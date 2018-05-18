Мировой жандарм Facebook

Систему тотально слежки в интернете, в соцсетях, в гаджетах завели именно США. Американцы сразу смекнули, что все ваши гаджеты – от смартфона до всего остального – это ваши персональные шпионы. В смысле, шпионы за вами. Теперь практически любое приложение на вашем сотовом телефоне занимается посильной слежкой.

Шпионаж за пользователями ведётся под прикрытием коммерческого мотива, якобы в интересах рекламодателей. Интерес рекламодателей, конечно, наличествует, но уже давно имеет третьестепенное значение. Сетевой шпионаж развивался столь стремительными темпами, что получил глобальное значение. Объём накопленной (и постоянно увеличивающейся) шпионской информации оказался столь велик, что спецслужбы столкнулись с проблемой анализа. Возник феномен Больших данных.

Занимая лидирующие позиции в сетевом шпионаже, США до недавнего времени снисходительно относились к подобной деятельности других государств. Однако времена меняются, пару лет назад американцы развернули кампанию борьбы против обнаглевших китайских сетевых шпионов (конкурентов)

16 ноября 2016. – «некоторые произведённые в Китае смартфоны оборудованы секретной программой для сбора информации, которая способна отслеживать положение пользователей, распознавать адресатов, которым пишутся текстовые сообщения, а также “понимать разговоры”. Каждые 72 часа вся полученная информация отправлялась из смартфона на китайский сервер».

«… По данным газеты, разработчиком программы, которая следила за пользователями, является компания Adups.

После этого выяснилось, что Adups является поставщиком ПО только для двух марок китайских телефонов — это гиганты ZTE и Huawei. Однако до сих пор остается неизвестно, в какие именно модели этих двух производителей была тайно “вшита” шпионская программа.

По данным The New York Times, сбор информации был анонимным, как это делает, скажем, Google, только интернет-гигант сообщает об этом пользователям».

То есть китайцы делают ровно то, что делает и американские компании. Но в отличие от китайцев американцы шпионят как-то демократичнее что ли.

15 февраля 2018. – «Спецслужбы США не рекомендовали гражданам страны пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE. По их мнению, гаджеты могут скрыто использоваться для ведения слежки за владельцем и для проникновения иностранных разведок в коммуникационную сеть США.

Подключать к коммуникационной инфраструктуре страны «подотчетных иностранным правительствам» производителей средств связи рискованно, заявил директор ФБР США Кристофер Рей на слушаниях в спецкомитете по разведке сената США.

«Это создает предпосылки для злонамеренного изменения или кражи информации. Это также создает возможности для скрытого шпионажа», — приводит его слова CNN.

Мнение коллеги поддержали глава ЦРУ Майкл Помпео и директор национальной разведки США Дэниел Коутс, также участвовавшие в слушаниях.

В 2012 году конгресс США признал Huawei и ZTE «близкими к государственным и военным организациям» Китая, в связи с чем запретил этим компаниям участие на территории США в сделках по слиянию и поглощению. Тогда же появились первые исследования об угрозе национальной безопасности со стороны китайских производителей».

В прошлом месяце чудесные технологические достижения – далёких от каких-либо государственных и военных организаций – американских компаний попали под американский суд.

17 апреля 2018, Би-би-си: – Распознавание лиц в Facebook: стоит ли беспокоиться?

«Суд в США постановил, что компании Facebook должен быть предъявлен коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия самих пользователей.

По мнению федерального судьи Джеймса Донато, использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей противоречит закону штата Иллинойс о защите биометрической информации».

«Для пользователей Facebook функция “рекомендации меток” (когда соцсеть угадывает, кто из пользователей запечатлен на фотографии) заработала в июне 2011 года.

Функция распознавания лиц вводилась, чтобы пользователям было легче отмечать друзей на снимках. Социальная сеть определяет, кто из друзей попал в кадр, а пользователь, загрузивший фотографию, может согласиться с этим предположением, либо отвергнуть его и отметить людей на фото вручную».

Прямо говоря, Facebook обрабатывает фотографии пользователей и распознаёт лица. Ну конечно, всё это делается исключительно для удобства пользователей. При этом забывая сообщить, что ВСЯ вычисленная сигнатура лиц отправляется Куда Следует.

Как работает функция распознавания лиц в Facebook?

«Для пользователей Facebook функция “рекомендации меток” (когда соцсеть угадывает, кто из пользователей запечатлен на фотографии) заработала в июне 2011 года.

Функция распознавания лиц вводилась, чтобы пользователям было легче отмечать друзей на снимках. Социальная сеть определяет, кто из друзей попал в кадр, а пользователь, загрузивший фотографию, может согласиться с этим предположением, либо отвергнуть его и отметить людей на фото вручную.

Когда пользователь загружает новые фотографии, программа локализует лица на них и сравнивает лица с теми, которые были идентифицированы на снимках, загруженных ранее.

Сначала она сравнивает лица на новых снимках с “шаблоном” лица самого пользователя, а затем с “шаблонами” лиц его друзей, постепенно расширяя круг поисков.

“Если вы отмечены на фото или устанавливаете фото своего профиля, мы связываем эти метки с вашим аккаунтом, ищем общие элементы на этих фото и сохраняем краткую сводку сравнения”, – сообщает справочный центр Facebook».

Как работают программы распознавания лиц?

«Любая технология распознавания лиц предполагает автоматическую локализацию лица на фотографии и идентификацию персоны по лицу.

Система, локализовав лицо, измеряет расстояние между глазами, ширину носа, рта и другие параметры лица. На основании этих измерений программа создает “шаблон” лица, который применяется при анализе новых снимков.

В случае необходимости идентификации определенного лица его параметры сравниваются с параметрами хранящихся в базе “шаблонов”.

Федеральный судья Джеймс Донато считает, что технология распознавания лиц, которую использует Facebook, предполагает как минимум четыре действия:

· Сначала программа пытается локализовать лица на загруженной фотографии;

· Затем программа “стандартизирует” найденные лица: выравнивает их по размеру и направлению;

· После для каждого лица программа подбирает “ключ” – математическое описание лица на этой фотографии;

· Затем этот ключ проверяется по уже существующей базе лиц, чтобы найти похожее математическое описание».

Зачем это надо «Фейсбуку»? Да незачем, система глобального распознавания лиц функционирует, главным образом, в интересах спецслужб, для полицейских надобностей. Можно ли отключить функцию распознавания лиц? НЕЛЬЗЯ.

«В настройках аккаунтов нет отдельной опции, которая позволяет запретить соцсети создавать шаблоны лица пользователя и вычислять его на фотографиях других пользователей. Однако Facebook подсказывает, как можно оставаться незамеченным для системы распознавания лиц.

Соцсеть отмечает, что если пользователь удалит метку с фотографии, то это фото не будет использоваться для создания шаблона для пользователя, метка которого была удалена».

Верить, что, поставив или убрав какую-то там галочку, вы защите свою конфиденциальность от тотального шпионажа «Фейсбука» и всех ему подобных – это наивность, мягко говоря.

Аналогичную фейсбучной систему обработки ваших фото- видео-материалом внедрила и заботливая Apple. Преподносится этот шпионский сервис до слёз трогательно: «Поиск друзей в альбоме «Люди».

«Программа «Фото» помещает изображения ваших друзей и родных в альбом «Люди». Для каждого человека, распознанного устройством, отображается миниатюра лица.

1. Откройте программу «Фото».

2. Перейдите на вкладку «Альбомы».

3. Выберите альбом «Люди».

Хотите видеть еще больше людей в своем альбоме? Откройте фотографию с человеком, которого нужно добавить, затем смахните вверх, чтобы увидеть миниатюру этого человека в альбоме «Люди». Нажмите эту миниатюру. Нажмите «Добавить имя» и введите нужное имя или выберите его из списка».

…

«Добавьте имена для фотографий, чтобы медиатека была упорядочена. Программа «Фото» предлагает имена из ваших контактов, или имена можно добавить самостоятельно».

Облегчите труд слежки, подписывайте людей на ваших фото!..

«Если вы заметили в коллекции фотографию неправильно распознанного человека, ее можно удалить».

Отключать функцию «поиска друзей в альбоме» невозможно.

«Системы распознавания лиц технически уже сейчас могут использоваться в самых разных ситуациях: для подтверждения личности студента во время онлайн-экзаменов, для определения людей из “черного списка” при входе на стадионы и в ночные клубы, при оплате покупок, для сохранения места в очереди, для разблокировки телефона или компьютера.

Прошлым летом разработчики из лаборатории робототехники Бристоля начали тестирование камеры с распознаванием лиц для создания системы оплаты в общественном транспорте. В ближайшем будущем, по данным разработчиков, оплатить проезд в метро Лондона можно будет “с помощью собственного лица”. Они утверждают, что обмануть систему будет невозможно.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк к 2020 году на 100% перейдет на цифровые технологии и к этому сроку сможет обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации – на основе технологии распознавания лиц».

Сбербанк давно уже финансирует и внедряет новейшие технологии слежки за людьми в интересах ФСБ, если кто ещё не догадался.

«В решении суда говорится, что иск к компании могут подать те жители Иллинойса, чьи данные биометрической идентификации хранила соцсеть».

Американский суд наехал на родной Facebook чисто по инерции. До провинциальной судьи не успело дойти радостное известие, что подозреваемый Facebook политически амнистирован. Теперь он хороший, и может продолжить трудиться в интересах американских спецслужб.

Для чего нужно тотальное распознавание лиц во всех смартфонах и планшетах, во всех социальных сетях? Для слежки, разумеется, и совсем не обязательно за хозяином гаджета и аккаунта. Мало ли кто случайно запечатлён камерой его телефона. В одном фантастическом американском боевике видел сцену, как шеф спецслужбы отдает приказ искать кого-то на всех смартфонах и планшетах мира. Это светлое полицейское будущее давно уже наступило. Кстати сказать, идентификация по голосу, анализ речи технически гораздо проще распознавания лица. И поэтому аудио идентификация давним давно внедрена во все смартфоны, и тихо себе работает. Ваш телефон слушает вас всегда. Имейте это в виду.

Этап глобальной слежки в общем-то уже пройден. Перед человечеством стоит задача контроля мышления и коррекции социального поведения людей при помощи сетевых технологий. Как это можно эффективно делать, уже понятно. Но с практическим внедрением наблюдается заминка. Если тотальную сетевую слежку, пусть и пихаясь локтями, поддерживали все державы. То на контроль мыслей и поведения подопечных взгляды у всех разные, нередко противоположные. Предстоит коллизия исторического масштаба. Стимулируемая назревающая мировой войной.

Нам с вами повезло пожить в эпоху свободы в интернете. Эти четверть века удивительной виртуальной свободы, в общем-то, историческая случайность. Эта эпоха безвозвратно уходит во всём мире. Началась историческая трансформация аналогового – тёплого-лампового, «брежневского» – тоталитаризма в цифровой формат.

И мы, люди с опытом советской жизни, получаем известные преимущества. В новом мире нам многое знакомо и понятно. Различия между гей-парадом и первомайской демонстрацией трудящихся исчезающе малы. Тотальный государственный контроль нас не деморализует. Наше (тоталитарное) советское прошлое отчасти ваше цифровое будущее. Пора, пора уже думать, как с ним бороться.