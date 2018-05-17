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Почему США так хотят выйти из договора РСМД

14:39. 17 мая 2018 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал:

 Президент США Дональд Трамп распорядился составить план о введении нового пакета антироссийских санкций. Причина, как обычно, «весьма весомая»: «Мы предполагаем, что Россия нарушает договор по ликвидации РСМД».

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Вышеуказанное предположение, как вы понимаете, не строится вообще ни на чем – это просто голословное заявление, не подкрепленное никакими фактами. Конечно же, на эти обвинения российская сторона отреагировала, как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «Россия никогда не нарушала договора РСМД и отрицает любые обвинения в подобных нарушениях. Москва четко придерживается всех взятых на себя международных обязательств». При этом не стоит забывать о том, что Штаты сами не раз нарушали этот договор, как говорил президент РФ Владимир Путин, на военных базах США в Европе возводится именно наступательная инфраструктура, нарушающая положение договора РСМД».

Так для чего же Штаты начали кампанию по голословному обвинению России в нарушении вышеупомянутого договора? Самой вероятной причиной, которая мне видится – это продолжение возведения военной инфраструктуры вокруг нашей страны. И никто уже не сможет к этому придраться, так как Штаты преспокойно выйдут из договора РСМД, выставив при этом виновной именно Москву. А ракеты вокруг России США нужны для того, чтобы обезопасить себя от ядерного ответа, если вдруг они захотят нанести по России «упреждающий удар».

Конечно, это самый жесткий из всех возможных сценариев, однако есть и другие причины такой антироссийской истерии. В частности речь идет о геополитической оставляющей – Штаты в последние годы стали сдавать позиции, и это факт. Чтобы сохранить однополярный мир и свою гегемонию, Вашингтону нужно предотвратить союз России с Китаем и Ираном, ибо только объединенная Евразия может конкурировать с США. Уже сейчас все идет к тому, чтобы отказаться от использования доллара в расчетах контрактов в Евразии, а это будет колоссальным ударом по штатам. Поэтому они сейчас и бросают все силы на то, чтобы противостоять России, придумывая все новые и новые поводы для конфликтов.

 

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