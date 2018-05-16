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Встреча Путина и Пашиняна, Иран, Кудрин

16:22. 16 мая 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда», как всегда, поднимали самые актуальные вопросы.

Это встреча Путина с новым премьером Армении, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и потенциальное назначение Кудрина руководителем счетной палаты.

00:00 – События в Армении – захват власти
03:15 – Почему Путин поздравил Пашиняна
04:25 – О заявлениях Леонтьева по поводу событий в Армении
07:02 – Госперевороты всегда проводятся в чужих интересах
09:17 – О выходе США из ядерной сделки с Ираном
15:05 – Чем грозит России растущая напряженность между США и Ираном
16:19 – Для формирования высших целей нужна идеология
19:45 – Наша внешняя политика должна быть жёстче
23:46 – Об обстреле Израилем Сирии
28:30 – Главная причина распада СССР – предательство
32:12 – О назначении Кудрина главой Счётной палаты РФ
35:55 – Горбачев не первый предатель, но единственный у кого все получилось
38:20 – От перемены мест министров рывка не случится
39:40 – Кудрин – представитель внешнеполитических сил
42:00 – Насколько устойчиво «новое» правительство

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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