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Александр Покрышкин. Советские Асы. Сильные духом. Выпуск 7

10:17. 17 мая 2018 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:

Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая

С «перестроечных» времён в средствах массовой информации России поднялась буря разоблачений. Самой популярной стала тема Великой Отечественной войны – неискушенный советский человек был потрясен результатами немецких асов – пилотов люфтваффе. Если верить побеждённым, то получается, что они на востоке сбили самолётов больше, чем их было выпущено в СССР и приобретено по ленд-лизу за всю войну!

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 10669 9133
    Вячеслав 17 мая 2018 в 11:18 Ссылка Пометить
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    Еврей Никита Михалков очерняет Сталина, а еврей Хабенский прославляет трусливых евреев и называет мужество советского человека ненормальным… Вот и думай потом – это они русофобы или мы – антисионисты… И зачем он тогда со своим “собибором” носится?

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