Где лучше жить? Александр и Галина Фирсовы. Часть 2
Как создать свое экопоселение. Разбор ошибок и причин возникновения напряженных ситуаций в поселении.
В передаче Александр Фирсов поделился опытом создания классического поселения. О том, как можно, начав с себя, повлиять на экологию планеты в целом. Рассказал о детище всей своей жизни: проекте экопоселений нового типа.
Александр Фирсов – https://vk.com/miffrandir
Галина Фирсова – https://vk.com/firsova_galina
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Источник: www.youtube.com