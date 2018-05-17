Противостояние Европы Путину ослабевает

Британская Times жалуется, что дело Скрипаля быстро забывается и "фан-клуб Путина" в Европе набирает силу.Статья писалась еще до того, как выяснилось, что Германия также была в курсе формулы "Новичка" с начала 90х годов прошлого века, хотя не далее как в марте-апреле Британия пыталась всех уверить, что формула "Новичка" была только в распоряжении Росиии. А потом выяснилось, что формула была и у Британии, и у США, и у Чехии. Теперь вот и у Германии. Такое впечатление, что практически все были в курсе "совершенно секретной формулы, которая ясно указывает на виновного". Грубо слепленная провокация не облегчила положение правительства Мэй, которое изнывает от нападок по поводу Брексита, социально-экономической политики и кадровых провалов членов действующего кабинета. Попытки раздуть огонь русофобии и "русской угрозы" дали лишь кратковременный эффект и не решили основных проблем выживаемости кабинета Мэй. Отсюда и всхлипы про то, что надо сплотиться и усилить давление на Россию. Лишь бы меньше говорили про Брексит и его последствия.

Источник: colonelcassad.livejournal.com