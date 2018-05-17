Армения в руках США: “Борьба с коррупцией” – инструмент для контроля над чужими странами

Приход к власти Никола Пашиняна в Армении и украинский Майдан – это явно звенья одной цепи. Цепи «цветных революций». И пусть в Армении обошлось без таких жертв, как нВ Украине (и слава Богу), но сходство этих двух событий уже становится очевидным.

Сейчас Штаты настаивают на том, чтобы в Армении был создан «независимый» орган расследования коррупции – точно так же было на Украине. Точно так же Армению стали манить партнерством с ЕС, и трясти перед носом многомиллионными займами, только для их получения необходимо что? Правильно – все тот же «независимый» орган расследования коррупции. Для чего им нужен этот орган пресловутый? Все дело в том, что он вообще никому не подчиняется в пределах государства – он сам по себе! И все отчеты предоставляются напрямую США – иными словами, это орган влияния на внутреннюю политику государства – это уже давно отработанный прием.

Пока Пашинян не идет на этот шаг, вместо этого он возложил борьбу с коррупцией на Службу национальной безопасности, но Штаты уже дали понять, что это их совершенно не устраивает – нужен именно «независимый» от Еревана и зависимый от Вашингтона орган – замечательно, не правда ли?

Сегодня четко видно, что приход к власти Пашиняна был полностью спланирован Западом, и нужен он лишь для того, чтобы получить контроль над Арменией. А Армения, как известно, ближайший партнер России, как и Украина когда-то. Также предельно ясно, что так называемая «борьба с коррупцией» является не более, чем инструментом в руках США, служащим для контроля над государством… проведите соответствующую аналогию с некоторыми российскими персонажами, и все станет предельно ясно.