Любому хорошему хирургу известно, что в хирургии эффекта плацебо не бывает… Ой ли?..
Вот мы все знаем про это удивительное явление: эффект плацебо. Но… мы как-то легковесно к нему относимся – ты не находишь?
А ведь эффект плацебо прямо указывает, вот просто носом тычет, чтобы мы поняли:
…А теперь подвинь стул поближе.
Расскажу один удивительный случай, о нем написал Брюс Липтон в книге «Биология веры».
Этот и подобные случаи – сейчас увидишь – просто криком кричат о том, что пора бы нам перестать так снисходительно и легковесно относиться к эффекту плацебо, а воспринять его всерьез.
…Итак, представь:
Америка, Техас, начало 21 века.
Американский врач, хирург-ортопед, сидит с чашечкой кофе в одном из тихих кафе и отдыхает после напряженного рабочего дня, в течение которого, помимо всего прочего, он сделал несколько операций на коленных суставах.
Доктора зовут Брюс Мозли, он практикует как хирург-ортопед, преподает в Бейлоровской медицинской школе и является признанным экспертом Хьюстона в ортопедической спортивной медицине.
…И вот сидит это доктор Мозли, прихлебывает свой кофе и рассеянно, вполуха, слушает Нельду Рэй. (Она тоже хирург-ортопед, коллега Мозли).
Нельда Рэй делится с Брюсом Мозли своими мыслями и наблюдениями в отношении эффекта плацебо, а он в это время сидит и думает: «Любому хорошему хирургу известно, что в хирургии эффекта плацебо не бывает…»
И вот что случилось дальше.
Брюс Мозли и Нельда Рэй решили провести научный эксперимент - чтобы, наконец, определиться в своем отношении к эффекту плацебо.
Для этого они взяли список людей, назначенных на операцию по поводу остеоартрита, – и разделили этот список на 3 равных группы. Тяжесть состояния при этом не учитывалась: просто взяли весь список назначенных на операцию – и превратили его в 3 списка.
Получилось 3 группы.
- Пациентам первой группы хирурги иссекали поврежденный коленный хрящ.
- Пациенты второй группы удостоились удаления тканей, которые, как считалось, вызывали воспаление.
- А вот больным третьей группы произвели ложные операции.
Ложная операция выглядела так:
Мозли делал три стандартных надреза под местным наркозом, после чего всем своим поведением имитировал бурную деятельность: отдавал команды, двигал руками и даже выплескивал из банки физиологический раствор, создавая звук, которым обычно сопровождается процедура промывания колена. Через 40 минут он заканчивал «операцию», зашивал надрезы и выписывал дальнейшие назначения.
Всем трем группам пациентов назначался один и тот же комплект восстановительных
мероприятий:
- Витамины
- И стандартный комплекс физических упражнений.
Результаты эксперимента оказались ошеломляющими. Само собой, у пациентов, подвергнутых настоящим операциям, наступило ожидаемое улучшение. Но такое же улучшение наблюдалось и в контрольной плацебо-группе!
Прогуливающихся и играющих в баскетбол пациентов из плацебо-группы потом показывали в телепрограммах новостей.
Эти люди легко проделывали то, чего они, по их словам, не могли делать до «лечения».
…Да, и еще один значимый нюанс:
В течение 2-х лет этим людям не говорили, что их прооперировали «понарошку». После этого сказали, и в результате кто-то утратил возвращенную было подвижность сустава, но большинство приняли так, как это сделал Тим Перес, один из членов плацебо-группы:
…Ну а что же сомневавшийся в плацебо хирург Брюс Мозли? Он определился в своем отношении к эффекту плацебо, поэтому констатировал:
«Дело не в моем мастерстве хирурга. В данном случае исцеление от остеоартрита колена целиком и полностью обусловлена эффектом плацебо».
…Что в переводе означает:
пациентов полностью исцелила их вера в эффект.
Дальнейшие исследования эффекта плацебо продолжаются. Материалы для этих исследований пополняются. Их поставляют хирурги, терапевты, врачи локальных специализаций.
Но, судя по отчетам, основные материалы поставляют психотерапевты.
И да, у нас самый богатый материал на эту тему – ведь мы как раз и взаимодействуем с той самой силой, что и обеспечивает плацебо-эффект.
…Ну да, так есть. Плацебо-эффект – это же не вещь в себе. Это всего лишь сигнал, подаваемый внутренней силой человека.
И этот сигнал как раз для того и подается, чтобы нам понять:
все необходимое расположено у нас внутри.
А таблетки… Да пусть они будут – помогут в переходном периоде. А когда уже все люди научатся взаимодействовать со своей внутренней силой, то таблетки тихо и послушно уйдут из нашего обихода.
Так будет. Потому что так обычно и бывает:
как бы ни дурили голову людям, в конце концов побеждает здравый смысл.
Ну а что касается «чудесных» исцелений, то на свете есть только одно чудо: человек.
Только у нас есть этот ресурс: разум.
И это – высший потенциал всего сущего, разве не так?
Источник:
Рассылка Марты Николаевой-Гариной
Как один хирург неожиданно стал фокусником
Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"
Источник: cont.ws