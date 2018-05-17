Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 мая 2018

Проект WarGonzo рассказывает о том, как военные из Франции «спалились» в провинции Хасака и были задержаны на одном из блокпостов САА.

Мы обещали узнать, как так вышло, что французский спецназ заблудился в сирийской пустыне и что с ним случилось дальше. Рассказываем.

Изначально на границе с Ираком французский кортеж встречала группа сопровождения от курдской группировки «Демократические Силы Сирии». Вместе они проследовали по направлению к Эль-Камышлы (крупнейший сирийский город на границе с Турцией, поделённый на «зоны влияния» между курдами и правительственными силами, где находится важнейший в стратегическом плане аэропорт).

Однако после того, как 20 джипов с 60 французскими военными и инструкторами добрались до подконтрольного курдам города Малькия, сопровождение от ДСС их оставило и по непонятным причинам колонна с иностранцами дальше продолжила движение самостоятельно.

По информации источника WarGonzo, на допросе у САА французы рассказали, что направлялись в Эль-Камышлы и ехали по указателям. От себя добавим, что более глупой и неосмотрительной идеи сложно придумать в условиях войны, где линия фронта нестабильна.

Двигаясь по указателям, колонна из двадцати джипов с французскими военными в итоге вместо того, чтобы заехать в Эль-Камышлы через подконтрольный курдам КПП, вышла на объездную дорогу и таким образом попала на единственный (!) блокпост САА за пределами аэропорта.

Бойцы правительственных сил, естественно, задержали подозрительную колонну. Французские военные никакого сопротивления не оказали, так как были уверены, что приехали на КПП курдов и дружественных ДСС. По имеющимся у них (у французов) данным, блокпостов САА в этом месте не должно быть вообще.

Представители сирийских спецслужб опросили старшего группы французских военных, его подчинённые были сфотографированы, с паспортов сняты копии, данные по автомобилям также задокументировали (номера на белых «Тойотах» стояли иракские). Напомню, при осмотре джипов бойцы САА обнаружили снайперские винтовки, тепловизоры и другое специфическое оборудование военного назначения.

Старший группы (на фото) сообщил «мухабарату», что цель прибытия французского контингента в Сирию — участие в боевых действиях против ИГИЛ* на стороне курдской группировки «Демократические Силы Сирии». После Эль-Камышлы отряд должен был направиться в Хасаку, а затем в Дейр эз-Зор (несколько анклавов которого на восточном берегу Евфрата контролируют курды).

Спустя два часа иностранных гостей хватились курды и спецслужбы ДСС. В результате крайне напряжённых переговоров между ДСС и САА французов всё-таки отпустили. Их выручило то обстоятельство, что на данный момент оппозиционные Асаду ДСС находятся в режиме союзнических отношений с САА. По крайней мере, в том, что касается борьбы с террористами из ИГИЛ.

Подводя итог, можно сказать, что таким образом было зафиксировано первое масштабное развёртывание французского контингента в Сирии. Данный факт подтверждает слова американского президента Трампа, сказанные после встречи с президентом Франции Макроном, о том, что союзники США присоединились к наземной части операции в Сирии.

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*запрещенная в РФ террористическая группировка