Сводки от ополчения Новороссии 17 мая 2018

Продвижение ВСУ в районе Петровского

ВСУ заняли кусок "серой зоны" между Богдановкой и Петровским, продвинувшись примерно на 2 километра к Петровскому. Продвижение осуществлялось при интенсивной минометной поддержке.Этот район находится к югу от Докучаевска, который как раз с юга находится в полуохвате ВСУ, которые явно рассчитывают усилить эту оперативную угрозу, путем продвижения позиций дальше на восток, а при случае – попробовать занять Петровское.Тот факт, что продвижение произошло в районе разведения сил сторон согласно минским договоренностям, удивлять не должно. Минские соглашения не работали, не работают и работать не будут. Жалобы на то, что Украина их не выполняет во внимание можно не принимать, как абсолютно бессмысленные.Можно отметить, что вкупе с активностью ВСУ в районе Чигарей, новая стратегия ВСУ, которая была анонсирована в начале мая, связана с более активным занятием всех доступных "серых зон", что с одной стороны приводит к интенсификации позиционной войны, а с другой стороны позволяет ВСУ демонстрировать какие-то тактические успехи, для оправдания понесенных потерь.1-й АК занят сугубо оборонительными мероприятими, что оставляет для ВСУ возможность прощупывать линию фронта на разных участках, выискивая возможности для продвижения. Там где получают по зубам и откатываются, активность сворачивают и переходят к другим "точкам интереса". В целом, ничего нового, но можно отметить более целеустремленный характер последний акций. И можно ожидать в ближайшие недели дальнейшей активизации действий ВСУ такого рода, что будет вести к общей интенсификации боевых действий.PS. В Горловке сегодня погибла еще одна женщина.Интенсивность обстрелов на Донецком и Горловском направлениях (особенно достается Гольмовскому) продолжает оставаться выше-среднего (82-120мм минометы, 122мм орудия), есть сообщения о применении РСЗО.Само собой продолжаются бои и в районе Докучаевска.

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Порошенко и Волкер обсудили развёртывание миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудили вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и немедленного освобождения пленных. Об этом сообщили в Администрации президента Украины. Кроме того, в ходе сегодняшней встречи стороны говорили о «сотрудничестве в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплении партнерства Украины с НАТО, затронули вопрос энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет газовый проект „Северный поток — 2”». Собеседники также обсудили «прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией». Читайте также: Снайпер ЛНР уничтожил украинского оккупанта

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СРОЧНО: ВСУ выпустили пакет «Града» по району Донецкой фильтровальной станции

ВСУ сегодня вечером открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции, выпущено 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. «Сегодня в 21:05 по направлению Авдеевка — Ясиноватая (район ДФС) выпущено 40 ракет из РСЗО „Град“. Кроме того, также выпущено 10 мин калибром 82 мм», — отметил Якубов. Читайте также: Боевик «Азова» рассказал, почему отказался пожать руку Порошенко (ВИДЕО)

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Марьяна Наумова навестила школьников в прифронтовой Горловке и Гольмовском

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