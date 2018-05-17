Во что обошлась немецкому народу война с СССР

Такой довод был бы даже не лишен смысла… если бы господа демократы уточняли от каких чисел они эти проценты высчитывали. Но ясности такой не было, поскольку даже в знаменитой эпопее «Освобождение» в финальных титрах шло сперва: «немцев погибло…» а затем «австрийцев погибло…» — как будто Австрия не была во время войны частью Третьего Рейха!

На заре перестройки господа демократы, помнится, любили говорить, что-де нельзя экономические и демографические проблемы СССР связывать с «эхом войны» — мол Германия понесла в годы войны такие же (в процентном отношении, разумеется) людские потери – ан вот поди ж ты, живут люди…

22 июня 1941 года Германия начала агрессивную войну против СССР. 9 мая 1945 года эта война закончилась полным разгромом агрессора и подписанием акта о его безоговорочной капитуляции. Но между этими событиями прошло четыре очень долгих и кровавых года… И если о потерях, понесенных за это время нашей страной говорится много, то вопрос о том, во сколько жизней обошлась гитлеровская авантюра немецкому народу исследован куда слабее…



Однако время шло – и «демократический» подход изменился. Поклонники Запада стали упирать уже на то, что-де такой-сякой СССР победил потому, потому что под руководством Иосифа Сталина «завалил немцев трупами» — и в качестве подтверждения такого захода стали жонглировать цифрами военных потерь – мол потери РККА превосходят потери вермахта в 5 раз! Нет – в 7! Нет, еще больше – в 10!

Оставим эти «разы» на совести демократов.

Давайте лучше посчитаем, что с чем сравниваем..

Начнем с численности населения.

О том, что в СССР она составляла на 22 июня 1941 года около (чуть менее) 192 миллионов человек, я уже неоднократно говорил. О том, что «брежневская» цифра общих потерь СССР в войне – 20 миллионов человек – в общем, соответствует действительности (хотя и «округлена» в сторону увеличения) тоже говорил … Путем простейших подсчетов получаем из этих цифр процент людских потерь страны – 10,4%

Это ОЧЕНЬ много…

Но (здесь я, как ни странно, соглашусь со срывателями покровов времен ранней перестройки) – процент потерь Германии был ЕЩЕ БОЛЬШЕ.

Об этом можно судить хотя бы по тому, что к весне 1945 года Германия ПОЛНОСТЬЮ исчерпала свой мобилизационный потенциал – в апреле нацисты ставили под ружье и 16-летних подростков 1929 года рождения и пенсионеров-фольксштурмистов (в СССР ничего подобного, напомню, во время войны не наблюдалось).

Но сколько же миллионов человек Германия в принципе могла мобилизовать?

Обратимся опять к статистике – причем немецкой же…

Дело в том, что Германия и Третий Рейх – отнюдь не синонимы. Если в Германии в 1933 году жили 65,22 миллионов человек, то в 1941 году в тех же границах обитало около 70 миллионов человек.

Эта численность легко устанавливается по труду немецкого военного историка Буркхардта Мюллера-Гильдебрандта «Сухопутная армия Германии в 1939-1945» (издательства «Изографус», ЭКСМО, Моска, 2002). В нем на странице 700 написано: «Население Германии в 1939 году составляло 80,6 миллионов человек»…

Поскольку в 1939 году в состав Рейха входили, кроме собственно Германии, еще только Саар (0,8 миллиона человек), Австрия ( 6,76 миллионов человек) и Судеты ( 3,64 миллиона человек), то население собственно Германии на 1939 год получается 69,4 миллионов человек.

А в напавшем на СССР гитлеровском Рейхе 1941 года были еще Данциг и Мемель (0,54 миллионов человек), захваченные у Польши «балтийский коридор», Познань и Верхняя Силезия (9,63 миллионов человек), Люксембург, Лотарингия и Эльзас ( 2,2 миллиона человек), да еще отрезанная у Югославии Южная Каринтия.

Итого – около 92 миллионов человек.

Правда, в изданном для солдат вермахта в 1941 году карманном атласе численность населения Германии называется меньшая (поскольку Австрия и прочие, прибавляются к населению 1933, а не 1939).

Повторяю – это территории, которые были официально включены в состав Рейха и обитатели которых подлежали призыву в вермахт. «Имперский протекторат Богемия и Моравия» и «генерал губернаторство Польша» мы тут учитывать не будем (хотя этнические немцы призывались в вермахт и с этих территорий). И ВСЕ эти территории вплоть до начала 1945 года оставались под контролем нацистов.

Так вот – если считать общие потери Германии хотя бы равными советским, то 10,4% от 92 миллионов – это уже 9,6 миллинов.

Но они были бОльшими! И их даже можно подсчитать – причем опять же «Сухопутной армии Германии 1939-1945» Буркхардта Мюллера-Гильдебрандта. Сделать это будет тем более забавно, что на нее историки-«демократы» часто ссылаются – особенно на те таблички на страницах 712 и 714, в которой перечисляются потери вермахта до конца ноября 1944 года и с января по апрель 1945 года:

Декабрь 1944 года куда-то пропал, и миллион «пропавших без вести» с января по апрель 1945 года надо, скорее всего, прибавить к 250 тысяч убитых — но не суть…

Главное в том, что если сложить цифры потерь из этих таблиц, то получается, что за всю войну вермахт потерял около 4,8 миллионов человек.

Но… у Буркхардта Мюллера-Гильдебрандта на страницах 704 и 705 есть еще две таблички, на которые внимания обращают меньше… а зря.



Никому почему-то не приходит в голову сопоставить данные из этих табличек.

А ведь расчет простейший…

Поскольку число мобилизованных считается с 1 июня, то логично будет предположить, что и численность вермахта тоже дается на июнь.

Ну что ж…

На июнь 1941 года у Буркхардта Мюллера-Гильдебрандта численность вермахта — 7,2 миллионов человек.

Мобилизовано с июня 1941 года по июнь 1942 года — аж 3 миллиона человек.

7,2 миллионов + 3 миллиона = 10,2 миллионов человек.

Но численность вермахта на июнь 1942 года — только 8,3 миллионов человек.

Общие потери за первый год войны с СССР у немцев, стало быть, составили: 10,2 миллионов. — 8,3 миллионов = 1.9 миллион человек.

Численность вермахта на июнь 1942 — 8,3 миллионов человек.

Мобилизовано с июня 1942 по июнь 1943 — 3,47 миллиона человек.

8,3 миллиона + 3,47 миллиона человек = 11,77 миллионов человек.

Однако в вермахте на июнь 1943 года — 9,48 миллионов человек.

Общие потери за второй год войны: 11,77 миллионов — 9,48 миллионов = 2,3 миллиона человек.

Численность вермахта на июнь 1943 года — 9,48 миллионов человек.

Мобилизовано с июня 1943 года по июнь 1944 года — 2,65 миллиона человек.

9,48 миллионов + 2,65 миллиона = 12,1 миллионов человек.

Однако в вермахте на июнь 1944 года — 9,42 миллионов человек.

Общие потери за третий год войны: 12,1 миллионов — 9,42 миллионов = 2,7 миллиона человек.

Численность вермахта на июнь 1944 года — 9,42 миллионов человек.

Мобилизовано с июня 1944 года по апрель 1945 года — 1,3 миллион человек.



9,42 миллионов + 1,3 миллион = 10,72 миллионов человек.

Численность вермахта на момент капитуляции — 7,8 миллионов человек (только это уж совсем абсурд, в другом месте у того же Буркхардта Мюллера-Гильдебрандта она определена в 7,59 миллионов человек)

Общие потери за четвертый год войны: 10,72 миллионов — 7,59 миллионов = 3,1 миллиона человек.

А теперь складываем: 1,9 миллиона + 2 миллиона + 2 миллиона + 3 миллиона = 9,7 миллионов человек.

Поскольку даже немцы признают, что от 75 до 80% потерь вермахт понес на Восточном фронте, то получается, что из почти что 10 миллионов потерь то ли 7,5 то ли 8 миллионов приходится на потери в боях с Красной армией.

Оговоримся – это ОБЩИЕ потери, не все из этих 8 миллионов были убиты. Но, сдается мне, большая часть. Общие потери Германии можно оценить и еще одним способом – демографическим.

Поскольку войска союзников не занимались в Германии геноцидом мирного населения, а на фронте погибали почти исключительно немцы-мужчины, то потери вермахта убитыми должны довольно точно отразиться в разнице между числом мужчин и женщин в Германии.

Для того, чтобы узнать эту разницу можно воспользоваться результатами переписи, проведенной в Германии союзными оккупационными властями 29 октября 1946 года.

Результаты она дала вот такие:

Вот так. В 1946 году в Германии оказалось 66 миллионов населения (вместо 70 миллионов в границах 1937) – и в том числе женщин на 7,3 миллионов больше, чем мужчин.

При этом следует учесть, во-первых, то, что в перепись 1946 года не вошли данные по Австрии (а ее жителей полегло на Восточном фронте под 300 000), во-вторых, что к тому времени в Германию уже были выселены около 6,5 миллионов немцев из Судет, Познани и Силезии (и еще неизвестно сколько сот тысяч сбежало в Западную Германию из Эльзаса и Лотарингии). И, в-третьих, надо учесть, что женское население Германии тоже несло потери от англо-американских бомбардировок.

Они, конечно, были несопоставимы с результатами целенаправленного нацистского геноцида на оккупированной территории СССР, но все-таки достигали полумиллиона человек.

Таким образом, получается, что общие людские потери Германии и Австрии составляют от 9,5 миллионов до 10 миллионов человек – в том числе 7,5 молодых мужчин, погибших в войне с Россией.

Такова была та цена, которую немецкий народ заплатил за гитлеровскую авантюру.

И об этом современным немцам тоже не худо было бы вспоминать 22 июня…