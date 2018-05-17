Дело Скрипаля быстро забывается
14:24. 17 мая 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Британская Times жалуется, что дело Скрипаля быстро забывается и "фан-клуб Путина" в Европе набирает силу.
Противостояние Европы Путину ослабевает
Британия рискует оказаться в изоляции, поскольку дело Скрипаля быстро забывается, поскольку Европа хочет открыть дверь перед Москвой.
Противостояние европейских стран России ослабевает и ЕС вновь хочет "открыть двери" Владимиру Путину. Британия рискует оказаться в изоляции по делу Скрипаля.
Убеждать сохранить жесткую позицию в отношении России в первую очередь необходимо Германию, которая хочет запустить газопровод Северный поток-2 в обход Украины. Корреспондент.net приводит статью британской газеты Times "Противостояние Европы Путину ослабевает".
Британия рискует оказаться в изоляции, поскольку дело Скрипаля быстро забывается, а особо приближенные к Кремлю люди приобретают все большее влияние.
В первые ряды толпы присутствовавших во время инаугурационной речи Владимира Путина в Кремле в начале этого месяца пробивались знакомые лица: православный патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу, бывший сотрудник штази Маттиас Варниг и Стивен Сигал, американский герой боевиков.
В авангарде этого не слишком приятного фан-клуба стоял бывший канцлер Германии Герхард Шредер. После завершения своей политической карьеры он занимает руководящие должности в российском энергетическом секторе. Как и ожидалось, он первым бросился пожимать руку человека, который его кормит.
Всю эту команду следует включить в новый санкционный список слишком рьяных и движимых личными интересами сторонников режима Путина, который аннексировал территорию в Европе, поставлял тяжелое вооружение сепаратистам, причастен к гибели пассажирского авиалайнера, манипулировал выборами по всему миру и использовал нервно-паралитические вещества против жителей страны-члена ЕС. Почему нас должны волновать придворные и сторонники Путина? Потому что единая позиция по делу Скрипалей – молчаливое согласие западных стран в том, что отравление русскими перебежчика Сергея Скрипаля было цивилизационным нарушением норм – ослабевает.
Великобритания добилась заметного дипломатического прорыва, быстро убедив членов НАТО и ЕС принять участие в коллективной высылке путинских дипломатов. Изгнание посланника стало вопросом солидаризации Запада. Было выслано более 130 дипломатов.
Друзья России в ЕС
Однако сейчас многие западные страны хотят вновь "открыть дверь" Путину. Создается впечатление, что Великобритания в своей решимости занимать принципиальную позицию в отношении дела Скрипаля может оказаться в изоляции.
Возьмем, к примеру, вероятное новое итальянское правительство – коалицию партии Лига, возглавляемой ультраправым Маттео Сальвини, и популистского Движения пяти звезд. Сальвини подписал "соглашение о сотрудничестве" с путинской партией Единая Россия, яростно выступает против возобновления санкций в отношении Москвы и высказался против того, чтобы Италия высылала российских дипломатов. Практически можно не сомневаться, что его правительство сделает все возможное, чтобы покончить со статусом Путина как изгоя. Австрия решила не высылать российских дипломатов и выступает против любого расширения санкций. Она заявляет, что хочет строить мосты с Москвой, а не сжигать их.
Еще одним другом Кремля является недавно переизбранный президент Чехии Милош Земан, который называет санкции "деструктивными и неэффективными". Одной из его главных целей является получение поддержки России в развитии атомной энергетики Чехии.
Будь то "нелиберальные" государства Центральной Европы (за исключением Польши), члены ЕС, в значительной степени зависящие от российского газа, или такие страны, как Греция и Кипр, которые заинтересованы в крупных российских инвестициях, идею придерживаться жесткой позиции, которую занимает Великобритания, эти страны воспринимают без особого "личного" энтузиазма. Это должно было стать одним из аргументов в принятии решения о том, чтобы позволить генеральному директору Службы безопасности Британии Эндрю Паркеру впервые публично выступить за рубежом – на встрече глав европейских спецслужб в Берлине.
Он обратился с призывом и дальше поддерживать тесные связи по обмену разведданными после Брексита. Это стало еще и напоминанием об общей угрозе со стороны российских властей, которые, по его словам, после покушения на Скрипалей создали "завесу лжи, полуправды и умышленного запутывания ситуации". Аудитория была подобрана удачно.
Убедить нужно Германию
Когда в марте стало известно о деле Скрипаля, немецкие политики были среди тех, кто настойчивее других требовали дополнительных доказательств причастности России, и лишь затем неохотно приняли участие в коллективных действиях.
Даже руководство службы разведки Германии склонны воспринимать Скрипаля как бывшего британского агента и поэтому считают случай с ним проблемой Великобритании.
В первую очередь именно Германию надо убедить в необходимости сохранять жесткую позицию в отношении Путина. Лакмусовой бумажкой отношений является газопровод Северный поток-2, который должен пройти непосредственно из России в Германию в обход Украины.
В стратегическом отношении это большая удача для Кремля. Герхард Шредер и близкие соратники из числа социал-демократов, такие как уходящий в отставку министр иностранных дел Зигмар Габриэль и нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утверждают, что Россия является надежным поставщиком газа, и поэтому, прокачивая его через Балтику, русские повышают надежность энергоснабжения Европы. Все трое считают санкции против России контрпродуктивными. Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас пытается ужесточить позицию в отношении Путина, но сталкивается с непреодолимым сопротивлением. Члены немецкого парламента выступают за реабилитацию Путина.
Христианские демократы Ангелы Меркель в целом поддерживают ее скептический подход к Кремлю. Однако их баварская сестринская партия, ХСС, курирует многие небольшие компании, которые получают прибыль от российской торговли. Многие социал-демократы согласны с линией Шредера, хотя им не очень нравится, как он сколотил свое состояние благодаря близким связям с Путиным. Левые радикалы из Левой партии знают, какое количество рабочих мест в Восточной Германии зависит от переработки российской нефти и от газопроводов. А ультраправая партия Альтернатива для Германии не в состоянии скрыть своего восхищения Путиным и презрения к президенту США Дональду Трампу.
Из всех вопросов внешней политики, обсуждаемых в Германии, вопрос, касающийся России, стоит наиболее остро и является самым неприятным. Он чем-то напоминает заявление, сделанное в дискуссионном обществе Кембриджского университета в 1932 году: "В этом зале больше полагаются на Москву, чем на Детройт".
Так или иначе, Британии пришлось убеждать своих европейских союзников в том, что открывать двери злобному кремлевскому автократу и при этом поворачиваются спиной к администрации США, которая оплачивает основную часть расходов Запада на оборону, неблагоразумно и недальновидно.
Times
Статья писалась еще до того, как выяснилось, что Германия также была в курсе формулы "Новичка" с начала 90х годов прошлого века, хотя не далее как в марте-апреле Британия пыталась всех уверить, что формула "Новичка" была только в распоряжении Росиии. А потом выяснилось, что формула была и у Британии, и у США, и у Чехии. Теперь вот и у Германии. Такое впечатление, что практически все были в курсе "совершенно секретной формулы, которая ясно указывает на виновного". Грубо слепленная провокация не облегчила положение правительства Мэй, которое изнывает от нападок по поводу Брексита, социально-экономической политики и кадровых провалов членов действующего кабинета. Попытки раздуть огонь русофобии и "русской угрозы" дали лишь кратковременный эффект и не решили основных проблем выживаемости кабинета Мэй. Отсюда и всхлипы про то, что надо сплотиться и усилить давление на Россию. Лишь бы меньше говорили про Брексит и его последствия.
Источник: colonelcassad.livejournal.com