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Минобр упразднили – теперь и образование добьют?

19:42. 18 мая 2018 Просмотров - 219 7 коммент. Опубликовал:

Просвещение отдельно, наука отдельно

Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов. Этим же указом президента упраздняется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), его функции перейдут Министерству науки, а Агентство по надзору за образованием станет подведомственным Правительству. Кому понадобилось деление Минобрнауки и принесет ли оно пользу – в материале Накануне.RU.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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7 коммент.»

  • 9777 7267
    Ъ 18 мая 2018 в 19:52 Ссылка Пометить
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    А что вы хотели от эффекта…Конечно все идет по плану.Просто большинство вообще ничего не “вкуривает”.Уже не интересно словами…Давайте рифмой отношение к нам…
    -Так ты меняешься в лице,
    Когда тебе больно,
    Когда ты в печали
    Я посажу тебя на цепь
    В этом промозглом и черном подвале
    Знаешь, не мало преград
    Пришлось одолеть изначально мне
    Я не хочу тебя торопить,
    Хочешь молчать еще помолчи
    Если захочется есть и пить
    По батареи три раза стучи
    И я спущусь и все принесу,
    Тирамису хочешь или суп
    Пока тяжело говорить о чуде,
    Но скоро у нас все будет
    Поспеет в лесу ягода,
    Я тебе газ проведу сюда
    Если б со мной ты поладил бы,
    То будут кроватка и радио
    Ты всхлипываешь все тише,
    Я улыбнусь снисходительно
    Народик, ты привыкнешь,
    Все будет у нас восхитительно .

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  • 4918 3505
    Антон 18 мая 2018 в 20:02 Ссылка Пометить
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    Сейчас мы не примерно, а формально точно стоим на всех “точках невозврата” по культуре и образованию:
    1. Все общественные организации должны работать в мобилизационном режиме.
    2. Пора воспользоваться опытом Украины и поимённо переписывать всех кто лобирует либеральный разворот в образовании и культуре.

    Сейчас формируется будущее на десятки лет вперёд.
    Сейчас формируется будущее на десятки лет. Вперёд.

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      Ъ Антон 18 мая 2018 в 20:26 Ссылка Пометить
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      Не получается кричать…Проверенно.Все перепробовано.Остается только готовиться к эффекту.И там будет все равно…Спала свинья или “ты”…Этот факт безумно огорчает.Хотя…

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      • 19213 9013
        Ursus Ъ 18 мая 2018 в 22:09 Ссылка Пометить
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        Зачем огорчаться? Земля же не остановится без части народонаселения на одной десятой части суши. Винить некого. Всё справедливо.

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    mary 18 мая 2018 в 20:28 Ссылка Пометить
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    т.е. церковноприходскую школу для масс и высшее для их сиятельств. Сословное общество построено?

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    nikolay 18 мая 2018 в 22:07 Ссылка Пометить
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    Так и должно быть. Наука и ВУЗы – это одна система, средние школы – это другая. Не должна школа диктовать свои правила Вузам, она должна быть продавцом абитурентов для высшей школы. Вот тут и проявится уровень знаний школьных учителей, которые не сумели подготовить абитурентов нужного качества.

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    Ursus 18 мая 2018 в 22:17 Ссылка Пометить
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    Интересной будет реакция ученых – академиков РАН. Они писали письма, рассказывали П**** о том какое нехорошее ФАНО, как оно их угнетает. П**** слушал, кивал, записывал в блокнотик. Академики радовались и тешили себя надеждами.

    В итоге госагентство ФАНО повысили до статуса министерства. РАН оставили в статусе простого ФГБУ. Плохо жить в мире иллюзий. Даже если ты академик.

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