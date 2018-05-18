Минобр упразднили – теперь и образование добьют?

Концептуал СМИ Просвещение отдельно, наука отдельно

Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов. Этим же указом президента упраздняется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), его функции перейдут Министерству науки, а Агентство по надзору за образованием станет подведомственным Правительству. Кому понадобилось деление Минобрнауки и принесет ли оно пользу – в материале Накануне.RU.

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