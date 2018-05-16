Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 мая 2018

В мае в результате утечки в сети появилась копия официально письма МИД Республики Узбекистан в адрес посольства США. В документе от 3 мая 2018 года выражается обеспокоенность появлением в стране массы боевиков ИГИЛ* из Сирии и Ирака.

Автор, замглавы Министерства сообщает, что они концентрируются в приграничных с Афганистаном районах и, возможно, участвуют в наркотрафике. Письмо содержит обтекаемое заявление об «усилении сотрудничества спецслужб», но в тексте явно подразумевается упрек в адрес Вашингтона, который теряет контроль над ситуацией в Афганистане, что приводит к росту терроризма в сопредельных странах.

В наибольшей степени Узбекистан обеспокоен обстановкой в граничащей с республикой провинции Балх, где Кабул сместил губернатора, популярного среди местных жителей и после чего обстановка начала стремительно ухудшаться. Появляются новые отряды боевиков, растет наркотрафик и контрабанда через узбекскую границу. У нас нет доказательств аутентичности публикуемого документа, однако он не содержит ошибок ни в содержании, ни в оформлении.

Перевод письма

Уважаемая госпожа чрезвычайный и полномочный посол, Правительство Узбекистана высоко ценит Ваши усилия по углублению и развитию двухсторонних отношений между нашими странами. Совместные экономические проекты, социальные программы, а также взаимодействие по вопросам обеспечения региональной безопасности являются важнейшими элементами функционирования и развития Узбекистана на ближайшие годы. Однако сложная международная обстановка и возрастающая террористическая угроза вызывают беспокойство в наших политических и силовых структурах.

Как Вам известно, вытеснение боевиков международных террористических группировок из Сирии и Ирака спровоцировало поток нежелательных элементов в страны Центральной Азии, в том числе и в Узбекистан.

Активное противодействие проникновению со стороны специальных служб Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана вынуждает террористов рассматривать в качестве конечной точки своего маршрута нашу страну.

Согласно данным, предоставленным Службой государственной безопасности, в настоящий момент на территории Сурхандарьинской области Узбекистана уже находится до пяти тысяч боевиков международных террористических организаций.

Также фиксируется повышение уровня криминогенной обстановки, рост потока контрабанды оружия и наркотиков из афганской провинции Балх.

Позиция разведывательных служб США по этому вопросу нам известна и их компетентность не вызывает сомнений, однако очевидная угроза национальной безопасности и невозможность ее немедленного устранения может значительно ухудшить имидж руководства Узбекистана как внутри страны, так и на международной арене.

Подобная ситуация неизбежно приведет к дестабилизации обстановки в регионе и в значительной степени осложнит взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами.

В связи с этим, от лица правительства Узбекистана, прошу Вас уточнить на самом высоком уровне параметры взаимодействия специальных служб и силовых структур наших государств по вопросам совместного противодействия международному терроризму. Надеюсь на Ваше понимание и всестороннее содействие.

Заместитель министра Абдужапар Абдувахитов

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Ян ОСТРОУМОВ

Запрещенная в РФ террористическая организация.