Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 17 мая 2018

10:39. 17 мая 2018 Просмотров - 461 Нет комментариев Опубликовал:

Продвижение ВСУ в районе Петровского



ВСУ заняли кусок "серой зоны" между Богдановкой и Петровским, продвинувшись примерно на 2 километра к Петровскому. Продвижение осуществлялось при интенсивной минометной поддержке.
Этот район находится к югу от Докучаевска, который как раз с юга находится в полуохвате ВСУ, которые явно рассчитывают усилить эту оперативную угрозу, путем продвижения позиций дальше на восток, а при случае – попробовать занять Петровское.
Тот факт, что продвижение произошло в районе разведения сил сторон согласно минским договоренностям, удивлять не должно. Минские соглашения не работали, не работают и работать не будут. Жалобы на то, что Украина их не выполняет во внимание можно не принимать, как абсолютно бессмысленные.

Можно отметить, что вкупе с активностью ВСУ в районе Чигарей, новая стратегия ВСУ, которая была анонсирована в начале мая, связана с более активным занятием всех доступных "серых зон", что с одной стороны приводит к интенсификации позиционной войны, а с другой стороны позволяет ВСУ демонстрировать какие-то тактические успехи, для оправдания понесенных потерь.
1-й АК занят сугубо оборонительными мероприятими, что оставляет для ВСУ возможность прощупывать линию фронта на разных участках, выискивая возможности для продвижения. Там где получают по зубам и откатываются, активность сворачивают и переходят к другим "точкам интереса". В целом, ничего нового, но можно отметить более целеустремленный характер последний акций. И можно ожидать в ближайшие недели дальнейшей активизации действий ВСУ такого рода, что будет вести к общей интенсификации боевых действий.

PS. В Горловке сегодня погибла еще одна женщина.



Интенсивность обстрелов на Донецком и Горловском направлениях (особенно достается Гольмовскому) продолжает оставаться выше-среднего (82-120мм минометы, 122мм орудия), есть сообщения о применении РСЗО.
Само собой продолжаются бои и в районе Докучаевска.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Порошенко и Волкер обсудили развёртывание миротворческой миссии на Донбассе

Порошенко и Волкер обсудили развёртывание миротворческой миссии на Донбассе | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудили вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и немедленного освобождения пленных. 

Об этом сообщили в Администрации президента Украины.

Кроме того, в ходе сегодняшней встречи стороны говорили о «сотрудничестве в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплении партнерства Украины с НАТО, затронули вопрос энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет газовый проект „Северный поток — 2”».

Собеседники также обсудили «прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией».

Читайте также: Снайпер ЛНР уничтожил украинского оккупанта

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: ВСУ выпустили пакет «Града» по району Донецкой фильтровальной станции

СРОЧНО: ВСУ выпустили пакет «Града» по району Донецкой фильтровальной станции | Русская весна

ВСУ сегодня вечером открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции, выпущено 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Сегодня в 21:05 по направлению Авдеевка — Ясиноватая (район ДФС) выпущено 40 ракет из РСЗО „Град“. Кроме того, также выпущено 10 мин калибром 82 мм», — отметил Якубов.

Читайте также: Боевик «Азова» рассказал, почему отказался пожать руку Порошенко (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Марьяна Наумова навестила школьников в прифронтовой Горловке и Гольмовском

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. ...словам, перехваченные сообщения от 7 мая 2017 г. подтверждают совместные действия...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... и Евгения Ерофеева 16 мая 2015 года положившись на... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ... фактам в Одессе 2 мая 2014 года в доме...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
... Новороссии за 13.05.2015. 11:11 Жестокий карательский артобстрел позиций ополчения..., что данные о пострадавших среди ополчения уточняются. Что касается работы спасателей... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 13 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2015
... перед наступлением, либо попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь. Заместитель руководителя... (ВИДЕО) 4 мая в небе над Донецком бойцы ПВО ополчения обнаружили и... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 04 мая 2015 г. (ВИДЕО) — За...
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
... ополчению Донбасса за все то, что вы делаете и сделали для Новороссии... ранения. Утверждалось также, что ДРГ ополчения была уничтожена. Согласно сообщениям украинской... | Источник: www.youtube.com Сводка новостей Новороссии 05 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2015
...8 по 10 мая украинская сторона традиционно обвиняла ополчение в нарушении ...целью подавления огневых точек противника ополчение ведет контрбатарейную стрельбу, ограниченную ... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 10 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>