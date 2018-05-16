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Счётная палата выявила нарушения в бюджетной системе на 1,8 триллиона

10:45. 16 мая 2018 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал:

В Счётной палате, руководителем которой партия «Единая Россия» предложила назначить бывшего министра финансов Алексея Кудрина, заявили, что при мониторинге государственных финансовых средств общая сумма выявленных нарушений и недостатков в российской государственной казне в 2017 году составила 1,8 триллиона рублей, сообщает в среду, 16 мая, «Коммерсантъ» со ссылкой на обнародованный доклад главного счётного ведомства страны.

Как стало известно, наибольший объем нарушений был зафиксирован по части правил ведения бухгалтерского учёта — 813,6 миллиарда рублей. (43% от общего объёма), а также при формировании и исполнении бюджетов — 599 миллиардов рублей (32% от общего объёма).

Как уточняется, особенностью федерального бюджета в прошлом году являлась реализация приоритетных проектов.

Кроме того, огромное количество нарушений было зарегистрировано при осуществлении государственных закупок — 118,4 миллиарда рублей.

Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2017 году - http://audit.gov.ru/activities/annual_report/921/

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Источник: www.mk.ru

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