США – Пхеньяну: Вывозите ЯО – получаете рис с тушёнкой

В США заявили о том, что они готовы вычеркнуть КНДР из списка «стран – пособниц терроризма». Одна только это формулировка уже говорит о безграничном лицемерии Вашингтона, которому накануне на заседании Совета безопасности ООН российский представитель напомнил, что террористы, например, в Сирии, очень вольготно чувствуют себя именно на контролируемых войсками США территориях.



В обмен на «вычёркивание из списка» Вашингтон требует от Пхеньяна выполнения следующего условия: полного отказа от ядерного оружия с вывозом за пределы Северной Кореи ядерных боеголовок, обогащённого урана и имеющихся у армии КНДР ракет.

Такие данные публикует японская пресса со ссылкой на осведомлённые источники во властных кругах. В материале говорится о том, что если Северная Корея выполнит американские условия, то её не только вычеркнут из перечня стран – «пособников терроризма», но и предоставят гуманитарную помощь по разрабатываемой программе.



Американская разведка ранее предоставила в администрацию Трампа данные о том, что КНДР обладает как минимум 12-ю ядерными боеголовками, несколькими центнерами высокообогащённого урана и примерно 50 кг оружейного плутония. И всё это нужно вывезти за пределы страны в обмен на несколько вагонов риса и контейнер с тушёнкой.



Напомним, что ранее в Пхеньяне пригрозили отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом в связи с началом масштабных американо-южнокорейских учений на Корейском полуострове. В США заявили, что “учения носят плановый характер, и не направлены против КНДР”.

Источник: voicesevas.ru