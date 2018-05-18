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Как относятся в странах Европы к событиям Второй мировой войны

09:08. 18 мая 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:


Документальный фильм об отношении европейцев к событиям второй мировой войны.



Плюс еще из накопившегося на историческую тематику:

1. От чернухи до патриотического лубка. Заметки о военном кино последних лет – http://scepsis.net/library/id_3814.html
2. Родом из СССР. Любительские фотографии из семейных альбомов – https://picturehistory.livejournal.com/3315439.html
3. О роспуске Коминтерна – https://vk.com/wall-156278021_774

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, вторая мировая война, документальное кино, Европа, история, третий рейх
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