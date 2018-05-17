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США – Пхеньяну: Вывозите ЯО – получаете рис с тушёнкой

07:25. 17 мая 2018 Просмотров - 265 2 коммент. Опубликовал:

В США заявили о том, что они готовы вычеркнуть КНДР из списка «стран – пособниц терроризма». Одна только это формулировка уже говорит о безграничном лицемерии Вашингтона, которому накануне на заседании Совета безопасности ООН российский представитель напомнил, что террористы, например, в Сирии, очень вольготно чувствуют себя именно на контролируемых войсками США территориях.

В обмен на «вычёркивание из списка» Вашингтон требует от Пхеньяна выполнения следующего условия: полного отказа от ядерного оружия с вывозом за пределы Северной Кореи ядерных боеголовок, обогащённого урана и имеющихся у армии КНДР ракет.

Такие данные публикует японская пресса со ссылкой на осведомлённые источники во властных кругах. В материале говорится о том, что если Северная Корея выполнит американские условия, то её не только вычеркнут из перечня стран – «пособников терроризма», но и предоставят гуманитарную помощь по разрабатываемой программе.

Американская разведка ранее предоставила в администрацию Трампа данные о том, что КНДР обладает как минимум 12-ю ядерными боеголовками, несколькими центнерами высокообогащённого урана и примерно 50 кг оружейного плутония. И всё это нужно вывезти за пределы страны в обмен на несколько вагонов риса и контейнер с тушёнкой.

Напомним, что ранее в Пхеньяне пригрозили отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом в связи с началом масштабных американо-южнокорейских учений на Корейском полуострове. В США заявили, что “учения носят плановый характер, и не направлены против КНДР”.
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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
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2 коммент.»

  • 10670 9134
    Вячеслав 17 мая 2018 в 12:20 Ссылка Пометить
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    Нагло-саксам верить нельзя… Пример тому – индейцы Америки… Да и наш СССР – тоже…

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  • 753 547
    Александр 17 мая 2018 в 12:38 Ссылка Пометить
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    У США сохранилось желание (не смотря на огромный долг и стремительно развивающиеся страны)стать единовластным жандармом всех стран на планете Земля.

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