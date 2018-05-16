Верно ли утверждение: “судейский — значит иудейский”?!

Мне прислали материал в продолжение моей статьи "Судейские и прокурорские показали гаишникам разницу прав и свобод "человека" и "гражданина"!", где в конце я написал следующее:

"Добавлю к этому, что в Российской империи, государственный Герб которой стал государственным Гербом современной России, никогда не было не только обращения к судьям "Ваша Честь", но также не было традиции ношения специальных судейских мантий (judicial robes), какие узаконены с 1992 года для всех судей Российской Федерации и какие олицетворяют собой высшую иудейскую власть над обществом!

Судейская мантия прямо указывает на то, что изначально роль судей принадлежала священникам-иудеям. Они были в одном лице и священниками, и судьями. Сегодня ношение судейской мантии — память о той традиции. И это нововведение в российскую жизнь сделали явно не русские люди.

Там же я написал: "Открываем словарь-переводчик и читаем:

Judical (судейский),

Judicial robes (рабочая одежда судей),

Judge (оценивать),

Judicature (судоустройство),

Judaic (иудей)".

Один из моих читателей так впечатлился этой информацией, что решил перепроверить, а правду ли я написал?! Результат перепроверки превзошёл его ожидания и впечатлил ещё сильнее. Как результат, он написал мне письмо, где рассказал следующее:

"Антон, здравствуйте! Вы подтолкнули меня порыться глубже в "английском словаре". Всё представленное ниже дословно скопировано из "ABBYY Lingvo 12".

Обратите внимание на то, что корень слова Jud практически всегда несёт негативное значение! Также весьма оригинально трактуются математические понятия с этим корнем, причём все!

Смотрим теперь и перенимаем богатство английского языка:

Judaic — иудейский, еврейский

Judas goat — козёл-провокатор, буквально козёл-иуда (специально натренированный самец, ведущий стадо на убой!).

Judas hole = Judas-trap — глазок или решётка в двери (для наблюдения; в тюрьмах). Синоним: peephole judas — глазок или очень маленькое окно в двери.

Judas kiss — поцелуй Иуды (символ предательства).

Judas priest — "чёрт побери!", "чёрт возьми!" (ругательство).

Judicial — судебный; законный, судейский.

Judicial immunity — юридическая неприкосновенность.

Judicial interpretation — судебное толкование.

Judicial misconduct — неправомерные действия представителей правоохранительных органов.

Judicial murder — вынесение смертного приговора невиновному, "убийство по суду", "узаконенное убийство" (вынесенный по закону, но несправедливый смертный приговор).

Judge — судья.

Judgement — судебное разбирательство, процесс.

Judgmental — склонный критиковать, осуждать (поведение других людей).

Judgmental thinking — оценочное мышление.

judgement selection — не вполне случайный выбор. (математический термин).

Judgemental distribution — субъективное распределение. (математический термин).

Judgemental measure — субъективная мера. (математический термин).

Judgemental probability — субъективная вероятность. (математический термин).

С уважением, Виталий

Ну что можно сказать на это?

Меня лично больше всего впечатлило, что козёл-провокатор в английском языке — это козёл-иудей! (Judas goat). Я этого не знал, хотя ещё три года назад я написал статью: "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!"

Ну и да, подводим итог: Judical (судейский) и Judaic (иудей) — это слова одного корня! Добавьте к этому ещё священническую мантию — Judicial robes, какую каждый судья обязан одевать, идя на судопроизводство.

Это также верно, как верно и то, что слова Jew (еврей, иудей) и Jewelry (ювелирные украшения — "еврейские поделки из золота и серебра") имеют один корень!

От культа "Золотого тельца" к золотым поделкам - Jewelry. От культа "Золотого тельца" к золотым поделкам - Jewelry.

Комментарии:

Таир Рзаев: тишкин кот, судопроизводство и юриспруденция это не самая сложная, но непростая область человеческого труда, с налёта с поворота как на тачанке о ней судить это бессмыслица!

Антон Благин: в этой связи любопытна психоаналитика графа Льва Толстого, знаменитого русского мыслителя и писателя, который столь глубоко изучил христианские Евангелия, что также пришёл в своё время к выводу, что суды и судьи — явление исключительно антихристианское!

"Закон Христа, с его учением любви, смирения, самоотвержения, всегда и прежде трогал моё сердце и привлекал меня к себе. Но со всех сторон, в истории, в современной окружающей меня, и в моей жизни я видел закон противоположный, противный моему сердцу, моей совести, моему разуму, но потакающий моим животным инстинктам. Я чувствовал, что, прими я закон Христа, я останусь один, и мне может быть плохо, мне придётся быть гонимым и плачущим, — то самое, что сказал Христос. Прими я закон человеческий — меня все одобрят, я буду спокоен, обеспечен, и к моим услугам все изощрения ума, чтобы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, — то самое, что сказал Христос. Я чувствовал это и потому не только не углублялся в значение закона Христа, но старался понять его так, чтобы он не мешал мне жить моей животной жизнью.

А понять его так нельзя было, и потому я вовсе не понимал его. В этом непонимании я доходил до теперь удивительного мне затмения. Для образца такого затмения приведу мое прежнее понимание слов: "Не судите, и не будете судимы" (Матф., VII, 1). "Не судите, и не будете судимы — не осуждайте, и не будете осуждены" (Луки., VI, 37).

Мне так несомненно казалось священным, не нарушающим закона Бога учреждение судов, в которых я участвовал и которые ограждали мою собственность и безопасность, что никогда и в голову не приходило, чтобы это изречение могло значить что-нибудь другое, как не то, чтобы на словах не осуждать ближнего.

Мне и в голову не приходило, чтобы Христос в этих словах мог говорить про Суды: про земский суд, про уголовную палату, про окружные и мировые суды и всякие сенаты и департаменты. Только когда я понял в прямом значении слова о непротивлении злу, только тогда мне представился вопрос о том, как относится Христос ко всем этим судам и департаментам. И поняв, что он должен отрицать их, я спросил себя: да не значит ли это: не только не судите ближнего на словах, но и не осуждайте судом — не судите ближних своими человеческими учреждениями — судами!

У Луки, гл. VI, с 37 по 49, слова эти сказаны тотчас после учения о непротивлении злу и о воздаянии добром за зло. Тотчас после слов: "будьте милосерды, как Отец ваш на небе", сказано: "не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены". Не значит ли это, кроме осуждения ближнего, и то, чтобы не учреждать судов и не судить в них ближних? — спросил я себя теперь. И стоило мне только поставить себе этот вопрос, чтобы и сердце и здравый смысл тотчас же ответили мне утвердительно.

Я знаю, как такое понимание этих слов поражает сначала. Меня оно тоже поразило! Чтобы показать, как я далёк был от такого понимания, признаюсь в стыдной глупости. Уже после того, как я стал верующим и читал Евангелие как Божественную книгу, я, при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями, в виде игривой шутки, говорил им: "а вы все судите, а сказано: не судите, и не судимы будете" . Я так был уверен, что слова эти не могут значить ничего другого, как только запрещение злословия, что не понимал того страшного кощунства, которое я делал, говоря это. Я до того дошёл, что, уверившись в том, что ясные слова эти значат не то, что значат, в шутку говорил их в их настоящем значении.

Расскажу подробно, как уничтожилось во мне всякое сомнение о том, что слова эти не могут быть понимаемы иначе, как в том смысле, что Христос запрещает всяческие человеческие учреждения судов, и словами этими ничего не мог сказать другого. Первое, что поразило меня, когда я понял заповедь о непротивлении злу в ее прямом значении, было то, что суды человеческие не только не сходятся с нею, но прямо противны ей, противны и смыслу всего учения, и что поэтому Христос, если подумал о судах, то должен был отрицать их.

Христос говорит: не противиться злому! Цель судов — противиться злому. Христос предписывает: делать добро за зло! Суды воздают злом за зло. Христос говорит: не разбирать добрых и злых! Суды только то и делают, что этот разбор. Христос говорит: прощать всем! Прощать не раз, не семь раз, а без конца! Любить врагов. Делать добро ненавидящим. Суды не прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества. Так что по смыслу выходило, что Христос должен был запрещать суды. Но, может быть, думал я, Христос не имел дела с человеческими судами и не думал о них? Но вижу, что этого нельзя предположить: Христос со дня рождения и до смерти сталкивался с судами Ирода, синедриона и первосвященников. И действительно, вижу, что Христос много раз прямо говорит про суды как про зло . Ученикам он говорит, что их будут судить, и говорит, как им держаться на суде. Про себя говорил, что его засудят, и сам показывает, как надо относиться к суду человеческому. Стало быть, Христос думал о тех судах человеческих, которые должны были засудить его и его учеников, и засуждавшие и засуждающие миллионы людей. Христос видел это зло и прямо указывал на него . При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый. И эту же самую мысль он высказывает несколько раз, говоря, что засоренным глазом нельзя видеть сора в глазу другого, что слепой не может видеть слепого.

Объясняет даже то, что происходит от такого заблуждения. Ученик станет такой же, как учитель. Но, может быть, и высказав это по отношению к суду блудницы и указав притчей о спице на общую слабость человеческую, он все-таки не запрещает обращения к человеческому правосудию, ввиду защиты от злых?! Но вижу, что этого никак нельзя допустить.

В Нагорной проповеди, обращаясь ко всем, он говорит: и если кто хочет высудить у тебя рубаху, отдай и кафтан. Стало быть, он всем запрещает судиться. Но, может быть, Христос говорит только о личном отношении каждого человека к судам, но не отрицает самого правосудия и допускает в христианском обществе людей, которые судят других в установленных учреждениях? Но вижу, что и этого нельзя предположить. Христос в молитве своей всем людям без исключения велит прощать другим, чтобы и им были прощены их вины. И повторяет эту мысль много раз. Стало быть, всякий человек и на молитве и прежде чем принести дар должен всем простить. Как же может судить и приговаривать по суду человек, который, по исповедуемой им вере, должен всем всегда прощать? И потому вижу, что, по учению Христа, христианский наказывающий судья быть не может. Но, может быть по той связи, в которой находятся с другими слова не судите и не осуждайте, видно, что в этом месте Христос, говоря не судите, не думал о судах человеческих? Но этого тоже нет, напротив, ясно по связи речи, что, говоря: не судите, Христос говорит именно о судах, учреждениях; по Матфею и Луке, перед тем, чтобы сказать: не судите и не осуждайте, он говорит: не противьтесь злому, терпите зло, делайте добро всем. А перед этими словами повторяет, по Матфею, слова уголовного еврейского закона: око за око, зуб за зуб. Терпите и не осуждайте! Для чего-нибудь да прибавлено же это слово, имеющее почти то же значение. Прибавка этого слова может иметь только одну цель: выяснение значения, в котором должно пониматься первое слово. Если бы он хотел сказать: не осуждайте ближнего, то он прибавил бы это слово, но он прибавляет слово, переводимое по-русски — не осуждайте. И после этого говорит: и не будете осуждены, всем прощайте и будете прощены! Но, может быть, все-таки Христос не думал про суды, говоря это, и я свою мысль нахожу в его словах, имеющих другое значение.

Справляюсь с тем, как первые ученики Христа, апостолы, смотрели на суды человеческие, признавали ли, одобряли ли их?

В главе IV, от 1-11, апостол Иаков говорит: Не злословьте друг друга, братия; кто злословит брата и судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если закон судишь, то ты не исполнитель закона, а судья. Един законодатель и судья, который может спасти и погубить, — а ты кто, который судишь другого?

Слово, переданное словом злословить, есть слово (((((((Й. Без справки с лексиконом можно видеть, что слово это должно значить обвинять. И то самое оно и значит, в чем может убедиться всякий, справившись с лексиконом. Переведено: кто злословит брата, тот злословит закон. И невольно представляется вопрос: почему? Сколько бы я ни злословил брата, я не злословлю закон, но если я обвиняю и сужу судом брата, то очевидно, что я этим самым обвиняю закон Христа, то есть я считаю закон Христа недостаточным и обвиняю и сужу закон. Тогда ясно, что я уже не исполняю его закон, а сам судья. Судья же, - говорит Христос, - тот, который может спасти. А как же я, не будучи в состоянии спасти, буду судьей, буду наказывать? Все место это говорит о суде человеческом и отрицает его..."

Источник.

Из всего этого длинного психоанализа Л.Н.Толстого мне абсолютно понятно сейчас только одно: если судья и священник был в одном лице, и нынешняя униформа судей тому традиция, то это никак не мог быть христианский священник-судья, это был судья-иудей!

Из вот этой евангельской цитаты следует, что сейчас ИХ ВРЕМЯ:

"Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ВАШЕ ВРЕМЯ и власть тьмы..." (Лука, 22: 52-53).

16 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Бронислав: верно ли утверждение: "судейский — значит иудейский"?! Верно на все сто процентов! Доказательство: высшая ветвь власти в обществе — концептуальная! Текущий концепт — библейский (ОККУПАЦИОННЫЙ).