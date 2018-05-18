«Англичане всегда хотели быть островом»: Публицист Стариков оценил «троллинг» русских дипломатов

Источник: tsargrad.tv

Посольство России в Лондоне предложило Великобритании помочь построить мост через пролив Ла-Манш.



Публицист и лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал заявление российского посольства в Лондоне. Напомним, несколько часов назад русские дипломаты опубликовали официальное сообщение, в котором раскритиковали двойные стандарты Лондона.

Речь идет о том, что Британия поспешила наравне со Штатами осудить строительство и открытие Крымского моста. Наши дипломаты отметили, что у Страны Туманного Альбиона до сих пор много своих территориальных проблем. И было бы неплохо, если бы британцы сосредоточились именно на их решении.

Кроме того, сейчас Великобритания снова заговорила о том, что отказывается признавать законность референдума в Крыму, но между тем проводит свои референдумы на Фолклендских островах, пристраивая их под крыло своей державы.

На что российские дипломаты справедливо намекнули: «Хватит уже завидовать. Если хотите, мы вам поможем построить такой же красивый мост, к примеру, через пролив Ла-Манш».

Русский публицист Николай Стариков написал в своем микроблоге по этому поводу:

«Троллинг сотого уровня. Англичане всегда хотят быть островом. Что в политике, что в географии».

Источник: nstarikov.ru