Минобр упразднили – теперь и образование добьют?
Просвещение отдельно, наука отдельно
Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов. Этим же указом президента упраздняется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), его функции перейдут Министерству науки, а Агентство по надзору за образованием станет подведомственным Правительству. Кому понадобилось деление Минобрнауки и принесет ли оно пользу – в материале Накануне.RU.
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Рекомендуем:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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А что вы хотели от эффекта…Конечно все идет по плану.Просто большинство вообще ничего не “вкуривает”.Уже не интересно словами…Давайте рифмой отношение к нам…
-Так ты меняешься в лице,
Когда тебе больно,
Когда ты в печали
Я посажу тебя на цепь
В этом промозглом и черном подвале
Знаешь, не мало преград
Пришлось одолеть изначально мне
Я не хочу тебя торопить,
Хочешь молчать еще помолчи
Если захочется есть и пить
По батареи три раза стучи
И я спущусь и все принесу,
Тирамису хочешь или суп
Пока тяжело говорить о чуде,
Но скоро у нас все будет
Поспеет в лесу ягода,
Я тебе газ проведу сюда
Если б со мной ты поладил бы,
То будут кроватка и радио
Ты всхлипываешь все тише,
Я улыбнусь снисходительно
Народик, ты привыкнешь,
Все будет у нас восхитительно .
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Сейчас мы не примерно, а формально точно стоим на всех “точках невозврата” по культуре и образованию:
1. Все общественные организации должны работать в мобилизационном режиме.
2. Пора воспользоваться опытом Украины и поимённо переписывать всех кто лобирует либеральный разворот в образовании и культуре.
Сейчас формируется будущее на десятки лет вперёд.
Сейчас формируется будущее на десятки лет. Вперёд.
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Не получается кричать…Проверенно.Все перепробовано.Остается только готовиться к эффекту.И там будет все равно…Спала свинья или “ты”…Этот факт безумно огорчает.Хотя…
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Зачем огорчаться? Земля же не остановится без части народонаселения на одной десятой части суши. Винить некого. Всё справедливо.
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т.е. церковноприходскую школу для масс и высшее для их сиятельств. Сословное общество построено?
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Так и должно быть. Наука и ВУЗы – это одна система, средние школы – это другая. Не должна школа диктовать свои правила Вузам, она должна быть продавцом абитурентов для высшей школы. Вот тут и проявится уровень знаний школьных учителей, которые не сумели подготовить абитурентов нужного качества.
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Интересной будет реакция ученых – академиков РАН. Они писали письма, рассказывали П**** о том какое нехорошее ФАНО, как оно их угнетает. П**** слушал, кивал, записывал в блокнотик. Академики радовались и тешили себя надеждами.
В итоге госагентство ФАНО повысили до статуса министерства. РАН оставили в статусе простого ФГБУ. Плохо жить в мире иллюзий. Даже если ты академик.