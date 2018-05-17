США – Пхеньяну: Вывозите ЯО – получаете рис с тушёнкой
В США заявили о том, что они готовы вычеркнуть КНДР из списка «стран – пособниц терроризма». Одна только это формулировка уже говорит о безграничном лицемерии Вашингтона, которому накануне на заседании Совета безопасности ООН российский представитель напомнил, что террористы, например, в Сирии, очень вольготно чувствуют себя именно на контролируемых войсками США территориях.
В обмен на «вычёркивание из списка» Вашингтон требует от Пхеньяна выполнения следующего условия: полного отказа от ядерного оружия с вывозом за пределы Северной Кореи ядерных боеголовок, обогащённого урана и имеющихся у армии КНДР ракет.
Американская разведка ранее предоставила в администрацию Трампа данные о том, что КНДР обладает как минимум 12-ю ядерными боеголовками, несколькими центнерами высокообогащённого урана и примерно 50 кг оружейного плутония. И всё это нужно вывезти за пределы страны в обмен на несколько вагонов риса и контейнер с тушёнкой.
Напомним, что ранее в Пхеньяне пригрозили отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом в связи с началом масштабных американо-южнокорейских учений на Корейском полуострове. В США заявили, что “учения носят плановый характер, и не направлены против КНДР”.
Источник: voicesevas.ru
loading...
Нагло-саксам верить нельзя… Пример тому – индейцы Америки… Да и наш СССР – тоже…
loading...
У США сохранилось желание (не смотря на огромный долг и стремительно развивающиеся страны)стать единовластным жандармом всех стран на планете Земля.