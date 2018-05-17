Не наша Победа?

Концептуал СМИ Какое значение имеет сегодня 9 мая?

В этот день на машинах появляются задорные боевые наклейки… Сотни тысяч людей проходят шествием по улицам российских городов, собираются у мемориалов и обелисков. Говорят, это один из тех редких праздников, которые пока ещё объединяют большинство живущих в России… Но какое значение имеет эта дата для наших соотечественников? Все ли вкладывают в неё один и тот же смысл?



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