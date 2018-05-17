Еникале. Крепость, занесенная грунтом
19:47. 17 мая 2018 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Турецкая крепость Еникале (Ени-Кале) в Керчи была построена на рубеже XVII и XVIII веков для контроля Керченского пролива. Строительством крепости руководил принявший ислам итальянец Голоппо и французские инженеры. В 1771 году Еникале была взята без боя русскими войсками. Потеряла свое значение в начале XIX века. Еникале имеет форму неправильного пятиугольгика с бастионами по углам, в крепость ведут трое ворот. Сейчас большая часть крепости представляет из себя руины.
Северная стена, вид на внутреннюю часть крепости и западную стену
Помещения в северной стене. Слой грунта и обломков над уцелевшей кладкой
Руины крепости. В описания выше говорится, что крепость была взята без боя и разрушений. Почему она в таком состоянии как после сражений и почему потеряла свое значение в 19в.?
Провалы в Восточном бастионе во внутренние помещения
Крепость и в самом деле выглядит занесенной грунтом или селевыми потоками. Но скептики скажут, что это все эрозия, разрушение стен в песок
Заваленный вход в помещения Восточного бастиона
Есть и вполне целые участки, скорее всего отреставрированные
Высота стен подозрительно низкая
Впечатление занесенности территории грунтом
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://lost-fortresses.livejournal.com/455380.html
https://trof-av.livejournal.com/116413.html
Хорошие наблюдения и фильмы сделала Елена Гусакова:
Ее комментарий: то что мы увидели, про-сто повергло нас в шок. Даже я не ожидала такое лицезреть. Надо сказать, что северная часть крепости находится на уровне около 40 м над Керченским проливом и является главенствующей здесь высотой. Но везде, где бы не шли, в том числе и по самой верхней части стены, мы видели значительный слой грунта, иногда, превышающий уровень крепостной стены.
Посмотрите следующие старые карты Крыма и Черного моря:
Серебряное блюдо XVIII века – подарок Екатерине II. Экспонат Эрмитажа. Источник
А здесь Крым – остров! 1822г. Получаетя, Крымская война – это попытка передела, захвата опустошенных территорий со стороны Англии после ухода воды.
Рисунки пустынных территорий из эпизодов Крымской войны
Крым-остров может быть только при поднятии воды в Черном море на десятки метров (показан уровень +100м). Либо при стремительном стоке воды в него с континента.
Пещерные города Крыма – временное убежище уцелевших жителей в то время. Ниже – стояла вода
Источник: sibved.livejournal.com