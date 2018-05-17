Счётчики в домах россиян станут «умными»

Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний предлагают сделать обязательной в следующем году. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных.

Нововведение коснется зданий после капитального ремонта и новостроек, следует из документов Минстроя, с которыми ознакомились «Известия».

С начала следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу.

Изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года, следует из проекта «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Обсуждение проекта «дорожной карты» проходит на этой неделе в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ, рассказал «Известиям» один из участников рабочей группы.

Во II квартале 2019 года будут внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие обязательное проведение работ по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг с функцией дистанционной передачи показаний при вводе новых домов в эксплуатацию, указано в тексте документа. То же касается многоквартирных домов, включенных в программы капитального ремонта.

Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года. Ожидается, что к концу 2021 года эти системы будут применять 100% новых потребителей в новостройках и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020–2021 годах в ходе капитального ремонта.

Один из инициаторов установки «умных» счетчиков — первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин сетует на то, что многие собственники квартир зачастую подкручивают приборы, «вставляют магниты, пленочки, вертят счетчик в обратную сторону», чтобы платить меньше. В результате затраты ложатся на других жителей.

Установив интеллектуальную систему, гражданин начнет экономить, так как похищать ресурсы ни он, ни его соседи по дому уже не смогут — всю информацию будет видеть оператор в центре сбора данных.

«В чем смысл системы? В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный „мозг“, которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», — пояснил «Известиям» Александр Сидякин.

Сейчас в законодательстве уже есть меры, позволяющие субъектам РФ при капремонте домов устанавливать такие счетчики. Кроме того, Жилищный кодекс разрешает при помощи «умных» приборов рассчитывать затраты на общедомовые нужды — уборку лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, полив цветов в подъездах и так далее.

Уже во II квартале 2018 года профильные министерства должны направить доклад в правительство о предложениях по обязательной установке таких общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Соответствующее поручение закреплено правительственным распоряжением от 19 апреля 2018 года, с которым ознакомились «Известия». Александр Сидякин говорит, что в данном случае нужно учитывать не только энергоресурсы (свет и тепло), но все системы, которые обслуживают дом.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что внедрение интеллектуальных счетчиков — это единственная возможность навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги.

«Нужны более жесткие санкции за неплатежи по ресурсам, за отказ устанавливать эти приборы учета. Сейчас такие интеллектуальные системы являются большой редкостью просто потому, что они представляют собой часть общедомового имущества и для их установки нужно решение общего собрания, не менее двух третей голосов собственников», — прокомментировала Светлана Разворотнева.

По словам Александра Сидякина, для получения реальной экономии при оплате коммунальных ресурсов только лишь установки интеллектуальных счетчиков недостаточно. В доме необходимо исключить сквозняки, обшить фасад энергоэффективными материалами, установить узлы погодного регулирования — так называемые «погодники», которые в зависимости от температуры воздуха на улице регулируют подачу в дом тепла, и так далее.

Депутат отметил, что в домах с самым высоким классом энергоэффективности (А) экономия на платежах за ЖКХ может начинаться от 40%, затраты на счетчик окупятся за 6–9 месяцев.

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