Ключ к пониманию Карла Маркса. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Как мировой экономический кризис способствует стремительному росту интереса к марксизму?

Историк современности Андрей Фурсов рассказывает о значении фигуры Карла Маркса для России и всего мира. Почему Маркс привлекает внимание идеологов буржуазии, таких как Жак Аттали, Арнольд Тойнби, Джон Фостер Даллес. Как может быть реализована идея мирового правительства. Что является ключом к пониманию Карла Маркса. Как во второй половине 19-го века буржуазии удалось приручить рабочий класс в Англии и других странах Западной Европы. Почему мировая капиталистическая система может быть только одна. Ведущий Андрей Фефелов.

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