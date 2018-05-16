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Меркель: США больше не защищают Европу

18:59. 16 мая 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: pvo-info.ru
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе больше не удастся полагаться на США в вопросе обеспечения безопасности.

Меркель заявила об этом на церемонии вручения премии Карла Великого французскому президенту Эммануэлю Макрону. Как пишет The Spectator Index Меркель призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.По её словам, «ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. В этом и состоит наша задача на будущее».

Такое заявление Меркель сделала после того, как 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

«Правда.Ру» ранее писала, что Европа пытается противостоять решению Трампа по выводу США из «ядерной сделки» с Ираном, но придется сдаться на милость победителя. Тем не менее, не надо забывать, что политика, как правило, обслуживает крупный бизнес, а семья Ротшильдов — европейская семья.

Как сказал «Правде.Ру» директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, «американцы будут давить на европейцев». «Я не верю, что европейцы могут проводить самостоятельный курс в отношении Ирана. Они, конечно, будут оказывать давление на США и убеждать, что Вашингтон вредит их бизнесу, и это плохо в смысле перспектив ситуации на Ближнем Востоке. Но Трамп не откажется от своего решения — это исключено, а европейцы в конечном счете, конечно, сдадутся», — сказал эксперт «Правды.Ру».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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