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С такими друзьями враги не нужны

16:32. 16 мая 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:


Истерика в Европе по поводу внешней политики Трампа не ослабевает:

«Глядя на последние решения Дональда Трампа кто-то может сказать: с такими друзьями враги не нужны. Но, скажем откровенно, ЕС должен быть благодарен. Спасибо ему, что мы избавились от всех иллюзий (с) председатель Совета Европы Дональд Туск

Европейцев даже в чем-то можно понять – предшественники Трампа стремились соблюдать политес и хотя бы для вида учитывали мнение Европы в ряде важных вопросов, хотя по существу все равно делали то, что задумывали. Трамп европейские интересы подчеркнуто игнорирует или вовсе плюет на них.
Только за последний год:

1. США вышли из Парижского соглашения по климату, которое лоббировали европейцы.
2. США развязали торговую войну с Китаем, которая прямо ударила по интересам европейских компаний сотрудничающих с Китаем и которым уже летом угрожают различные санкции.
3. США вышли из уже заключенной "ядерной сделки с Ираном", тогда как европейцы, наряду с Россией и Китаем хотели сохранить прежний формат сделки. Попытки Макрона и Меркель возвать к разуму Вашингтона провалились.
4. США ввели новые санкции против Ирана, которые могут ударить по европейским компаниям, которые уже вынуждены переходить на расчеты в евро за иранскую нефть. То, что санкции против Ирана бьют и по Европе, США не волнует.
5. США директивно требует от европейских стран поднять расходы на оборону до 2%, к чему готовы далеко не все, тем более, что эти расходу идут на оплату американской же холодной войны против России, оплачивать которую частично должна сама Европа.
6. США приняли закон №447, который обязывает Польшу (бывший премьер которой сейчас возглавляет Совет Европы) выплачивать компенсации жертвам геноцида евреев.
7. США открыли посольство в Иерусалиме несмотря на протесты и неодобрение большинства стран ЕС, при этом полностью поддержали Израиль в вопросе массового убийства палестинцев.
8. США отказались от своей политики ближневосточного урегулирования, которая поддерживалась Германией и Францией.

И так далее.

Не удивительно, что в последний месяц раздражение таким демонстративным пренебрежением Европой прорывается наружу и его озвучивают уже не только оппозиционные политики левого и правого толка вроде Вагенкнехт, Корбина или Ле Пен, но и лидеры ЕС.
Ошибка в сентенции Туска только одна – он путает отношения между США и Европой. Это отнюдь не отношения двух равных друзей – это отношение сюзерена и его вассалов. То, что вассалы открыто ропщут, отнюдь не означает, что сам формат отношений изменился. США говорят с Европой так, как она того заслуживает и Европу скорее раздражает даже не то, что США как обычно директивно проводят свои решения, а то, что они перестали давать возможность Европе сохранить лицо, деятельно демонстрируя ее неполную субъектность и несущественность в ключевых вопросах. За четверть века строительства "единой Европы", она так и не смогла стать полноценным глобальным игроком, оставаясь конгломератом зависимых от США государств, с аморфным правительством и без единой армии.

Шаг конечно недальновидный (хотя если принять точку зрения, что Трамп – агент Кремля, то…), так как пренебрегая своими вассалами, которые открыто уже жалуются на притеснения со стороны господина, в перспективе, контроль над Европой со стороны США может быть утрачен. С другой стороны, можно увидеть, что среди глобальных игроков, Европа в силу своей зависимости от США не может вести себя самостоятельно, как это делают Китай, Россия и даже целый ряд обычных региональных держав вроде Ирана, КНДР, Турции или Венесуэлы. И этом при том, что Европа экономически мощнее всех этих стран, за исключением Китая. В этом отношении, Европе еще предстоит научиться говорить "нет" американскому диктату, если она действительно хочет самостоятельно определять свою судьбу, а не жаловаться на то, что сюзерен вытирает об нее ноги. Пока что, Европа ограничивается жалобами на нелегкую долю жизни под пятой столь хаотичного господина.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, Европа, европейский союз, ес, иран, Китай, Россия, США, Трамп, Туск, Франция
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