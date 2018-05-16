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Крымско-татарские провокации через Турцию

09:42. 16 мая 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

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Украина продолжает кампанию по привлечению и использованию стран в формате «друзей» для дискредитации России как мирового агрессора и оккупанта чужих земель.

Так 13 мая на площади Анадолу был проведен траурный митинг памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. На митинге зияли крымско-татарские, украинские и турецкие флаги. Тезисы митинга были воплощены в содержательных плакатах, на которых была антироссийская пропаганда, представление России как государства, незаконно аннексировавшее Крымский полуостров.

Украина, используя иностранную поддержку, формирует враждебную риторику, рассчитывая на то, что такого рода действия и акции будут способствовать дестабилизации социально-политической обстановки на крымском полуострове и создадут подходящие условия для осуществления провокаций и диверсий.

 

 

Источник: www.politforums.net

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