Любому хорошему хирургу известно, что в хирургии эффекта плацебо не бывает… Ой ли?..

Вот мы все знаем про это удивительное явление: эффект плацебо. Но… мы как-то легковесно к нему относимся – ты не находишь?

А ведь эффект плацебо прямо указывает, вот просто носом тычет, чтобы мы поняли:

…А теперь подвинь стул поближе.

Расскажу один удивительный случай, о нем написал Брюс Липтон в книге «Биология веры».

Этот и подобные случаи – сейчас увидишь – просто криком кричат о том, что пора бы нам перестать так снисходительно и легковесно относиться к эффекту плацебо, а воспринять его всерьез.

…Итак, представь:

Америка, Техас, начало 21 века.

Американский врач, хирург-ортопед, сидит с чашечкой кофе в одном из тихих кафе и отдыхает после напряженного рабочего дня, в течение которого, помимо всего прочего, он сделал несколько операций на коленных суставах.

Доктора зовут Брюс Мозли, он практикует как хирург-ортопед, преподает в Бейлоровской медицинской школе и является признанным экспертом Хьюстона в ортопедической спортивной медицине.

…И вот сидит это доктор Мозли, прихлебывает свой кофе и рассеянно, вполуха, слушает Нельду Рэй. (Она тоже хирург-ортопед, коллега Мозли).

Нельда Рэй делится с Брюсом Мозли своими мыслями и наблюдениями в отношении эффекта плацебо, а он в это время сидит и думает: «Любому хорошему хирургу известно, что в хирургии эффекта плацебо не бывает…»

И вот что случилось дальше.

Брюс Мозли и Нельда Рэй решили провести научный эксперимент - чтобы, наконец, определиться в своем отношении к эффекту плацебо.

Для этого они взяли список людей, назначенных на операцию по поводу остеоартрита, – и разделили этот список на 3 равных группы. Тяжесть состояния при этом не учитывалась: просто взяли весь список назначенных на операцию – и превратили его в 3 списка.

Получилось 3 группы.

- Пациентам первой группы хирурги иссекали поврежденный коленный хрящ.

- Пациенты второй группы удостоились удаления тканей, которые, как считалось, вызывали воспаление.

- А вот больным третьей группы произвели ложные операции.

Ложная операция выглядела так:

Мозли делал три стандартных надреза под местным наркозом, после чего всем своим поведением имитировал бурную деятельность: отдавал команды, двигал руками и даже выплескивал из банки физиологический раствор, создавая звук, которым обычно сопровождается процедура промывания колена. Через 40 минут он заканчивал «операцию», зашивал надрезы и выписывал дальнейшие назначения.

Всем трем группам пациентов назначался один и тот же комплект восстановительных

мероприятий:

- Витамины

- И стандартный комплекс физических упражнений.

Результаты эксперимента оказались ошеломляющими. Само собой, у пациентов, подвергнутых настоящим операциям, наступило ожидаемое улучшение. Но такое же улучшение наблюдалось и в контрольной плацебо-группе!

Прогуливающихся и играющих в баскетбол пациентов из плацебо-группы потом показывали в телепрограммах новостей.

Эти люди легко проделывали то, чего они, по их словам, не могли делать до «лечения».

…Да, и еще один значимый нюанс:

В течение 2-х лет этим людям не говорили, что их прооперировали «понарошку». После этого сказали, и в результате кто-то утратил возвращенную было подвижность сустава, но большинство приняли так, как это сделал Тим Перес, один из членов плацебо-группы:

…Ну а что же сомневавшийся в плацебо хирург Брюс Мозли? Он определился в своем отношении к эффекту плацебо, поэтому констатировал:

«Дело не в моем мастерстве хирурга. В данном случае исцеление от остеоартрита колена целиком и полностью обусловлена эффектом плацебо».

…Что в переводе означает:

пациентов полностью исцелила их вера в эффект.

Дальнейшие исследования эффекта плацебо продолжаются. Материалы для этих исследований пополняются. Их поставляют хирурги, терапевты, врачи локальных специализаций.

Но, судя по отчетам, основные материалы поставляют психотерапевты.

И да, у нас самый богатый материал на эту тему – ведь мы как раз и взаимодействуем с той самой силой, что и обеспечивает плацебо-эффект.

…Ну да, так есть. Плацебо-эффект – это же не вещь в себе. Это всего лишь сигнал, подаваемый внутренней силой человека.

И этот сигнал как раз для того и подается, чтобы нам понять:

все необходимое расположено у нас внутри.

А таблетки… Да пусть они будут – помогут в переходном периоде. А когда уже все люди научатся взаимодействовать со своей внутренней силой, то таблетки тихо и послушно уйдут из нашего обихода.

Так будет. Потому что так обычно и бывает:

как бы ни дурили голову людям, в конце концов побеждает здравый смысл.

Ну а что касается «чудесных» исцелений, то на свете есть только одно чудо: человек.

Только у нас есть этот ресурс: разум.

И это – высший потенциал всего сущего, разве не так?

Источник:

Рассылка Марты Николаевой-Гариной

Как один хирург неожиданно стал фокусником

Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"

Источник: cont.ws