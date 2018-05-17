Александр Покрышкин. Советские Асы. Сильные духом. Выпуск 7

Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая



С «перестроечных» времён в средствах массовой информации России поднялась буря разоблачений. Самой популярной стала тема Великой Отечественной войны – неискушенный советский человек был потрясен результатами немецких асов – пилотов люфтваффе. Если верить побеждённым, то получается, что они на востоке сбили самолётов больше, чем их было выпущено в СССР и приобретено по ленд-лизу за всю войну!



Автор выпуска: Дмитрий Назаренко

Текст читает: Сергей Горин

Звуковое оформление: Артём Карев

Видео-оформление: В. Василичъ



Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.



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Источник: www.youtube.com