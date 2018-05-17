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Не наша Победа?

14:43. 17 мая 2018 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал:

Какое значение имеет сегодня 9 мая?

В этот день на машинах появляются задорные боевые наклейки… Сотни тысяч людей проходят шествием по улицам российских городов, собираются у мемориалов и обелисков. Говорят, это один из тех редких праздников, которые пока ещё объединяют большинство живущих в России… Но какое значение имеет эта дата для наших соотечественников? Все ли вкладывают в неё один и тот же смысл?

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Рекомендуем:

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедический словарь, Голубев Александр Афанасьевич, Лобанов Д.В.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    krikunoleg 17 мая 2018 в 15:11 Ссылка Пометить
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    “Сотни тысяч людей проходят шествием по улицам российских городов, собираются у мемориалов и обелисков. Говорят, это один из тех редких праздников, которые пока ещё объединяют большинство живущих в России…” – да, так и есть. Посмотрите сколько выходит на “Бессмертный полк” по ВСЕМУ миру! Можно сказать это обновление старого праздника, новое его осмысление.

    Но, как и везде и во всем есть “мухи”, которые… ну вы поняли…

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