Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 мая 2018
- 10:20 Готовившие теракт в Москве члены ИГИЛ* получили от 15 до 18 лет колонии.
- Вчера 23:18 Штурм Дерны. 16.05.2018.
- Вчера 22:20 Растанский котел все.
- Вчера 21:47 Задержание 60 французских спецназовцев в Сирии, — подробности (ФОТО).
- Вчера 21:35 ВАЖНО: Армия России ликвидировала Растанский котёл, сотни боевиков присягают Асаду и поднимают флаги САР (ФОТО).
- Вчера 20:04 Весеннее наступление Талибана.
Готовившие теракт в Москве члены ИГИЛ* получили от 15 до 18 лет колонии
За подготовку серии терактов в столице Московский окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной в России организации «Исламское государство»*
*«Исламское государство» (ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Штурм Дерны. 16.05.2018
В продолжение темы начавшегося штурма Дерны https://colonelcassad.livejournal.com/4191202.html.
На волне первых успехов, когда силы "Шуры моджахедов Дерны" были разгромлены в боях за предполье и механизированные группы выкатываются на окраины Дерны, в штабе Хафтара заявили, что вслед за Дерной, вся Ливия будет освобождена от террористов.
Имеют ли там ввиду только джихадистов связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ или же относят к террористам банды Мисураты и действующего правительства, в штабе Хафтара не уточняют. Наступление облегчается авиационной поддержкой со стороны ОАЭ, что позволяет Хафтару достаточно уверенно давить оппонентов, к которым он не мог подступиться несколько лет, но теперь джихадистскому клоповнику в Дерне приходит конец. Боевиков банально передавливают превосходящими ресурсами – у Хафтара просто больше людей, тачанок, танков, орудий и прочего добра, которое он получает из разных источников, в том числе и из России. В ООН призвали к избирательному применению силы, так как при бомбардировках артиллерией и авиацией окраин Дерны страдают не только боевики, но и гражданские лица. У Хафтара заявляют, что в любом случае операция против боевиков будет доведена до конца, перебрасывая дополнительные силы к городу для уличных боев, так как боевики в Дерне заявили, что не прогнутся.
Карта служит наглядной иллюстрацией тезиса, что "демократия это худшая форма правления". Некогда единая и одна из самых богатых стран Африки превратилась в распавшиеся обломки, на которых хозяйничают различные банды под разными вывесками. На Хафтара собственно и ставят лишь потому, что он в теории может обеспечить хотя бы видимость порядка.
Почему так важна Дерна? Как не трудно заметить, она является огромной занозой в заднице у Хафтара, мешая ему сконцентрироваться на взятии под контроль центральной части страны. Кроме того, Египет, проводящий контртеррористические операции на границе с Ливией и на Синае, настаивает, чтобы Хафтар навел порядок на приграничных с Египтом терририториях, дабы прекратить нападения боевиков на египтян.
Взяв Дерну, Хафтар в течении года сможет дожать оппонентов в районе Бенгази и Аджабии, обеспечив 100-процентный контроль над Киренаикой. А имея под собой как основные месторождения нефти и трубопроводы, терминалы Рас Лануфа и Бреги и оружейные поставки из Египта, ОАЭ и России, Хафтар в перспективе может рассчитывать на взятие под контроль остальной Ливии, если конечно он не умрет по причине болезни или не будет убит. Гипотетический альянс с сыном Каддафи может обеспечить Хафтару поддержку ряда сильных племенных групп, но это скорее наметки на перспективу, так как схватка с Мисуратой и Триполи за господство в Ливии еще предстоит. И решится вопрос явно не галочками в бюллетенях. При этом Хафтар не забывает поддерживать контакты с Францией (где его недавно оперировали) и с Италией, которые имеют развернутые контингенты войск на территории Ливии и у которых Хафтар не так давно просил 6 млрд. долларов (в чем ему впрочем отказали).
Ну а пока Дерна.
Трофей.
Брошеная линия обороны боевиков.
Немного "Безумного Макса".
И еще на тему Ливии.В Себхе был снесен водный резвервуар, который использовался как позиция для снайперов в разборках местных банд.
Уже достижение. Не то, что при "кровавом тиране Каддафи".
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Растанский котел все
Сегодня официально прекратил свое существование Растанский котел просуществовавший практически 6 лет.
Боевики передав тяжелое вооружение, склады боеприпасов, карты минных полей и подземных фортификационных сооружений, выехали на север Сирии под крыло Эрдогана.
Капитуляция Восточной Гуты очевидно повлияла на моральный дух боевиков, которые лишь слегка поупирались на переговорах, но потом все равно отправились по пути своих коллег из Восточной Гуты и Восточного Каламуна, что позволило САА сохранить жизни своих солдат и избавить города в котле от излишних разрушений.
Таким образом, в течении весны были ликвидированы 3 крупнейших анклава, которые сирийцы не могли подавить много лет – Восточная Гута, Восточный Каламун и Растан. Остался Ярмук, откуда "зеленые" также уже выехали, а оставшиеся там боевики ИГИЛ дают свой последний бой затягивая безнадежное сопротивление. До конца мая должны и этих дочистить, что обеспечит для Асада максимальную связность контролируемых территорий и позволит вести более активные операции по ее расширению военным или дипломатическим путем. Стоит также отметить, что эта победа привела к полному освобождению от боевиков провинции Хомс и полному освобождению южной части провинции Хама, где армия до сих пор не контролирует лишь кусок к северу от столицы провинции.
В освобожденных городах и поселках уже началась работа по разминированию и налаживанию местных администраций. Начали возвращаться первые беженцы и со временем жизнь тут должна войти в мирную колею, хотя конечно нельзя исключать вылазок непримиримых боевиков, которые могут устраивать теракты или нападать на военных, так что от мухабарата еще потребуется серьезная работа по искоренению возможных остатктов террористического банд-подполья.
Когда мужики грамотно делают свою работу.
Сирийцев с победой, но и наших военных не забываем, они были весьма убедительными, разъясняя боевикам необходимость поскорее отваливать к Эрдогану, где добрым словом, а где и добрым ФАБом.
Теперь куда как интереснее не добивание в Ярмуке и дочистка пустыни под Дейр-эз-Зором, а операции САА в ходе летней кампании, но про это отдельно.
Как сообщает Anna-News с ссылкой на местные СМИ, боевикам в Дераа выдвинут ультиматум о сдаче своих позиций сирийской армии в течении 48 часов, иначе начнется переброска "Тигров" и 3-й танковой дивизии из провинции Хомс на юг. Вот и посмотрим, доберутся ли погулявшие по всей Сирии "Тигры" до этого, ранее второстепенного, ТВД.
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Задержание 60 французских спецназовцев в Сирии, — подробности (ФОТО)
Проект WarGonzo рассказывает о том, как военные из Франции «спалились» в провинции Хасака и были задержаны на одном из блокпостов САА.
Мы обещали узнать, как так вышло, что французский спецназ заблудился в сирийской пустыне и что с ним случилось дальше. Рассказываем.
Изначально на границе с Ираком французский кортеж встречала группа сопровождения от курдской группировки «Демократические Силы Сирии». Вместе они проследовали по направлению к Эль-Камышлы (крупнейший сирийский город на границе с Турцией, поделённый на «зоны влияния» между курдами и правительственными силами, где находится важнейший в стратегическом плане аэропорт).
Однако после того, как 20 джипов с 60 французскими военными и инструкторами добрались до подконтрольного курдам города Малькия, сопровождение от ДСС их оставило и по непонятным причинам колонна с иностранцами дальше продолжила движение самостоятельно.
По информации источника WarGonzo, на допросе у САА французы рассказали, что направлялись в Эль-Камышлы и ехали по указателям. От себя добавим, что более глупой и неосмотрительной идеи сложно придумать в условиях войны, где линия фронта нестабильна.
Двигаясь по указателям, колонна из двадцати джипов с французскими военными в итоге вместо того, чтобы заехать в Эль-Камышлы через подконтрольный курдам КПП, вышла на объездную дорогу и таким образом попала на единственный (!) блокпост САА за пределами аэропорта.
Бойцы правительственных сил, естественно, задержали подозрительную колонну. Французские военные никакого сопротивления не оказали, так как были уверены, что приехали на КПП курдов и дружественных ДСС. По имеющимся у них (у французов) данным, блокпостов САА в этом месте не должно быть вообще.
Представители сирийских спецслужб опросили старшего группы французских военных, его подчинённые были сфотографированы, с паспортов сняты копии, данные по автомобилям также задокументировали (номера на белых «Тойотах» стояли иракские). Напомню, при осмотре джипов бойцы САА обнаружили снайперские винтовки, тепловизоры и другое специфическое оборудование военного назначения.
Старший группы (на фото) сообщил «мухабарату», что цель прибытия французского контингента в Сирию — участие в боевых действиях против ИГИЛ* на стороне курдской группировки «Демократические Силы Сирии». После Эль-Камышлы отряд должен был направиться в Хасаку, а затем в Дейр эз-Зор (несколько анклавов которого на восточном берегу Евфрата контролируют курды).
Спустя два часа иностранных гостей хватились курды и спецслужбы ДСС. В результате крайне напряжённых переговоров между ДСС и САА французов всё-таки отпустили. Их выручило то обстоятельство, что на данный момент оппозиционные Асаду ДСС находятся в режиме союзнических отношений с САА. По крайней мере, в том, что касается борьбы с террористами из ИГИЛ.
Подводя итог, можно сказать, что таким образом было зафиксировано первое масштабное развёртывание французского контингента в Сирии. Данный факт подтверждает слова американского президента Трампа, сказанные после встречи с президентом Франции Макроном, о том, что союзники США присоединились к наземной части операции в Сирии.
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*запрещенная в РФ террористическая группировка
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ВАЖНО: Армия России ликвидировала Растанский котёл, сотни боевиков присягают Асаду и поднимают флаги САР (ФОТО)
Российские военные полностью ликвидировали Растанский котёл и зону деэскалации #2 на севере Хомса. Операция в этом районе завершена.
Как сообщалось, два дня назад российские военные вошли в населённые пункты так называемого Растанского анклава на границе провинций Хомс и Хама, там их встретили вчерашние боевики, которые начали водружать государственные флаги САР.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В результате последних переговоров с российскими военными многие вооружённые группы Растана, незапятнанные кровавыми преступлениями, приняли решение перейти на сторону Дамаска и поднять сирийские флаги над своими городами и посёлками.
Многие из этих мужчин изъявили желание присоединиться к силам безопасности САР, чтобы защищать порядок в своих районах, также многие готовы вступить в Сирийскую армию.
Как передавала «РВ», тысячи радикальных джихадистов и члены их семей уже неделю покидают свой оплот на севере провинции Хомс. Перед этим они сдали множество военной техники и различного вооружения.
Как видно в фоторепортаже «Русской Весны» из посёлков Телль-Биса и Ллель-Дмина, местные жители с радостью встречают бойцов военной полиции и Центра примирения Минобороны РФ.
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Весеннее наступление Талибана
Весеннее наступление Талибана
В условиях продолжающейся войны в Сирии события в Афганистане освещаются мировыми СМИ по остаточному принципу. Между тем, в стране в течении более сорока лет продолжается гражданская война с активным участием исламистских организаций. Наряду с Талибаном*, который уже свыше 20 лет орудует на территории страны, в Афганистане развивают свою деятельность боевики ИГИЛ. Еще в конце апреля талибы анонсировали начало весеннего наступления на правительственные войска и международную коалицию в стране. После свержения власти Талибана в 2001 году в Афганистане продолжаются боевые действия между правительством, поддерживаемым возглавляемой США международной коалицией и талибами.
Фактически, официальный Кабул не контролирует значительные территории страны. Речь идет в первую очередь об южных провинциях, населенных пуштунами, традиционно лояльно настроенных к Талибану. Например,в провинции Гильменд правительственные войска контролируют только крупные населенные пункты, сельская местность находится под контролем талибов. Силовики в провинции фактически заперты на своих базах.С 2014 года международная коалиция переложила основную тяжесть ведения войны на афганскую национальную армию, постепенно дистанцируясь от прямого участия в боевых действиях.
За годы войны Талибан добился существенных успехов в ведении партизанской войны. В преддверии весенней кампании талибы существенно поработали над модернизацией своих вооруженных формирований. В частности, в распоряжении Талибана появились даже элитные части.Спецподразделение «Сара Хета» насчитывает порядка тысячи солдат. Их солдат легко опознать по темной униформе и черной чалме. На винтовках — прицелы ночного видения. Американцы называют их «Красной частью». Свои спецоперации они проводят под покровом ночи. Боевики "талибского спецназа" вооружены и экипированы преимущественно НАТОвскими образцами.Талибы утверждают, что оружие и экипировка досталась им в качестве трофеев, однако очевидно, что фактически имущество афганской армии в таких количествах попадает к талибам в результате его продажи силовиками, а также перехода афганских военных на сторону боевиков.
Значительная часть бойцов АНА и полицейских симпатизирует талибам, считая международную коалицию оккупантами, захватившими страну. Именно в следствии подобных настроений значительное количество оружия, предоставляемого афганским силовикам попадает в руки Талибана.США традиционно обвинило Россию в поставках вооружения талибам, однако, эти обвинения остаются голословными. В свою очередь Москва настаивает на необходимости политического диалога с Талибаном, отрицая поставки вооружения.
26 апреля талибы перешли к активным боевым действиям на территории сразу нескольких провинций страны. Фактически, правительство Афганистана не ожидало подобного масштаба действий Талибана. Вопреки ожиданиям того, что активность талибов будет в первую очередь направлена на южные провинции страны, талибы нанесли удары в провинциях Фарьяб, Бадахшан, Баглан захватив в каждой из них по уездному центру. Если в Фарьябе и Бадахшане силовики смогли оперативно освободить захваченные населенные пункты, то бои за уездный центр Тала Ва Барфак в провинции Баглан продолжаются по сей день. Потери силовиков исчислялись десятками. Наряду с захватами населенных пунктов в северной части страны, талибы нарастили активность и в южных провинциях,что также стоило силовикам ощутимых потерь. В частности 13 мая в наиболее опасной афганской провинции Гильменд был потерян транспортный вертолет ВВС Афганистана. о неофициальной версии, машина была сбита огнем с земли.
Однако, главный удар ждал правительственные войска на западе страны. Свыше 2000 боевиков Талибана атаковали провинциальный центр город Фарах. Силовики, удерживающие город были фактически блокированы. К утру 15 мая талибы фактически взяли Фарах под контроль. Силовикам не помогли даже авиаудары А-10 ВВС США. Захват Фараха стал наиболее крупным успехом Талибана с 2001 года. Ранее талибы неоднократно захватывали уездные центры, однако до этого им ни разу не удавалось взять под контроль центральный город провинции. Официальный Кабул опроверг информацию о захвате Фараха, заявив о том,что наступление Талибана остановлено, в ходе боев уничтожены свыше 300 боевиков. Однако, талибы выложили многочисленные фото и видео доказательства своего контроля над городом.
Уже сегодня приходит информация о масштабной антитеррористической операции в городе, который, по словам афганских силовиков освобожден от Талибана ( непонятно, от кого освобождали Фарах, если наступление талибов было отражено )Потери силовиков по официальным, явно заниженным, данным составили 25 человек убитыми. Впрочем, очевидно, что талибы и не планировали удерживать столицу провинции, ввязываясь в тяжелые бои с регулярной армией. Проведя операцию рейдового характера, захватив трофеи и пленных, они традиционно отступят в горы.
Параллельно с захватом Фараха талибы захватили уездный центр в провинции Бадгис на северо-западе страны. Сегодня поступила информация о захвате уездного центра Джагату в провинции Газни (центральный Афганистан).При этом боевики захватили две единицы полицейской техники.В ходе боя в ночь с 15 на 16 мая погибли как минимум 22 силовика. Таким образом, очевидно,что Талибан активизировал свои действия по всей территории страны. Правительство, несмотря на информацию о готовящемся весеннем наступлении, фактически не смогло ничего противопоставить талибам. Активизация боевых действий Талибаном привела к необходимости интенсивного применения ВВС международной коалиции и выявило серьезные проблемы в военном строительстве афганской национальной армии(АНА). Так, авиация страны фактически не имеет ударной составляющей. Воздушную поддержку наземным подразделениям на поле боя может оказывать одна(!) эскадрилья вертолетов Ми-35. Большинство вертолетного парка страны представлено транспортными машинами. Ударные самолеты представлены легкими штурмовиками А-29 Super Tucano, позволяющими выполнять задачи с существенными ограничениями. В частности, они не имеют соответствующего оборудования связи, чтобы сделать их действительно эффективными для задач непосредственной поддержки с воздуха. Фактически этот самолет может поддерживать радиосвязь с наземным центром только в радиусе 14 миль.
Этим и были обусловлены попытки Кабула достигнуть соглашения о поставках авиатехники из РФ.
Серьезные проблемы с оснащением тяжелым вооружением имеют и сухопутные войска АНА. Так, артиллерийская составляющая пехотных бригад представлена одной (!) батареей гаубиц Д-30. Танковые подразделения страны представлены отдельными танковыми ротами на Т-62. Фактически, созданная НАТОвскими инструкторами АНА способна только на контрпартизанские операции. В случаи перехода талибов от партизанской тактики к захвату и удержанию населенных пунктов афганских военных ждут действительно серьезные проблемы. На примере боев в городе Марави была возможность убедиться, к чему приводят попытки штурма населенного пункта силами армии, фактически лишенной тяжелого вооружения. Подобное положение дел в афганской армии потребует втягивания в конфликт сухопутных подразделений международной коалиции, хотя сомнительно,что лидеры западных государств пойдут на подобные шаги.
Весеннее наступление талибов, начавшееся 26 апреля продолжается. За 19 дней кампании Талибан совершил уже свыше 2700 вооруженных атак на силовые структуры Афганистана. Силовики понесли ощутимые потери в живой силе и технике. Очевидно, что бои первой половины мая являются только началом широкомасштабной кампании по дестабилизации обстановки в стране. Правительство Афганистана оказалось не способным предотвратить новое наступление талибов. Силовые структуры страны фактически продемонстрировали свою слабую боеспособность. События первой половины мая 2018 года позволяют констатировать факт провала попытки возглавляемой США коалиции добиться стабилизации обстановки в стране силами афганских силовиков. Фактически, длящаяся в стране восемнадцатый год интервенция НАТО не принесла мира на афганскую землю. Война, продолжающаяся уже свыше сорока лет, в данный момент не имеет перспектив завершения. Очередная попытка закончить войну путем ее "афганизации" фактически закончилась провалом.
https://vk.com/wall-140312885_52264 – цинк
На вечер 16 мая правительство уверяет, что контролирует Фарах, куда введены дополнительные силы спецназа, армии и полиции.
По сути, повторяется история с набегом Талибов на Кундуз. Каких-либо перспектив для правительства в Кабуле не просматривается. Талибан очевидно усиливается и пробует прощупывать провинциальные центры, уже не удовлетворяясь контролем над горами и сельскими районами. По сути, на текущем этапе войны именно Талибан владеет инициативой, хотя это и не гарантирует ему победы, в силу огромного технического превосходства оппонентов.
Еще фотографии боев за Фарах.
Трофеи талибов.
Пленный талиб.
Осторожно, 18+.
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Убитые талибы.
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