установлено, что гепарды обладают очень малым генетическим разнообразием (предполагается, что в результате некой катастрофы выжила лишь одна пара особей), в результате чего этот вид оказался фактически на грани вымирания. В настоящее время численность гепардов насчитывает менее 20 тысяч особей и продолжает падать.

Роберт Берг. Источник.

Под какие задачи англичанин Джеймс Хинкс выводил новую породу собак —бультерьеров?

Мы уже знаем, под какие задачи.

А под какие задачи создавались на территории средневековой "Священной Римской империи" первые евреи? — резонно задаться вопросом.

Ответ на него найти не сложно. Эти задачи прописаны в той самой иудейской мифологии, на основе которой специально обученные власть-имущими люди формировали характер мышления и манеру социального поведения евреев.

Откроем "Второзаконие", важную часть "иудейской Торы", которую я люблю цитировать в своих публикациях, и прочтём там о тех "установках", которые внедрялись в сознание евреев с момента получения ими этой "богоданной книги":

Если сравнивать психофизическое формирование евреев и бультерьеров в процессе их выведения как нового вида людей и собак, то евреи должны были получится под стать бультерьерам! Правители "Священной Римской империи", обозначенные в Библии как Иудеи с большой буквы, и выводили их целенаправленно как инструмент борьбы с человечеством, наделив их функцией — играть в человеческом обществе роль дьявола!

Не в этом ли полная разгадка значения фразы Христа-Спасителя: "Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

Важное приложение: "Самое страшное оружие Священной Римской империи!"

В следующей части статьи я хочу рассказать, почему я считаю, что наше общество живёт в ментальном концлагере, и доказать это на реальных фактах. Но это уже завтра, или как получится...

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18 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Владимир: ну что ж, с евреями всё более или менее ясно. Как установить того или тех, кто вывел человеческую породу "еврей", как узнать, где они обитают, что собираются делать дальше, короче, кто они и как с ними бороться?

Антон Благин: на часть этих вопросов я ответил в статье "ЛОГОВО ДЬЯВОЛА: правда о Швейцарии, Сионизме и евреях".