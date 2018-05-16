Ключ к пониманию Карла Маркса. Андрей Фурсов
Как мировой экономический кризис способствует стремительному росту интереса к марксизму?
Историк современности Андрей Фурсов рассказывает о значении фигуры Карла Маркса для России и всего мира. Почему Маркс привлекает внимание идеологов буржуазии, таких как Жак Аттали, Арнольд Тойнби, Джон Фостер Даллес. Как может быть реализована идея мирового правительства. Что является ключом к пониманию Карла Маркса. Как во второй половине 19-го века буржуазии удалось приручить рабочий класс в Англии и других странах Западной Европы. Почему мировая капиталистическая система может быть только одна. Ведущий Андрей Фефелов.
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