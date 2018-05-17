Новый состав правительства: Путин из обороны переходит в атаку.

Представляю статью А. Халдея, при чём весьма оптимистичную. Увы у меня его не так много, как у блогера, хотя что -то в этом есть...

Продолжается поток комментариев новых назначений в Кабинет министров России. Комментарии большинства аналитиков вызывают как минимум недоумение.

Вообще-то эксперт - это не подобный флюсу узкий специалист, как говорил Козьма Прутков, а человек, который в происходящем понимает куда больше, чем все остальные. Но в отношении назначения нового состава руководства Кабинета Министров России эксперты сошлись на одной общей фразе: "Я не понимаю" - и дальше вариации на эту тему:

"Я не понимаю, зачем Путин назначил Медведева".

"От перемены мест слагаемых сумма не меняется".

"Народ устал от старого состава и надо спустить пар".

"Для новой игры нужны новые ключевые игроки команды".

"Коней на переправе не меняют".

"Нет новых кадров, у Путина кадровый голод".

"Опять на 6 лет те же лица, ждать нечего, Боже, спаси Россию!"

"У популярного президента непопулярные министры. Это ошибка".

И тому подобные высказывания, глубина которых вызывает вопросы - это действительно эксперты говорят? Или это сбор дедушек во дворе, собравшихся постучать в домино? Собрание пикейных жилетов, обсуждающих, голова Гувер или не голова, и положил бы он палец в рот Гинденбургу или не положил? Зачем приглашать эксперта на интервью, если он начинает со слова "Я не понимаю..." Я специально не называю фамилии экспертов, но тут есть и публицисты-писатели, и доктора экономических наук, и сторонники Путина, и противники, и нейтралы, и кого тут только нет.

Потрясает даже не наивность экспертов - потрясает степень их инфантильности. Такие вещи могут говорить досужие жители интернета, кочующие с блога на блог и в трёх цензурных словах из десяти написанных выражающих всю свою накопленную жизненную мудрость. Но экспертам нужно видеть немного поглубже и понимать немного побольше. Иначе что же это за эксперты? Это делегаты от партии пенсионеров, а не эксперты.

Путину от них первый упрёк - это назначение Медведева. Дескать, опять двадцать пять. Слабый, оторванный от реальности, непопулярный, самый крупный антирейтинг, надоел и так далее. И вице-премьеры тоже не писк новизны, обменялись креслами - и на этом все перемены закончились. А мы ждём перемен, как пел Цой накануне перестройки, не к ночи будь помянута. Вот и вся экспертная премудрость. Это основной пул популярных "говорящих голов", которые на Ютубе постоянно комментируют происходящее.

Однако все ответы на все недоумённые вопросы давно даны. Экспертам даже думать не надо - достаточно просто промониторить некоторые федеральные аналитические сайты. Можно их не любить, но к сведению принять некоторые материалы просто стоит. Они могут не нравиться, с ними можно не соглашаться, но их нужно знать. Просто если ты назвался экспертом, то полезай на главные сайты и спасай Рим с учётом всех последних новостей.

А там уже не раз говорилось - посмотрите незамутненным взглядом на всё происходящее вокруг. И вы увидите следующее: Путин впервые создал самое политически слабое правительство. И впервые создал самое технически сильное правительство. Там теперь не лоббируют интересы кланов, а выполняют конкретные задания президента. Для этого не пришлось делать далёкий заход "через Дальний Восток" и менять Конституцию. Хватило 77 % голосов избирателей, отданных Путину на выборах.

Почему Медведев? Да именно потому, что премьер теперь не политик, тянущий за собой свои кланы, а отделённый от всяких кланов висячий в воздухе персонаж. Не ферзь, а висячая пешка, как говорят в шахматах. Зачем? А затем, что теперь все решения в правительстве принимает президент. Вы хотели этого все годы? Нате, получите. Теперь правительство - это не клуб по интересам, а аппарат чиновников без мнения, которым, образно говоря, скажут "Ляг, умри!" - они лягут и умрут. А не будут выдвигать условия, капризничать и торговаться "Хочу - не хочу". Что было бы, стань премьером кто угодно, вместо Медведева? Немедленно начались бы очереди лоббистов. Элиты стали бы считать, что выгодно - предать Путина и покачать нового премьера или подождать. Это то состояние, с которым в войну страна должна делать неотложные вещи и быть управляемой и единой?

Процесс Магомедовых и устранение Шувалова, Дворковича и Приходько показал, что Медведев теперь не игрок, а фигура на доске. Искать его защиты бесполезно - он теперь не решает такие вопросы. Он теперь "технический премьер". Это правильно? Правильно. Это так сложно понять? Не сложно. Так в чём же дело? Откуда этот поток нытья?

Далее эксперт кроме понимания смысла видимого процесса должен наблюдать и сопоставлять. Путин ослабил правительство как место компромиссов кланов и усилил его, превратив его в рабочий орган - и то рано судить, так как имён министров пока не назвали. Но роль нового правительства в политическом процессе уже видна. Разве это не то действие, которое надо было сделать в преддверии серьёзных перемен? Где ваша экспертность, эксперты?

Что делает Путин, проставив правительство "в коробочку", как говорят в аппарате управления? Он издаёт свой первый Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Как передаёт пресс-служба Кремля, документ содержит ряд поручений, которые охватывают социальные, экономические, экологические и другие вопросы развития страны. Там конкретные вещи:

1. Обеспечить прорыв в научном, социальном и экономическом развитии.

2. Обеспечить условия для стабильного роста реальных доходов россиян.

3. Гарантировать повышение уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

4. Обеспечить повышение продолжительности жизни граждан России до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет.

5. Снизить в 2 раза уровень бедности в стране.

6. Улучшать жилищные условия для не менее 5 млн. семей ежегодно. За 6 лет для 30-ти миллионов человек.

7. Ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира.

Как и за счёт чего - это другой вопрос для другого разговора. Не найдут решения эти - найдут другие. Неприятности надо решать по мере их поступления. Молиться на этот состав правительства никто не будет. Роль Тимошенко, Будённого и Ворошилова в Ставке Верховного Главнокомандования Сталина тоже изменялась по ходу войны. Нас сейчас интересует не способ действий министров, а характер правительства - новый он или нет. Были такие конкретные задачи раньше? Не были. Были более общие. Потому что правительство не было приведено в полное подчинение президенту. Теперь задачи конкретнее не бывает. Почему? Не потому ли, что впервые со времён Горбачёва и Ельцина правительство подчиняется президенту без влияния извне?

То есть мы видим - объект управления приведён в управляемое состояние. Грубо говоря, все троцкие оттуда выведены, и теперь там сплошные кагановичи и ворошиловы. То есть там теперь не "каждый суслик - агроном", а армия и командир, как положено. Приказы не обсуждаются, а выполняются. Неисполнение приказа - трибунал.

Состав правительства и содержание первого Указа Путина после назначения говорят всякому трезвому человеку, эксперт он или просто погулять вышел, о том, что Путин настроен так серьёзно, как никогда за всё предшествующее время. Он готовится очень серьёзно. Перемены начались, и начались они не с приведения в правительство ярких культовых и харизматичных фигур, а с максимального приглушения всякой яркости состава кабинета министров. Кабмин - это не съезд вундеркиндов и претендентов на лидерство в партии. Кабмин - это рутина и подчинение. Тут как в армии - думать не надо, тут надо исполнять. Думает президент. Он и задачи ставит. И те, кто будет умничать, а не выполнять, будут давать "советы постороннего", как писал Ленин.

Путин выходит из обороны и переходит в наступление. Под эти задачи он перестроил правительство. Его состав - не священная корова. Он так построен, что выход всегда открыт и люди будут меняться. Но тогда, когда для этого наступит нужное время. Для каждого этапа времени свои задачи и свой состав кабинета министров.

Чем западные эксперты отличаются от доморощенных? Тем, что примолкли. Они, в отличие от наших, понимают манёвры Путина. Чувствуют намерения, для которых всё это делается. Иллюзий и радости не испытывают. Захват контроля над армией - это всегда серьёзное усиление перед сражением. Трамп о таком контроле над своим правительством может только мечтать. Путин это делает. Результаты увидим в скором времени.

Имеющий глаза да увидит. А всё, что сверх того, то от лукавого.

Источник: zavtra.ru