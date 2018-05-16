Мощь по имени ДШК. Уникальный крупнокалиберный пулемет Красной Армии

Источник: www.aif.ru

На вооружении вермахта так и не появилось штатного крупнокалиберного пулемета, подобного советскому ДШК, что стало серьезным преимуществом Красной Армии.



Пулемет общими усилиями

В 1929 году конструктор Василий Дегтярев получил задание на создание первого советского крупнокалиберного пулемёта, предназначенного в первую очередь для борьбы с самолётами на высотах до 1500 метров.

Крупнокалиберный станковый пулемет ДК был принят на вооружение в 1931 году и использовался для установки на бронеавтомобилях и кораблях речных флотилий.

Однако войсковые испытания показали, что данная модель не оправдывает ожиданий военных, и пулемет был отправлен на доработку. Одновременно над конструкцией работал Георгий Шпагин, придумавший для ДК оригинальный модуль ленточного питания.

Объединенными силами Дегтярева и Шпагина был создан вариант пулемета, который в декабре 1938 года выдержал все полигонные испытания.

Бронебойно-зажигательная сила

26 февраля 1939 года усовершенствованный пулемёт был принят на вооружение РККА под обозначением «12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина образца 1938 года — ДШК». Пулемет был установлен на универсальный станок Колесникова образца 1938 года, который оснащался собственной рукояткой заряжания, имел съемный наплечник для стрельбы по самолетам, кронштейн патронной коробки, механизм вертикальной наводки стержневого типа.

Огонь по наземным целям велся с колесного хода, при этом ноги были сложены. Для ведения огня по воздушным целям колесный ход отделялся, а станок раскладывали в виде треноги.

12,7-мм патрон ДШК мог иметь бронебойную пулю, бронебойно-зажигательную, пристрелочно-зажигательную, трассирующую, пристрелочную. По летящим целям применяли бронебойно-зажигательно-трассирующие пули.

Серийное производство ДШК началось в 1940 году, и пулемет сразу же начал поступать в войска. К началу Великой Отечественной войны в РККА на вооружении находилось около 800 пулеметов ДШК.

Станковый пулемет ДШК 12,7-мм образца 1938 года. Фото: РИА Новости/ Хоменко

Кошмар нацистской авиации

Практически с первых дней войны ДШК стали наносить серьезный ущерб вражеской авиации, демонстрируя свою высокую эффективность. Проблемой, однако, было то, что при преобладании гитлеровцев в воздухе несколько сотен установок ДШК на весь фронт не могли кардинально изменить ситуацию.

Наращивание темпов производства позволило решить эту проблему. К концу Великой Отечественной войны было выпущено до 9000 пулеметов ДШК, которыми не только оснащали подразделения зенитчиков РККА и ВМФ. Их в массовом порядке стали устанавливать на башни танков и самоходных артиллерийских установок. Это позволяло танкистам не только вести борьбу с атаками с воздуха, но повышать свою эффективность в условиях городского боя, когда приходилось подавлять огневые точки на верхних этажах зданий.

На вооружении вермахта так и не появилось штатного крупнокалиберного пулемета подобного типа, что стало серьезным преимуществом Красной Армии.

Солдат сирийской армии за пулемётом ДШК. Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

Продолжение традиции

Модернизированная модель пулемета ДШКМ состояла на вооружении армий не менее чем 40 стран на протяжении нескольких послевоенных десятилетий. Детище советских конструкторов и поныне в строю в странах Азии, Африки, Латинской Америки и на Украине. В России на смену ДШК и ДШКМ пришли крупнокалиберные пулеметы «Утес» и «Корд». Название последнего расшифровывается как «ковровские оружейники дегтярёвцы» — пулемет разработан на Ковровском заводе им. Дегтярёва, где когда-то и начиналась история советских крупнокалиберных пулеметов.

ДШК. Фото: Предоставлено Калашников.Медиа

Источник: nstarikov.ru