Встреча Путина и Пашиняна, Иран, Кудрин

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда», как всегда, поднимали самые актуальные вопросы.

Это встреча Путина с новым премьером Армении, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и потенциальное назначение Кудрина руководителем счетной палаты.

00:00 – События в Армении – захват власти

03:15 – Почему Путин поздравил Пашиняна

04:25 – О заявлениях Леонтьева по поводу событий в Армении

07:02 – Госперевороты всегда проводятся в чужих интересах

09:17 – О выходе США из ядерной сделки с Ираном

15:05 – Чем грозит России растущая напряженность между США и Ираном

16:19 – Для формирования высших целей нужна идеология

19:45 – Наша внешняя политика должна быть жёстче

23:46 – Об обстреле Израилем Сирии

28:30 – Главная причина распада СССР – предательство

32:12 – О назначении Кудрина главой Счётной палаты РФ

35:55 – Горбачев не первый предатель, но единственный у кого все получилось

38:20 – От перемены мест министров рывка не случится

39:40 – Кудрин – представитель внешнеполитических сил

42:00 – Насколько устойчиво «новое» правительство

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Источник: nstarikov.ru