Манипуляции общественным мнением – отличительная черта американской политики в любой точке земного шара.

Недавно мы наблюдали эти технологии в Армении. Однако, главным полигоном обработки человеческого сознания сегодня является Украина. После государственного переворота в феврале 2014 года и попадания украинского государства под внешнее управление, направлять в нужную сторону мнения и впечатления людей для американцев на территории Украины очень не сложно.

В преддверии президентских выборов, для украинских избирателей, Вашингтон подготовил… замену. Поскольку рейтинг Порошенко растаял, как шоколадные конфеты Рошен на солнце, в США считают, что нужно дать Украине альтернативу. Т.е. другого настолько же зависимого от США президента. В качестве подобной кандидатуры не только рассматривается, но и готовится вокалист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Он прошел курс обучения в США и на сегодня полностью готов к участию в президентских выборах на Украине. В которых, несколько одинаково проамериканских кандидата, будут оспаривать между собой «ярлык на княжение».

Об этом и о других международных новостях говорили в программе «Особая статья» на телеканале Звезда.

Полная версия программы:

P.S. Источник: tvzvezda.ru Не пьющий, но поющий: эксперт нашел единственное отличие между Порошенко и Вакарчуком Американцы готовят Святослава Вакарчука к президентским выборам на Украине Американцы готовят к новым президентским выборам 2019 года на Украине музыканта Святослава Вакарчука. Такое мнение высказал председатель партии «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. По его словам, в Вашингтоне внимательно следят за политическими предпочтениями граждан Украины и на их основании готовят нового кандидата в президенты страны. «Это было бы весело, если бы не было так грустно. Мне совершенно понятна реакция граждан Украины, которым так осточертели все эти прыгающие, орущие, жгущие, кричащие, не дающие им жить политики, что они просто обращают свой взгляд в другую сторону. Американцы, которые рулят политическими процессами на Украине, внимательно следят в том числе и за симпатиями граждан. И поэтому к новому президентскому сроку они готовят Вакарчука — певца. Порошенко, как известно, поет плохо, а Вакарчук поет хорошо… Украине опять навяжут проамериканского президента, только на этот раз не пьющего, а поющего. Вот и вся разница», — отметил эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда». Недавно Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев, чтобы выяснить, кому бы те отдали предпочтение в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле текущего года. Более 16% респондентов заявили, что готовы поддержать Юлию Тимошенко. За Анатолия Гриценко, Олега Ляшко и Петра Порошенко высказались примерно по 12% опрошенных. Владимиру Зеленскому готовы отдать свои голоса более 10% респондентов. А Святослава Вакарчука поддержали более 9% участников опроса.

Источник: nstarikov.ru