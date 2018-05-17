Российская общественная инициатива:

Запретить деятельность иностранных консалтинговых и аудиторских компаний в министерствах и ведомствах РФ

Практический результат

Решение

Голосовать здесь

Правительство Российской Федерации с 1990 года сотрудничает с консалтинговыми и аудиторскими компаниями стран НАТО, такими как PricewaterhouseCoopers (США), KPMG (Нидерланды), Deloitte and Touch (Великобритания), Oliver Wyman (США) и другими. Во всех наших министерствах и ведомствах работают иностранные консалтинговые компании, которые определяют стратегию, расписывают её на конкретные направления, осуществляя фактически управление ими.Это именно благодаря их «советам» у нас плачевная ситуация во всех стратегических отраслях – ЖКХ, образовании, науке, спорте, экономике, финансовом секторе и т.д. В настоящий момент эти компании являются проводниками решения МВФ о ликвидации России, принятого США и их союзниками. Они причина повышения пенсионного возраста, налогов, сокращения зарплат, падения курса рубля, роста цен и других социальных бомбардировок:- страны Запада во главе с США объявили экономические санкции нашей стране, и перекрыли доступ нашему бизнесу к рефинансированию своих долгов, из-за чего происходит сокращение рабочих мест, рост цен, падение уровня жизни людей;- лидеры стран участниц военного блока НАТО объявили Россию угрозой миру № 1 и ведут информационную лживую войну против нашего народа, проводят учения у наших границ и открыто нарушают данные обещания о не расширении блока НАТО на восток;- нашу великую историю Победы в Великой Отечественной войне хотят наглым образом обернуть против нас, занизить заслуги наших предков и дискредитировать эту святую для нас Победу;- наших спортсменов-олимпийцев и параолимпийцев по надуманным поводам лишают возможности выступать за свою страну на Олимпийских играх 2016 и 2018 года;- фактически против нашей страны ведётся Западом настоящая война, целью которой является разрушение государства Россия и уничтожение её народа.В результате принятия данной инициативы мы вернем рычаги управления государством на рельсы национальных интересов. Санкции Запада станут бессмысленными, т.к. их проводники будут удалены от принятия стратегических решений.Майские указы Президента начнут реализовываться на 100%.Прекратить сотрудничество с консалтинговыми и аудиторскими компаниями, в уставном капитале которых присутствуют доли, принадлежащие иностранным юридическим и(или) физическим лицам.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com