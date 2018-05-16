Верно ли утверждение: “судейский — значит иудейский”?!
Мне прислали материал в продолжение моей статьи "Судейские и прокурорские показали гаишникам разницу прав и свобод "человека" и "гражданина"!", где в конце я написал следующее:
"Добавлю к этому, что в Российской империи, государственный Герб которой стал государственным Гербом современной России, никогда не было не только обращения к судьям "Ваша Честь", но также не было традиции ношения специальных судейских мантий (judicial robes), какие узаконены с 1992 года для всех судей Российской Федерации и какие олицетворяют собой высшую иудейскую власть над обществом!
Судейская мантия прямо указывает на то, что изначально роль судей принадлежала священникам-иудеям. Они были в одном лице и священниками, и судьями. Сегодня ношение судейской мантии — память о той традиции. И это нововведение в российскую жизнь сделали явно не русские люди.
Там же я написал: "Открываем словарь-переводчик и читаем:
Judical (судейский),
Judicial robes (рабочая одежда судей),
Judge (оценивать),
Judicature (судоустройство),
Judaic (иудей)".
Один из моих читателей так впечатлился этой информацией, что решил перепроверить, а правду ли я написал?! Результат перепроверки превзошёл его ожидания и впечатлил ещё сильнее. Как результат, он написал мне письмо, где рассказал следующее:
"Антон, здравствуйте! Вы подтолкнули меня порыться глубже в "английском словаре". Всё представленное ниже дословно скопировано из "ABBYY Lingvo 12".
Обратите внимание на то, что корень слова Jud практически всегда несёт негативное значение! Также весьма оригинально трактуются математические понятия с этим корнем, причём все!
Смотрим теперь и перенимаем богатство английского языка:
Judaic — иудейский, еврейский
Judas goat — козёл-провокатор, буквально козёл-иуда (специально натренированный самец, ведущий стадо на убой!).
Judas hole = Judas-trap — глазок или решётка в двери (для наблюдения; в тюрьмах). Синоним: peephole judas — глазок или очень маленькое окно в двери.
Judas kiss — поцелуй Иуды (символ предательства).
Judas priest — "чёрт побери!", "чёрт возьми!" (ругательство).
Judicial — судебный; законный, судейский.
Judicial immunity — юридическая неприкосновенность.
Judicial interpretation — судебное толкование.
Judicial misconduct — неправомерные действия представителей правоохранительных органов.
Judicial murder — вынесение смертного приговора невиновному, "убийство по суду", "узаконенное убийство" (вынесенный по закону, но несправедливый смертный приговор).
Judge — судья.
Judgement — судебное разбирательство, процесс.
Judgmental — склонный критиковать, осуждать (поведение других людей).
Judgmental thinking — оценочное мышление.
judgement selection — не вполне случайный выбор. (математический термин).
Judgemental distribution — субъективное распределение. (математический термин).
Judgemental measure — субъективная мера. (математический термин).
Judgemental probability — субъективная вероятность. (математический термин).
С уважением, Виталий
Ну что можно сказать на это?
Меня лично больше всего впечатлило, что козёл-провокатор в английском языке — это козёл-иудей! (Judas goat). Я этого не знал, хотя ещё три года назад я написал статью: "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!"
Ну и да, подводим итог: Judical (судейский) и Judaic (иудей) — это слова одного корня! Добавьте к этому ещё священническую мантию — Judicial robes, какую каждый судья обязан одевать, идя на судопроизводство.
Это также верно, как верно и то, что слова Jew (еврей, иудей) и Jewelry (ювелирные украшения — "еврейские поделки из золота и серебра") имеют один корень!
Комментарии:
Таир Рзаев: тишкин кот, судопроизводство и юриспруденция это не самая сложная, но непростая область человеческого труда, с налёта с поворота как на тачанке о ней судить это бессмыслица!
Антон Благин: в этой связи любопытна психоаналитика графа Льва Толстого, знаменитого русского мыслителя и писателя, который столь глубоко изучил христианские Евангелия, что также пришёл в своё время к выводу, что суды и судьи — явление исключительно антихристианское!
"Закон Христа, с его учением любви, смирения, самоотвержения, всегда и прежде трогал моё сердце и привлекал меня к себе. Но со всех сторон, в истории, в современной окружающей меня, и в моей жизни я видел закон противоположный, противный моему сердцу, моей совести, моему разуму, но потакающий моим животным инстинктам. Я чувствовал, что, прими я закон Христа, я останусь один, и мне может быть плохо, мне придётся быть гонимым и плачущим, — то самое, что сказал Христос. Прими я закон человеческий — меня все одобрят, я буду спокоен, обеспечен, и к моим услугам все изощрения ума, чтобы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, — то самое, что сказал Христос. Я чувствовал это и потому не только не углублялся в значение закона Христа, но старался понять его так, чтобы он не мешал мне жить моей животной жизнью.
А понять его так нельзя было, и потому я вовсе не понимал его. В этом непонимании я доходил до теперь удивительного мне затмения. Для образца такого затмения приведу мое прежнее понимание слов: "Не судите, и не будете судимы" (Матф., VII, 1). "Не судите, и не будете судимы — не осуждайте, и не будете осуждены" (Луки., VI, 37).
Мне так несомненно казалось священным, не нарушающим закона Бога учреждение судов, в которых я участвовал и которые ограждали мою собственность и безопасность, что никогда и в голову не приходило, чтобы это изречение могло значить что-нибудь другое, как не то, чтобы на словах не осуждать ближнего.
Мне и в голову не приходило, чтобы Христос в этих словах мог говорить про Суды: про земский суд, про уголовную палату, про окружные и мировые суды и всякие сенаты и департаменты. Только когда я понял в прямом значении слова о непротивлении злу, только тогда мне представился вопрос о том, как относится Христос ко всем этим судам и департаментам. И поняв, что он должен отрицать их, я спросил себя: да не значит ли это: не только не судите ближнего на словах, но и не осуждайте судом — не судите ближних своими человеческими учреждениями — судами!
У Луки, гл. VI, с 37 по 49, слова эти сказаны тотчас после учения о непротивлении злу и о воздаянии добром за зло. Тотчас после слов: "будьте милосерды, как Отец ваш на небе", сказано: "не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены". Не значит ли это, кроме осуждения ближнего, и то, чтобы не учреждать судов и не судить в них ближних? — спросил я себя теперь. И стоило мне только поставить себе этот вопрос, чтобы и сердце и здравый смысл тотчас же ответили мне утвердительно.
Я знаю, как такое понимание этих слов поражает сначала. Меня оно тоже поразило! Чтобы показать, как я далёк был от такого понимания, признаюсь в стыдной глупости. Уже после того, как я стал верующим и читал Евангелие как Божественную книгу, я, при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями, в виде игривой шутки, говорил им: "а вы все судите, а сказано: не судите, и не судимы будете". Я так был уверен, что слова эти не могут значить ничего другого, как только запрещение злословия, что не понимал того страшного кощунства, которое я делал, говоря это. Я до того дошёл, что, уверившись в том, что ясные слова эти значат не то, что значат, в шутку говорил их в их настоящем значении.
Расскажу подробно, как уничтожилось во мне всякое сомнение о том, что слова эти не могут быть понимаемы иначе, как в том смысле, что Христос запрещает всяческие человеческие учреждения судов, и словами этими ничего не мог сказать другого. Первое, что поразило меня, когда я понял заповедь о непротивлении злу в ее прямом значении, было то, что суды человеческие не только не сходятся с нею, но прямо противны ей, противны и смыслу всего учения, и что поэтому Христос, если подумал о судах, то должен был отрицать их.
Христос говорит: не противиться злому! Цель судов — противиться злому. Христос предписывает: делать добро за зло! Суды воздают злом за зло. Христос говорит: не разбирать добрых и злых! Суды только то и делают, что этот разбор. Христос говорит: прощать всем! Прощать не раз, не семь раз, а без конца! Любить врагов. Делать добро ненавидящим. Суды не прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества. Так что по смыслу выходило, что Христос должен был запрещать суды. Но, может быть, думал я, Христос не имел дела с человеческими судами и не думал о них? Но вижу, что этого нельзя предположить: Христос со дня рождения и до смерти сталкивался с судами Ирода, синедриона и первосвященников. И действительно, вижу, что Христос много раз прямо говорит про суды как про зло. Ученикам он говорит, что их будут судить, и говорит, как им держаться на суде. Про себя говорил, что его засудят, и сам показывает, как надо относиться к суду человеческому. Стало быть, Христос думал о тех судах человеческих, которые должны были засудить его и его учеников, и засуждавшие и засуждающие миллионы людей. Христос видел это зло и прямо указывал на него. При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый. И эту же самую мысль он высказывает несколько раз, говоря, что засоренным глазом нельзя видеть сора в глазу другого, что слепой не может видеть слепого.
Объясняет даже то, что происходит от такого заблуждения. Ученик станет такой же, как учитель. Но, может быть, и высказав это по отношению к суду блудницы и указав притчей о спице на общую слабость человеческую, он все-таки не запрещает обращения к человеческому правосудию, ввиду защиты от злых?! Но вижу, что этого никак нельзя допустить.
В Нагорной проповеди, обращаясь ко всем, он говорит: и если кто хочет высудить у тебя рубаху, отдай и кафтан. Стало быть, он всем запрещает судиться. Но, может быть, Христос говорит только о личном отношении каждого человека к судам, но не отрицает самого правосудия и допускает в христианском обществе людей, которые судят других в установленных учреждениях? Но вижу, что и этого нельзя предположить. Христос в молитве своей всем людям без исключения велит прощать другим, чтобы и им были прощены их вины. И повторяет эту мысль много раз. Стало быть, всякий человек и на молитве и прежде чем принести дар должен всем простить. Как же может судить и приговаривать по суду человек, который, по исповедуемой им вере, должен всем всегда прощать? И потому вижу, что, по учению Христа, христианский наказывающий судья быть не может. Но, может быть по той связи, в которой находятся с другими слова не судите и не осуждайте, видно, что в этом месте Христос, говоря не судите, не думал о судах человеческих? Но этого тоже нет, напротив, ясно по связи речи, что, говоря: не судите, Христос говорит именно о судах, учреждениях; по Матфею и Луке, перед тем, чтобы сказать: не судите и не осуждайте, он говорит: не противьтесь злому, терпите зло, делайте добро всем. А перед этими словами повторяет, по Матфею, слова уголовного еврейского закона: око за око, зуб за зуб. Терпите и не осуждайте! Для чего-нибудь да прибавлено же это слово, имеющее почти то же значение. Прибавка этого слова может иметь только одну цель: выяснение значения, в котором должно пониматься первое слово. Если бы он хотел сказать: не осуждайте ближнего, то он прибавил бы это слово, но он прибавляет слово, переводимое по-русски — не осуждайте. И после этого говорит: и не будете осуждены, всем прощайте и будете прощены! Но, может быть, все-таки Христос не думал про суды, говоря это, и я свою мысль нахожу в его словах, имеющих другое значение.
Справляюсь с тем, как первые ученики Христа, апостолы, смотрели на суды человеческие, признавали ли, одобряли ли их?
В главе IV, от 1-11, апостол Иаков говорит: Не злословьте друг друга, братия; кто злословит брата и судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если закон судишь, то ты не исполнитель закона, а судья. Един законодатель и судья, который может спасти и погубить, — а ты кто, который судишь другого?
Слово, переданное словом злословить, есть слово (((((((Й. Без справки с лексиконом можно видеть, что слово это должно значить обвинять. И то самое оно и значит, в чем может убедиться всякий, справившись с лексиконом. Переведено: кто злословит брата, тот злословит закон. И невольно представляется вопрос: почему? Сколько бы я ни злословил брата, я не злословлю закон, но если я обвиняю и сужу судом брата, то очевидно, что я этим самым обвиняю закон Христа, то есть я считаю закон Христа недостаточным и обвиняю и сужу закон. Тогда ясно, что я уже не исполняю его закон, а сам судья. Судья же, - говорит Христос, - тот, который может спасти. А как же я, не будучи в состоянии спасти, буду судьей, буду наказывать? Все место это говорит о суде человеческом и отрицает его..."
Из всего этого длинного психоанализа Л.Н.Толстого мне абсолютно понятно сейчас только одно: если судья и священник был в одном лице, и нынешняя униформа судей тому традиция, то это никак не мог быть христианский священник-судья, это был судья-иудей!
Из вот этой евангельской цитаты следует, что сейчас ИХ ВРЕМЯ:
"Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ВАШЕ ВРЕМЯ и власть тьмы..." (Лука, 22: 52-53).
16 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин
Комментарий:
Бронислав: верно ли утверждение: "судейский — значит иудейский"?! Верно на все сто процентов! Доказательство: высшая ветвь власти в обществе — концептуальная! Текущий концепт — библейский (ОККУПАЦИОННЫЙ).
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куда ни плюнь – кругом жиды.
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Аминь брат!
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Власть жидов не будет вечной:
“Был день, когда господней правды молот
Громил, дробил ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам.
Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни — дни божьего суда —
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа.
Столетья шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела,
Но не простится правдой бога
Его последняя хула…
Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!”
http://www.proza.ru/2018/03/07/1277