«Завтрак силы» – настоящая панацея от известной алтайской целительницы

Сейчас я передам вам рецепт одного средства, которое очень быстро обновит ваш организм.

Но сначала о том, от кого я получила этот удивительный рецепт...

…На Алтае, недалеко от Барнаула, живет одна женщина, ее зовут Валентина Марковна. Она знахарка, медиум и такая сильная целительница, что вот уже почти 40 лет к ней не зарастает народная тропа.

Люди приезжают к Валентине Марковне практически со всех концов света, обращаются за исцелением от самых разных недугов – и не было случая, чтобы кому-то было отказано в помощи.

Валентина Марковна - удивительная женщина, от нее исходит особенный свет, она действительно обладает мощным даром, сильными целительскими способностями, благодаря которым даже безнадежно больные люди выздоравливают и возвращаются к полноценной жизни… но речь сейчас не об этом.

Речь о потрясающем средстве, рецепт которого я получила в дар от этой знаменитой целительницы. Это – настоящее средство силы, оно так и называется: «Завтрак силы»

Механизм целебного эффекта этого энергетического питания я объясню, а пока посмотри, что вам потребуется, чтобы приготовить завтрак силы, который наполняет такой жизненной энергией, что чувствуешь себя так, будто заново родился.

ЗАВТРАК СИЛЫ



рецепт от знаменитой алтайской целительницы

· 40 перепелиных яиц



· 1 стакан меда



· 1 стакан льняного масла



· 1 столовая ложка (с горкой) пчелиного хлеба - перги

Пергу необходимо тщательно растолочь, затем хорошенько смешать ее с медом, а потом влить льняное масло и снова перемешать.

Хранить в стеклянной банке с крышкой, но не в холодильнике, а в помещении с комнатной температурой. (Можете поставить на кухонный стол – это и есть оптимальный режим хранения).

Теперь смотрите, как принимать.

Первые 8 дней:

5 перепелиных яиц взбейте, выпейте и заешьте 1 чайной ложкой медово-масляной смеси.

Перед употреблением смесь необходимо тщательно перемешивать. Поскольку льняное масло не очень приятное на вкус, то можно запить смесь глотком сока, воды, чая.

Важно: этот завтрак принимается натощак.

С 9-го дня и пока медово-масляная смесь не закончится

Натощак съедайте 1 столовую ложку смеси (обратите внимание: по сравнению с первым периодом приема объем принимаемой смеси удваивается)

Затем так.

Когда смесь закончится, приготовьте новую, купите еще 40 перепелиных яиц – и повторите полную схему.

…Если позволите совет, то он такой: употребляйте этот завтрак постоянно!

Только обязательно ориентируйтесь на схему:

· 8 дней – яйца +смесь,



· затем только смесь (это примерно 35 дней).

Сделайте такой завтрак своей привычкой – и никакая зараза к вам не пристанет. А ваш энергетический тонус всегда будет в полном порядке. И возраст над этим порядком бессилен - жизненный тонус всегда, вне зависимости от возраста, будет стабильно высоким.

Как это работает?

Состав рецепта является мощным энергетическим донором – именно в этом и заключается секрет его такой высокой эффективности.

В отличие от других средств очищения и клеточного питания, «Завтрак силы» воздействует:

· НЕ на засоры (сосудов, кишечника)



· и даже НЕ на болезнетворные микроорганизмы,



· а воздействие идет прямо на иммунитет.

Ингредиенты, составляющие «Завтрак силы», не убивают микроорганизмы, ничего не растворяют, не адсорбируют и не выводят. Просто в организм вливается колоссальное количество очень качественной энергии, и эта энергия направляется на выработку собственных лекарственных средств.

Той энергии, которую вы станете получать, вашему организму хватит на все:

· и чтобы выработать все необходимые ферменты.



· и чтобы организовать процессы уничтожения всякой нечисти.



· и чтобы растворить все налеты на сосудах



· и чтобы вымести каждый закоулочек, прочистить каждый капилляр.



· и чтобы все обновить: смазать каждый сустав, сплести новые сетки сосудов, подкрепить косточки…

И все это твоя биосистема сделает по собственному плану - и с полным пониманием, какому органу чего нужно, а чего категорически нельзя.

…Моя ода «Завтраку силы», будем считать, спета.

Я очень старалась донести до вас самое главное об этом удивительном средстве, но все-таки понимаю: его магию нельзя описать в словах. Эту магию проявит ваше тело, когда вы станете принимать «Завтрак силы» на регулярной основе.

ВСЕХ ВАМ БЛАГ!

Марта НИКОЛАЕВА-ГАРИНА,

практический психолог, специалист по биоэнергетике человека, автор уникальных методик по управлению возрастом.

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Завтрак Силы ¦ Марта Николаева-Гарина

P.S.

неделю назад подписался на рассылку Марты Николаевой-Гариной.

В первом же письме получил рецепт «Завтрака Силы», с которым делюсь теперь с вами, и техники «Стакана воды», которая входит в комплекс «Тибетский пятилистник» (публикация в следующий раз)..

Дома оказалась и перга, и льняное масло, и мёд, только пришлось перепелиные яйца докупить, принимаю уже 8 дней.

В рецепте заинтересовало вот это:

Так что сделаю два приёма, а там дальше будет видно.

У этого же автора нашёл просто кладезь необходимой информации по самостоятельной работе с сознанием, подсознанием, ДНК и, самое главное, с описанием, как это работает и почему, причём многие моменты проверяются на раз.

РЕКОМЕНДУЮ..

В.Л.

Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"

Источник: cont.ws