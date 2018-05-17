Где лучше жить? Александр и Галина Фирсовы. Часть 1

Как создать свое экопоселение. Разбор ошибок и причин возникновения напряженных ситуаций в поселении.



В передаче Александр Фирсов поделился опытом создания классического поселения. О том, как можно, начав с себя, повлиять на экологию планеты в целом. Рассказал о детище всей своей жизни: проекте экопоселений нового типа.



Александр Фирсов – https://vk.com/miffrandir

Галина Фирсова – https://vk.com/firsova_galina



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Источник: www.youtube.com