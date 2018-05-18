«Англичане всегда хотели быть островом»: Публицист Стариков оценил «троллинг» русских дипломатов
Источник: tsargrad.tv
Посольство России в Лондоне предложило Великобритании помочь построить мост через пролив Ла-Манш.
Публицист и лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал заявление российского посольства в Лондоне. Напомним, несколько часов назад русские дипломаты опубликовали официальное сообщение, в котором раскритиковали двойные стандарты Лондона.
Речь идет о том, что Британия поспешила наравне со Штатами осудить строительство и открытие Крымского моста. Наши дипломаты отметили, что у Страны Туманного Альбиона до сих пор много своих территориальных проблем. И было бы неплохо, если бы британцы сосредоточились именно на их решении.
Кроме того, сейчас Великобритания снова заговорила о том, что отказывается признавать законность референдума в Крыму, но между тем проводит свои референдумы на Фолклендских островах, пристраивая их под крыло своей державы.
На что российские дипломаты справедливо намекнули: «Хватит уже завидовать. Если хотите, мы вам поможем построить такой же красивый мост, к примеру, через пролив Ла-Манш».
Русский публицист Николай Стариков написал в своем микроблоге по этому поводу:
«Троллинг сотого уровня. Англичане всегда хотят быть островом. Что в политике, что в географии».
Источник: nstarikov.ru
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“Россиянские евреи предложили построить мост через Ла-Манш”.
Англичане давно построили туннель под Ла-Маншем, это намного сложнее, чем строить обычный мост через Керченский пролив. Теперь из Лондона до Парижа поезд доходит за два с половиной часа.Тупости российских дипломатов можно только удивляться.Для тех кто не знает, что такое рыночная экономика, сообщаю. При строительстве подводного туннеля, рабочим платили три тысячи долларов за один рабочий день. За год человек зарабатывал 600 тысяч долларов, минус расходы на проживание, он мог положить на счёт в банк 500 тысяч долларов. Это при том, что средняя зарплата на других производствах в Англии составляет от 3-х до 6 тысяч долларов в месяц. Интересно, где в РФ рабочий может заработать приличную сумму. Только не на крымском мосту.